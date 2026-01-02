„Incredibil de neprofesionist” Paul Scholes, despre cel mai dezamăgitor transfer al lui United: „Nu putea trimite dincolo de jumătatea terenului”
Paul Scholes
Campionate

„Incredibil de neprofesionist” Paul Scholes, despre cel mai dezamăgitor transfer al lui United: „Nu putea trimite dincolo de jumătatea terenului”

alt-text Ștefan Neda
alt-text Publicat: 02.01.2026, ora 12:44
  • Paul Scholes (51 de ani), fostul mare jucător de la Manchester United, a numit unul dintre cei mai slabi jucători trecuți pe la clubul englez.
  • Scholes îl vede pe fostul portar Mark Bosnich drept unul dintre cele mai dezamăgitoare transferuri făcute de „diavolii roșii”.

Australianul Mark Bosnich a ajuns la Manchester United în 1999. A petrecut doi ani acolo, după ce evoluase timp de 7 ani la Aston Villa.

Junioratul l-a făcut la echipa de tineret a „diavolilor”.

Paul Scholes: „Bosnich era incredibil de neprofesionist”

Scholes spune că Bosnich trebuia să fie un înlocuitor pentru legendarul Peter Schmeichel:

„Îmi amintesc de perioada în care încercam să-l înlocuim pe Peter Schmeichel, ceea ce era întotdeauna extrem de dificil. Au venit și au plecat mulți alții pe acea poziție, precum Massimo Taibi și Mark Bosnich.

La Aston Villa a fost un portar bun (n.r. Bosnich), dar când a ajuns la Manchester United a fost incredibil de neprofesionist.

La antrenamente, după trei șuturi, era epuizat și spunea: «Nu, lasă pe altcineva să intre». Nu mai văzusem niciodată pe cineva care să nu poată salva o minge”, a povestit Scholes în podcast-ul The Overlap, potrivit sport.es.

38 de partide
a bifat Bosnich la Manchester United, în toate competițiile

Fostul mijlocaș a rememorat și o partidă din Premier League, în care goalkeeper-ul a avut o prestație dezamăgitoare:

„Am jucat împotriva lui Everton în meciul de deschidere al sezonului și nimeni nu observase: nici măcar nu putea degaja mingea dincolo de jumătatea terenului.

Purta ghete mărimea 48 și lovea mereu în pământ, ca și cum ar fi purtat încălțăminte de scafandru. A fost cu adevărat dezamăgitor”.

Paul Scholes a avut o carieră impresionantă la Manchester United, din 1992 și până în 2011, revenind apoi pentru câteva meciuri între 2012 și 2013.

A adunat în total 716 partide în tricoul „diavolilor”, cucerind de 11 ori titlul în Premier League și de două ori Liga Campionilor.

În cadrul aceluiași podcast, Scholes și-a exprimat aprecierea pentru Juan Sebastian Veron.

Veron a fost un jucător excelent, cu adevărat talentat. Nu știu de ce nu a avut succes la United, dar a fost un fotbalist extraordinar. Paul Scholes

