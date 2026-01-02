„Incredibil de neprofesionist” Paul Scholes, despre cel mai dezamăgitor transfer al lui United: „Nu putea trimite dincolo de jumătatea terenului”

Paul Scholes (51 de ani), fostul mare jucător de la Manchester United, a numit unul dintre cei mai slabi jucători trecuți pe la clubul englez.

Scholes îl vede pe fostul portar Mark Bosnich drept unul dintre cele mai dezamăgitoare transferuri făcute de „diavolii roșii”.

Australianul Mark Bosnich a ajuns la Manchester United în 1999. A petrecut doi ani acolo, după ce evoluase timp de 7 ani la Aston Villa.

Junioratul l-a făcut la echipa de tineret a „diavolilor”.

Paul Scholes: „Bosnich era incredibil de neprofesionist”

Scholes spune că Bosnich trebuia să fie un înlocuitor pentru legendarul Peter Schmeichel:

„Îmi amintesc de perioada în care încercam să-l înlocuim pe Peter Schmeichel, ceea ce era întotdeauna extrem de dificil. Au venit și au plecat mulți alții pe acea poziție, precum Massimo Taibi și Mark Bosnich.

La Aston Villa a fost un portar bun (n.r. Bosnich), dar când a ajuns la Manchester United a fost incredibil de neprofesionist.

La antrenamente, după trei șuturi, era epuizat și spunea: «Nu, lasă pe altcineva să intre». Nu mai văzusem niciodată pe cineva care să nu poată salva o minge”, a povestit Scholes în podcast-ul The Overlap, potrivit sport.es.

38 de partide a bifat Bosnich la Manchester United, în toate competițiile

Fostul mijlocaș a rememorat și o partidă din Premier League, în care goalkeeper-ul a avut o prestație dezamăgitoare:

„Am jucat împotriva lui Everton în meciul de deschidere al sezonului și nimeni nu observase: nici măcar nu putea degaja mingea dincolo de jumătatea terenului.

Purta ghete mărimea 48 și lovea mereu în pământ, ca și cum ar fi purtat încălțăminte de scafandru. A fost cu adevărat dezamăgitor”.

Paul Scholes a avut o carieră impresionantă la Manchester United, din 1992 și până în 2011, revenind apoi pentru câteva meciuri între 2012 și 2013.

A adunat în total 716 partide în tricoul „diavolilor”, cucerind de 11 ori titlul în Premier League și de două ori Liga Campionilor.

În cadrul aceluiași podcast, Scholes și-a exprimat aprecierea pentru Juan Sebastian Veron.

Veron a fost un jucător excelent, cu adevărat talentat. Nu știu de ce nu a avut succes la United, dar a fost un fotbalist extraordinar. Paul Scholes

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport