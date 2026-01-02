Dinamo, primul transfer în 2026 „Câinii” aduc întăriri în defensivă » Detalii despre contract

Valentin Țicu (25 de ani) a ajuns la o înțelegere cu Dinamo pentru transferul la formația din „Ștefan cel Mare”.

Țicu ar urma să întărească banda stângă, unde pe linia defensivă „câinii” îl au doar pe Raul Opruț, lucru care l-a determinat pe Kopic să ceară întăriri.

După ce s-au vehiculat nume precum Bogdan Vătăjelu sau Andres Dumitrescu pentru o a doua variantă de fundaș stânga, alesul „câinilor” ar fi Valentin Țicu, jucător care s-a despărțit în urmă cu câteva zile de Petrolul Ploiești.

Valentin Țicu, la Dinamo

Dinamo nu a pierdut timpul și a făcut deja pașii spre prima mutare din această perioadă de mercato.

„Alb-roșiii” s-au înțeles cu Valentin Țicu, fostul fundaș al Petrolului, care a trecut printr-o întreagă dramă după o accidentare, urmată de o infecție, lucruri care l-au ținut departe de teren aproape un an și jumătate.

Țicu și Dinamo ar fi ajuns la un acord pentru un contract valabil pe un an și jumătate, cu opțiune de prelungire pe încă doi ani, informează fanatik.ro.

Cele două părți ar fi stabilit și un salariu pentru jucător, de aproximativ 7.000-8.000 de euro pe lună.

Astfel, „câinii” ar putea să-l prezinte oficial pe noul jucător chiar astăzi, 2 ianuarie.

Accidentarea groaznică suferită de Valentin Țicu

După ruptura ligamentului încrucișat anterior din meciul cu Rapid de pe 29 iulie 2024, Țicu s-a operat în România și spera să revină cât mai repede pe gazon. Lucrurile nu au stat așa!

De la acel moment, fotbalistul a trecut prin patru intervenții chirurgicale: primele două în România și următoarele două în Italia. Țicu a declarat pentru GOLAZO.ro că, în urma operațiilor efectuate în țară, a contractat o bacterie.

Fundașul a efectuat un consult în Italia și a descoperit o infecție cu stafilococ, care l-a forțat să se opereze pentru a patra oară.

Țicu a dat detalii pentru GOLAZO.ro în luna martie a acestui an despre cum s-a infectat: „A trebuit să fiu redeschis la genunchi fiindcă n-am fost testat înainte și corpul meu n-a fost compatibil cu firele de sutură. Atunci probabil m-am infectat la Bagdasar (n.r. - spitalul Bagdasar-Arseni din București)”.

Când italienii mi-au făcut analizele lichidului sinovial, leucocitele, care trebuiau să fie la un nivel maxim de 500, erau la 8.000”, a spus Valențin Țicu.

