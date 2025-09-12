„Halep o poate ajuta” Ce scrie presa americană despre jucătoarea care a pierdut ultimele două finale de Grand Slam

Amanda Anisimova (24 de ani, 4 WTA) a pierdut ultimele două finale de Grand Slam disputate, la Wimbledon și US Open.

Acum, presa americană îi amintește sportivei sfaturile pe care Simona Halep i le oferea în 2019, după duelul de la Roland Garros.

Anisimova a avut un 2025 cu o ascensiune foarte bună, însă nu a reușit până acum să revendice primul trofeu de Grand Slam al carierei.

Presa americană, despre Anisimova: „Sfaturile lui Halep au acum o semnificație interesantă”

Aryna Sabalenka a învins-o pe Anisimova în finala US Open de săptămâna trecută, scor 6-3, 7-6(3), după ce Iga Swiatek îi administrase o înfrângere rușinoasă în finala de la Wimbledon, 6-0, 6-0.

Publicația thetennisgazette.com consideră că emoțiile din ultimul act pun prea multă presiune pe tânăra jucătoare.

Astfel, aceștia se gândesc că sfaturile oferite de Halep în urma duelului din sferturile Roland Garros 2019 i-ar putea fi acum de ajutor Amandei.

„Cred că are o șansă mare dacă joacă așa cum a făcut-o astăzi, fără emoții și fără să se gândească la rezultat.

A fost destul de calmă. A arătat că este capabilă să facă lucruri bune și lucruri mărețe, așa că eu cred că are o șansă”, declara Simona Halep, la acel moment.

Atunci, Anisimova a ajuns în semifinale după ce a trecut de Halep, scor 6-2, 6-4, însă a fost eliminată de Ashleigh Barty, cea care avea să ridice și trofeul.

VIDEO. Marius Avram face dezvăluiri în ep. 13 din „Lumini și Umbre”: „El e cel mai jignit personaj din fotbal”

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport