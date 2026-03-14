Program Liga 2 Cum vor arăta cele zece etape din play-off-ul eșalonului secund. Clasamentul la finalul sezonului regulat
alt-text Publicat: 14.03.2026, ora 16:51
  • Sezonul regulat din Liga 2 a ajuns la final, sâmbătă, iar programul celor 10 etape de play-off a fost stabilit, urmând să fie comunicate datele și orele pentru fiecare partidă.

Steaua a fost ultima echipă care și-a asigurat prezența în play-off-ul eșalonului secund, în timp ce Corvinul Hunedoara a terminat pe prima poziție, la 7 puncte deasupra locului doi, fără nicio înfrângere.

Programul play-off-ului din Liga 2

Cele 6 echipe vor juca un total de 10 meciuri, în format tur-retur, iar punctele acumulate până acum nu se înjumătățesc, așa cum se întâmplă în Liga 1.

Etapa 1 – 21.03.2026

  • Corvinul Hunedoara – Steaua Bucureşti
  • Sepsi OSK Sfântu Gheorghe – FC Bihor Oradea
  • FC Voluntari – Chindia Târgoviște

Etapa 2 – 04.04.2026

  • Steaua Bucureşti – Chindia Târgoviște
  • FC Bihor Oradea – FC Voluntari
  • Corvinul Hunedoara – Sepsi OSK Sfântu Gheorghe

Etapa 3 – 10.04.2026

  • Sepsi OSK Sfântu Gheorghe – Steaua Bucureşti
  • FC Voluntari – Corvinul Hunedoara
  • Chindia Târgoviște – FC Bihor Oradea

Etapa 4 – 15.04.2026

  • Steaua Bucureşti – FC Bihor Oradea
  • Corvinul Hunedoara – Chindia Târgoviște
  • Sepsi OSK Sfântu Gheorghe – FC Voluntari

Etapa 5 – 18.04.2026

  • FC Voluntari – Steaua Bucureşti
  • Chindia Târgoviște – Sepsi OSK Sfântu Gheorghe
  • FC Bihor Oradea – Corvinul Hunedoara

Etapa 6 – 25.04.2026

  • Steaua Bucureşti – Corvinul Hunedoara
  • FC Bihor Oradea – Sepsi OSK Sfântu Gheorghe
  • Chindia Târgoviște – FC Voluntari

Etapa 7 – 02.05.2026

  • Chindia Târgoviște – Steaua Bucureşti
  • FC Voluntari – FC Bihor Oradea
  • Sepsi OSK Sfântu Gheorghe – Corvinul Hunedoara

Etapa 8 – 06.05.2026

  • Steaua Bucureşti – Sepsi OSK Sfântu Gheorghe
  • Corvinul Hunedoara – FC Voluntari
  • FC Bihor Oradea – Chindia Târgoviște

Etapa 9 – 09.05.2026

  • FC Bihor Oradea – Steaua Bucureşti
  • Chindia Târgoviște – Corvinul Hunedoara
  • FC Voluntari – Sepsi OSK Sfântu Gheorghe

Etapa 10 – 16.05.2026

  • Steaua Bucureşti – FC Voluntari
  • Sepsi OSK Sfântu Gheorghe – Chindia Târgoviște
  • Corvinul Hunedoara – FC Bihor Oradea

Clasamentul înaintea de începerea play-off-ului

  1. Corvinul - 53 puncte
  2. Sepsi - 44 puncte
  3. Chindia Târgoviște - 39 puncte
  4. FC Bihor - 39 puncte
  5. FC Voluntari - 39 puncte
  6. Steaua * - 39 puncte

*Steaua nu are drept de promovare, astfel că, dacă roș-albaștrii vor încheia pe o poziție de promovare directă sau pe una de baraj, locul acesteia va fi luat de următoarea clasată.

