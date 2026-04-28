 „A avut rezultate incredibile” Cu ce antrenor și-ar dori Florin Tănase să lucreze la FCSB: „Ar fi bine pentru club”

Florin Tănase (31 de ani), unul dintre liderii vestiarului de la FCSB, a vorbit despre o posibilă revenire a lui Elias Charalambous (45 de ani) la club.

După plecarea lui Mirel Rădoi de la echipă, atât Mihai Stoica, președintele CA al clubului, cât și Gigi Becali, finanțatorul echipei, au declarat că și-ar dori ca cipriotul să revină la cârma echipei.

Florin Tănase, despre posibila revenire a lui Charalambous: „Ar fi bine pentru club”

Întrebat dacă și-ar dori să colaboreze din nou cu Elias Charalambous la FCSB, Florin Tănase a declarat:

„A făcut treabă foarte bună, a avut rezultate incredibile. Au fost doi ani minunați. (n.r. - Ți-ai dori să revină la echipă?) De ce nu? Ar fi ceva bun pentru club”.

Elias Charalambous și Florin Tănase

Elias Charalambous a antrenat-o pe FCSB în ultimele două sezoane, atunci când „roș-albaștrii” s-au impus în Liga 1 și au reușit performanțe importante pe plan european.

În acest sezon, echipa a avut un regres considerabil, nereușind să se califice în play-off-ul Ligii 1, astfel că tehnicianul cipriot a decis să plece de la echipă.

Charalambous a plecat de la FCSB în martie, după eșecul cu U Cluj, scor 1-3.

Florin Tănase: „Ratarea Mondialului ne-a afectat mult”

„Decarul” de la FCSB a vorbit și despre ratarea calificării la Campionatul Mondial din această vară și a spus cum i-a afectat pe jucătorii campioanei en-titre această nereușită.

„Ne-a afectat pe noi și faptul că am ratat calificarea la Cupa Mondială.

A fost o dezamăgire foarte mare. Dacă bara lui Stanciu ar fi intrat, aveam șanse de calificare. După un sezon ratat la echipa de club s-ar fi transformat în cel mai bun sezon din carieră. Asta a fost”, a mai spus Florin Tănase, conform digisport.ro.

