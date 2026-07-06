Transfer pentru Chivu Italienii anunță: „N-a jucat cu Steaua și semnează cu Inter!”. La ce sumă se ridică tranzacția
Anan Khalaili (21 de ani) ar fi noul transfer reușit de Inter Milano în această vară pentru Cristi Chivu. Foto: Imago
Campionate

Transfer pentru Chivu Italienii anunță: „N-a jucat cu Steaua și semnează cu Inter!”. La ce sumă se ridică tranzacția

alt-text Publicat: 06.07.2026, ora 10:16
alt-text Actualizat: 06.07.2026, ora 10:19
  • Anan Khalaili (21 de ani) ar fi noul transfer reușit de Inter Milano în această vară pentru Cristi Chivu.
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După ce a perfectat transferul lui Manuel Akanji, împrumutat sezonul trecut de la City, și l-a readus pe Alexandar Stankovic de la Club Brugge, Inter e pe cale să mai rezolve o mutare.

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Italienii anunță: „N-a jucat cu Steaua și semnează cu Inter!”. La ce sumă se ridică tranzacția

E vorba de Anan Khalaili, extremă din Israel, care evoluează pentru Union Saint-Gilloise în Belgia.

Gazzetta dello Sport a titrat în această dimineață: „Khalaili n-a jucat cu Steaua și semnează cu Inter: afacerea se închide la 25 de milioane de euro”.

Extrema ar fi trebuit să joace ieri în amicalul belgienilor cu FCSB, însă a fost protejat pentru a nu risca o accidentare înainte de perfectarea mutării. Chiar și fără israelian, Saint-Gilloise a obținut o victorie zdrobitoare în fața „roș-albaștrilor”, scor 4-0.

Khalaili evoluase marțea trecută în primul amical al verii, 7-0 cu Diegem, meci în care a și reușit să marcheze. Cu FCSB a privit însă tot meciul de la marginea terenului.

Jucătorul dorit de Chivu evoluează de doi ani în Belgia, fiind transferat de Union de la Maccabi Haifa, unde evoluase doar un sezon la prima echipă.

Belgienii ar fi încercat să obțină 30 de milioane de euro, însă Inter n-a fost dispusă să plătească mai mult de 25, cu tot cu bonusuri, conform sursei citate.

15 selecții
are Khalaili la echipa națională a Israelului

Mai sunt 10 zile până la reunire, iar Khalaili ar fi doar al doilea jucător nou adus de italieni, după Stankovic. Aceștia speră să perfecteze în următoarele zile și transferul lui Ivan Provedel, portarul lui Lazio.

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