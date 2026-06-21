Csikszereda, atac la FCSB Acuzații în cazul Ceara: „Lipsă totală de bun-simț! Așteptăm scuze pentru aceste manevre”

Csikszereda și-a prezentat propria poziție cu privire la transferul nereușit al lui Anderson Ceara (27 de ani) la FCSB.

la FCSB. Ce au declarat președintele Zoltan Szondy, dar și medicul clubului, mai jos în articol.

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Mutarea părea aproape rezolvată, însă FCSB a renunțat la jucător după vizita medicală.

Medicii roș-albaștrilor ar fi descoperit că Anderson Ceara ar avea câteva probleme în zona meniscului.

Csikszereda, acuzații la adresa FCSB: „Așteptăm din partea lor scuze pentru aceste manevre”

Zoltan Szondy a fost deranjat de faptul că a aflat din presă că FCSB a renunțat la jucător, deși Mihai Stoica a afirmat că informația a fost transmisă chiar clubul ciucan.

„În legătură cu transferul lui Anderson Ceará, FK Csíkszereda ridică mai multe probleme. Prima noastră problemă este că, după ce FCSB a făcut o ofertă scrisă pentru Anderson, procesul de negociere început în acel moment a fost făcut extrem de deranjant și incoerent de două elemente.

Primul este faptul că orice negociam apărea, într-o formă complet deformată, în presă, la doar câteva minute distanță. Al doilea este faptul că, înainte ca cele două cluburi să fi ajuns la un acord în orice privință, ei s-au înțeles cu agentul jucătorului, îngreunând astfel posibilitatea ca noi să negociem și ofertele altor cluburi, întrucât agentul jucătorului favoriza oferta FCSB.

Aceasta este prima parte a poveștii, despre care, privind retrospectiv, se poate spune cel puțin că nu a fost o procedură elegantă din partea clubului din capitală.

A doua latură a cazului este presupusa indisponibilitate a jucătorului, în legătură cu care ținem să menționăm, dincolo de aspectele medicale, că am aflat tot din presă faptul că FCSB a renunțat la jucător din motive medicale. Acest lucru arată din nou o lipsă totală de eleganță și de bun-simț.

Iar faptul că un jucător sănătos este prezentat drept accidentat în fața întregii lumi îi îngreunează foarte mult cariera ulterioară.

Evident, FCSB nu s-a gândit la acest lucru, dar cel puțin ulterior așteptăm din partea lor scuze pentru aceste manevre — subliniez încă o dată — complet lipsite de eleganță, cu care noi nu suntem obișnuiți și cu care nici nu dorim să ne obișnuim”, a declarat Zoltan Szondy, conform fkcsikszereda.ro.

Ceara e închis definitiv. N-am vrut să spun despre ce e vorba. Am spus doar că nu ne-am înțeles, dar cei de la Csikszereda au zis că n-a trecut controlul medical. Da, n-a trecut. Se dezvoltă subiectul și nu e fair față de băiat. Noi facem un control mai amănunțit decât alte echipe. Mihai Stoica, președintele Consiliului de Administrație de la FCSB

Medicul lui Csikszereda: „Jucătorul este capabil să joace și se poate antrena”

În cadrul aceluiași comunicat, Hegyessy Lorand, medicul echipei Csikszereda, a vorbit despre situația medicală a lui Anderson Ceara.

Acesta consideră că fotbalistul brazilian este apt de joc la cel mai înalt nivel și nu poate cataloga problemele lui Ceara drept o „accidentare”.

„În ultimele zile a devenit public faptul că FCSB nu a dorit să îl legitimeze pe jucătorul nostru Anderson Ceará pe baza rezultatelor examinărilor medicale, invocând în primul rând constatări legate de genunchiul său.

În contextul situației create, în calitate de medic al clubului, consider important să clarific această chestiune și din punct de vedere profesional.

Am monitorizat permanent starea de sănătate a jucătorului, prin controale regulate și monitorizarea efortului.

El nu a suferit o accidentare gravă la genunchi care să fi dus la o absență îndelungată, la o intervenție chirurgicală sau la o scădere semnificativă a performanței. Dimpotrivă: cu același genunchi a evoluat constant la un nivel ridicat și, prin prestațiile sale, a devenit unul dintre cei mai buni jucători ai ligii secunde.

Este important de subliniat că starea menționată în prezent nu aș numi-o neapărat, din punct de vedere medical, accidentare.

Mai degrabă putem vorbi despre o modificare cu caracter cronic, apărută pe parcursul unei perioade mai lungi, a cărei evaluare și gestionare pot diferi de la un club la altul și de la un staff medical la altul. Astfel de constatări, în sine, nu înseamnă că un sportiv nu ar fi capabil să joace fotbal la un nivel înalt.

Merită amintit și faptul că tocmai cu acest genunchi a avut evoluții care au atras interesul altor cluburi, precum și aprecierea și simpatia suporterilor. Performanța sa de pe teren este o dovadă clară că vorbim despre un jucător competitiv și valoros. Hegyessy Lorand, medicul echipei Csikszereda

Anderson Ceara s-a întors duminică la Miercurea Ciuc și se va alătura lotului celor de la Csikszereda.

„Firește, fiecare club are dreptul să ia o decizie privind un eventual transfer pe baza propriei evaluări a riscurilor. În același timp, pe baza datelor de care dispunem, a capacității de efort și a performanțelor arătate de jucător în ultima perioadă, convingerea noastră este că acesta este în continuare apt de joc.

Pe această cale doresc să îi liniștesc pe suporteri: în starea sa actuală, jucătorul este capabil să joace, se poate antrena și poate concura în mod regulat. Vom continua să îi urmărim starea de sănătate și îi vom oferi tot sprijinul profesional necesar pentru ca el să își poată continua cariera la cel mai înalt nivel posibil”, a declarat medicul echipei.

750.000 de euro este cota de piață a lui Anderson Ceara, conform Transfermarkt

Singurul transfer reușit de FCSB în această vară rămâne Ronny Labonne (28 de ani) de la SM Caen, din al treilea eșalon al Franței.

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