Program Liga 2 Cum vor arăta cele zece etape din play-off-ul eșalonului secund. Clasamentul la finalul sezonului regulat

- Sezonul regulat din Liga 2 a ajuns la final, sâmbătă, iar programul celor 10 etape de play-off a fost stabilit, urmând să fie comunicate datele și orele pentru fiecare partidă.
Steaua a fost ultima echipă care și-a asigurat prezența în play-off-ul eșalonului secund, în timp ce Corvinul Hunedoara a terminat pe prima poziție, la 7 puncte deasupra locului doi, fără nicio înfrângere.
Programul play-off-ului din Liga 2
Cele 6 echipe vor juca un total de 10 meciuri, în format tur-retur, iar punctele acumulate până acum nu se înjumătățesc, așa cum se întâmplă în Liga 1.
Etapa 1 – 21.03.2026
- Corvinul Hunedoara – Steaua Bucureşti
- Sepsi OSK Sfântu Gheorghe – FC Bihor Oradea
- FC Voluntari – Chindia Târgoviște
Etapa 2 – 04.04.2026
- Steaua Bucureşti – Chindia Târgoviște
- FC Bihor Oradea – FC Voluntari
- Corvinul Hunedoara – Sepsi OSK Sfântu Gheorghe
Etapa 3 – 10.04.2026
- Sepsi OSK Sfântu Gheorghe – Steaua Bucureşti
- FC Voluntari – Corvinul Hunedoara
- Chindia Târgoviște – FC Bihor Oradea
Etapa 4 – 15.04.2026
- Steaua Bucureşti – FC Bihor Oradea
- Corvinul Hunedoara – Chindia Târgoviște
- Sepsi OSK Sfântu Gheorghe – FC Voluntari
Etapa 5 – 18.04.2026
- FC Voluntari – Steaua Bucureşti
- Chindia Târgoviște – Sepsi OSK Sfântu Gheorghe
- FC Bihor Oradea – Corvinul Hunedoara
Etapa 6 – 25.04.2026
- Steaua Bucureşti – Corvinul Hunedoara
- FC Bihor Oradea – Sepsi OSK Sfântu Gheorghe
- Chindia Târgoviște – FC Voluntari
Etapa 7 – 02.05.2026
- Chindia Târgoviște – Steaua Bucureşti
- FC Voluntari – FC Bihor Oradea
- Sepsi OSK Sfântu Gheorghe – Corvinul Hunedoara
Etapa 8 – 06.05.2026
- Steaua Bucureşti – Sepsi OSK Sfântu Gheorghe
- Corvinul Hunedoara – FC Voluntari
- FC Bihor Oradea – Chindia Târgoviște
Etapa 9 – 09.05.2026
- FC Bihor Oradea – Steaua Bucureşti
- Chindia Târgoviște – Corvinul Hunedoara
- FC Voluntari – Sepsi OSK Sfântu Gheorghe
Etapa 10 – 16.05.2026
- Steaua Bucureşti – FC Voluntari
- Sepsi OSK Sfântu Gheorghe – Chindia Târgoviște
- Corvinul Hunedoara – FC Bihor Oradea
Clasamentul înaintea de începerea play-off-ului
- Corvinul - 53 puncte
- Sepsi - 44 puncte
- Chindia Târgoviște - 39 puncte
- FC Bihor - 39 puncte
- FC Voluntari - 39 puncte
- Steaua * - 39 puncte
*Steaua nu are drept de promovare, astfel că, dacă roș-albaștrii vor încheia pe o poziție de promovare directă sau pe una de baraj, locul acesteia va fi luat de următoarea clasată.