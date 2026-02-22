„CSM București are față de Final 4” Cum a comentat Cristina Neagu calificarea „tigroaicelor” în sferturile Ligii Campionilor: „E clar mâna ei, 100%”
Cristina Neagu/ Foto: sportpictures.eu
Handbal

„CSM București are față de Final 4” Cum a comentat Cristina Neagu calificarea „tigroaicelor” în sferturile Ligii Campionilor: „E clar mâna ei, 100%”

Alexandru Smeu
Publicat: 22.02.2026, ora 13:49
Actualizat: 22.02.2026, ora 13:53
  • CSM București - Ikast 33-24. Cristina Neagu (37 de ani) a vorbit despre calificarea „tigroaicelor” în sferturile de finală ale Ligii Campionilor.
  • Ce spune fosta mare handbalistă despre șansele campioanei României la accederea în Final 4-ul competiției.

Retrasă din activitate în luna iunie a anului 2025, Neagu a fost prezentă sâmbătă în Sala Polivalentă pentru a o susține pe CSM București, ultima echipă din cariera sa, în duelul cu Ikast Handbold (Danemarca)

Cristina Neagu, despre CSM București: „E clar mâna ei

Campioana României s-a impus, scor 33-24, și a terminat pe locul 2 în Grupa B, după ce a profitat de ajutorul nesperat venit din partea lui Ferencvaros, care a trecut de Odense, 30-28.

Cristina Neagu a comentat parcusul echipei, dar și șansele „tigroaicelor” în fazele eliminatorii.

„Sincer, mă aşteptam, mai ales după cum au evoluat în ultima vreme, veneau după şapte victorii la rând (n.r. în grupele Ligii Campionilor). Victoriile din deplasare au fost extrem de importante.

În sferturi vine un adversar dificil (n.r. Podravka sau Esbjerg), nici nu ştiu ce e mai bine pentru ele. Cred că singurul avantaj ar fi avantajul terenului propriu la retur. Pare că Esbjerg e pe un trend ascendent. CSM e acum în vârf de formă şi sper să rămână acolo până la meciul decisiv.

Eu cred că în momentul de faţă, da, CSM are faţă de Final Four. E un vârf de formă şi nu ştiu dacă mai există creştere în acest moment. Greu de crezut, cred că acesta este maximul. Trebuie să-l menţină pentru sfertul de finală. Acolo se joacă Final Four-ul”, a declarat Neagu, citată de as.ro.

Fostul inter stânga a avut cuvinte de laudă și la adresa antrenoarei Bojana Popovic: „E clar mâna ei, al putea spune 100%, doar sunt aceleaşi jucătoare”.

  • În sferturi, CSM București se va duela cu învingătoarea play-off-ului dintre Podravka și Team Esbjerg. Partidele se vor disputa pe 18/19 aprilie și 25/26 aprilie.
  • În sezonul precedent, CSM București a fost învinsă în sferturi chiar de Esbjerg, scor general 52-55.

Clasamentul final al Grupei B:

Loc/EchipăPuncte
1. Brest Bretagne22
2. CSM București20
3. Ferencvaros20
4. Odense19
5. Ikast Handbold16
6. Podravka7
7. Krim Ljubljana5
8. Sola3
  • Primele două clasate s-au calificat în sferturile de finală
  • Locurile 3-6 vor juca în play-off-ul pentru sferturi.

Rezultatele înregistrate de CSM București în Grupa B:

  • 27-28 și 33-24 cu Ikast Handbold
  • 31-28 și 35-30 cu Ferencvaros
  • 31-34 și 40-34 cu Brest Bretagne
  • 34-24 și 33-28 cu Podravka
  • 27-31 și 26-20 cu Krim Ljubljana
  • 30-36 și 33-24 cu Odense
  • 38-30 și 34-31 cu Sola.

Știrile zilei din sport
