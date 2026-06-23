Norvegia a cucerit internetul! VIDEO. Sărbătoare în tabăra „vikingilor” după victoria cu Senegal. Odegaard la tobă, Haaland la vâsle

Norvegia - Senegal 3-2. A fost sărbătoare în New Jersey, după ce Erling Haaland (25 de ani) și coechipierii săi au obținut calificarea în 16-imile CM 2026.

Fanii și jucătorii selecționatei lui Stale Solbakken au oferit imagini inedite, „vâslind” împreună pe stadionul MetLife.

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După 4-1 cu Irak, Norvegia a trecut și de Senegal și s-a calificat în faza următoare a competiției. Meciul cu Franța mai contează doar pentru stabilirea câștigătoarei Grupei I.

FOTO. Jucătorii și fanii norvegieni s-au transformat în vikingi după victoria cu Senegal

Scene spectaculoase au avut loc pe MetLife Stadium, după performanța reușită de nordici.

Aceștia s-au așezat pe gazon și au imitat, alături de fanii din tribune, mișcările celor care vâslesc într-o corabie vikingă. Au strigat „Row!” („Vâsliți!”) precum strămoșii lor scandinavi, oameni ai mării.

Martin Odegaard a dat tonul sărbătorii cu ajutorul unei tobe. După ce a urcat în fugă treptele tribunei la fluierul final pentru a-și săruta și îmbrățișa soția, selecționerul Solbakken s-a întors pe gazon și a luat loc în spatele lui Haaland.

Imaginile s-au viralizat rapid, adunând milioane de vizualizări pe rețelele de socializare.

Mijlocașul Patrick Berg a dezvăluit că nu credea că acest mod de a celebra va deveni atât de popular în timpul Mondialului.

„La început, cred că oamenii aveau câteva îndoieli «oare e ceva care va dura sau doar ceva care va dispărea?». Dar până acum a reprezentat o parte importantă a Cupei Mondiale pentru noi.

Să facem asta la New York este un moment cu adevărat frumos pentru noi toți. Au început să o facă acasă, la Oslo, înainte să plecăm la Cupa Mondială, iar acum cred că întreaga lume este conștientă de asta…

Simt că energia pe care o creăm împreună cu fanii este cu adevărat importantă pentru noi”, a spus Berg, mijlocaș legitimat la Bodo/Glimt, citat de reuters.com.

A fost incredibil de distractiv. Mult mai distractiv decât mi-aș fi imaginat. Când auzi sunetul, e magic. Este un turneu și orice se poate întâmpla. Dacă ajungem la nivelul nostru maxim, putem ajunge departe. Alexander Sorloth, atacant Norvegia

The Norwegian team and fans doing the Row are just beautiful.pic.twitter.com/hi2YqZimUi — World Cup 2026 Daily (@TotalFootball) June 23, 2026

Nu este prima dată când norvegienii aleg să sărbătorească în acest mod. Scene asemănătoare s-au petrecut și înainte și după victoria cu Irak.

Atunci, mai mulți suporteri s-au așezat cu spatele pe treptele scării rulante de la metroul din Boston și au vâslit în sincron. Mulți dintre ei purtau căști de vikingi.

În Oslo, ședința parlamentară de joi, 18 iunie, a fost întreruptă pentru scurt timp când președintele Masud Gharahkhani le-a sugerat deputaților să-i copieze pe suporteri pentru a arăta sprijinul națiunii față de echipa aflată la Mondial.

Parlamentarii au răspuns cu entuziasm. Aceștia au depășit granițele partidelor, și au imitat vâslitul vikingilor.

Corăbiile vikinge au început să fie folosite spre sfârșitul secolului al VIII-lea. Aceste nave aveau între șase și 16 bănci de vâslit și o lungime cuprinsă între 16 și 25 de metri, potrivit warfarehistorynetwork.com.

A fost din nou ceva special. Încă o seară extraordinară și sunt foarte mândru. Îmi place la nebunie. Mi-a plăcut să joc pentru Norvegia încă de la debutul meu și asta se vede. Cupa Mondială e minunată! Erling Haaland, după meciul cu Senegal, conform FIFA.com

Pentru Norvegia urmează meciul de Franța din ultima rundă a grupelor. Duelul este programat pe 26 iunie, de la ora 22:00 (ora României).

Clasament Grupa I

ECHIPĂ MECIURI PUNCTE 1. Franța 2 6 2. Norvegia 2 6 3. Senegal 2 0 4. Irak 2 0

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