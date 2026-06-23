Anderson Ceara (27 de ani) a oferit o primă reacție pe rețelele de socializare, după ce transferul său la FCSB a picat pe ultima sută de metri.

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Mutarea părea aproape rezolvată, însă FCSB a renunțat la jucător după vizita medicală.

Medicii roș-albaștrilor ar fi descoperit că Anderson Ceara ar avea câteva probleme în zona meniscului.

Anderson Ceara, mesaj dur la adresa FCSB

Un adevărat scandal a început după ce transferul jucătorului brazilian la FCSB nu s-a mai realizat, din cauza unor probleme medicale ale acestuia.

Conducerea celor de la Csikszereda i-a atacat pe bucureșteni și a precizat că Anderson Ceara se va întoarce la formația ciucană, acolo unde „poate evolua fără probleme, la cel mai înalt nivel”.

Marți, mijlocașul brazilian a postat o imagine pe rețelele de socializare în timp ce se antrena în sala de fitness, dorind să demonstreze că nu este afectat de nicio problemă medicală.

Ceara a transmis, în mod indirect, și un mesaj dur la adresa celor de la FCSB.

„Nu am timp să plâng, am atâtea obiective de atins și atâtea guri de închis”,a scris fotbalistul într-un InstaStory.

Foto. Postarea lui Anderson Ceara. Foto: Instagram/@andersonceara99

Cifrele lui Anderson Ceara în sezonul 2025/2026:

40 de meciuri

2.845 minute bifate

8 goluri marcate

7 pase de gol

750.000 de euro este cota de piață a lui Anderson Ceara, conform Transfermarkt

Mihai Stoica, despre accidentările lui Ceara: „Nu are ligament la un genunchi”

După ce mutarea a picat lui Ceara la FCSB a picat, oficialul fostei campioane a dezvăluit ce a reieșit la controalele medicale efectuate de fotbalistul brazilian.

„Eu am spus foarte clar aici că nu ne-am înțeles și că nu are rost să discutăm. Gigi, la fel, a spus că nu-l mai luăm, dar nu a dat alte detalii. Domnul Szondy a spus că jucătorul nu a trecut controlul medical.

Dacă erau corecți, ne spuneau din start că a fost operat de ligamente încrucișate la ambii genunchi. O să vă citesc acum rezultatele controlului medical:

«Leziune de grad 3 la meniscul intern, ruptură completă cu grefă la ligamentul încrucișat anterior», adică ligamentul a fost rupt complet, operat cu grefă și s-a rupt și grefa. Deci, practic, el nu are ligament la un genunchi.

Apoi, «Entezopatie cronică și condromalacie patelară de grad 1-2». Acum, că am spus asta, cred că toți cei care conduc site-uri de specialitate pot întreba orice specialist, orice ortoped de specialitate.

Noi am avut trei ortopezi care au spus clar că nu putem să dăm bani mulți pe un jucător cu asemenea probleme”.

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