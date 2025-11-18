I-au spart casa FOTO. Alisha Lehmann a făcut publice imagini cu haosul din locuință + Replică ironică pentru hoți
Alisha Lehmann FOTO: IMAGO
Fotbal feminin

I-au spart casa FOTO. Alisha Lehmann a făcut publice imagini cu haosul din locuință + Replică ironică pentru hoți

Gabriel Neagu
Publicat: 18.11.2025, ora 18:01
Actualizat: 18.11.2025, ora 18:01
  • Casa Alishei Lehmann (26 de ani), atacantul lui Como, a fost jefuită în cursul acestei săptămâni.
  • Elvețianca a pozat dezastrul lăsat în urmă de infractori și le-a transmis un mesaj sarcastic hoților.

Casa jucătoarei de la Como Women, Alisha Lehmann, a fost spartă de hoți în timp ce sportiva era plecată.

Alisha Lehmann a fost jefuită

Hoții au scotocit prin dulapurile și șifonierele din dormitorul sportivei, lăsând un adevărat haos în urmă.

La întoarcerea acasă, Alisha Lehmann a postat o fotografie, pe InstaStory, însoțită de un mesaj sarcastic:

Data viitoare când îmi jefuiți casa, ați putea să faceți curat, pentru că am tulburare obsesiv compulsivă”, a scris Alisha Lehmann.

Textul era însoțit de un emoticon care se topește și unul care plânge.

Postarea Alishei Lehmann (FOTO: Captură - Instagram @alishalehmann7) Postarea Alishei Lehmann (FOTO: Captură - Instagram @alishalehmann7)
Postarea Alishei Lehmann (FOTO: Captură - Instagram @alishalehmann7)

Jucătoarea lui Como nu a dezvăluit ce obiecte i-au fost furate din casă. În prezent, poliția a demarat o anchetă pentru a-i găsi pe hoți.

Alisha Lehmann a fost jefuită și anul trecut

Nu este prima dată când Alisha Lehmann a fost ținta hoților. Casa ei a fost spartă și anul trecut, când locuia la Torino, alături de fostul ei iubit Douglas Luiz.

Hoții au intrat în casa celor doi fotbaliști când Alisha Lehmann era la Milano, pentru un duel între Juventus și Inter, încheiat la egalitate, 0-0.

Sportiva a alerat poliția imediat cum a revenit acasă. Printre obiectele de valoare s-au aflat și coliere cu diamante care aparțineau elvețiencei Alisha Lehmann.

De-a lungul timpului, mai mulți fotbaliști de la Juventus au fost călcați de hoți: Moise Kean, Kaio Jorge și Angel Di Maria.

