Norvegia a cucerit internetul! VIDEO. Sărbătoare în tabăra „vikingilor” după victoria cu Senegal. Odegaard la tobă, Haaland la vâsle +10 foto
Foto: capturi X
Campionatul Mondial

Norvegia a cucerit internetul! VIDEO. Sărbătoare în tabăra „vikingilor” după victoria cu Senegal. Odegaard la tobă, Haaland la vâsle

alt-text George Neagu
alt-text Publicat: 23.06.2026, ora 12:18
alt-text Actualizat: 23.06.2026, ora 13:15
  • Norvegia - Senegal 3-2. A fost sărbătoare în New Jersey, după ce Erling Haaland (25 de ani) și coechipierii săi au obținut calificarea în 16-imile CM 2026.
  • Fanii și jucătorii selecționatei lui Stale Solbakken au oferit imagini inedite, „vâslind” împreună pe stadionul MetLife.
Adaugă GOLAZO.ro la favorite

După 4-1 cu Irak, Norvegia a trecut și de Senegal și s-a calificat în faza următoare a competiției. Meciul cu Franța mai contează doar pentru stabilirea câștigătoarei Grupei I.

Schimb fabulos în NBA Starul Giannis Antetokounmpo are o nouă echipă. Cu ce se alege Milwaukee Bucks
Citește și
Schimb fabulos în NBA Starul Giannis Antetokounmpo are o nouă echipă. Cu ce se alege Milwaukee Bucks
Citește mai mult
Schimb fabulos în NBA Starul Giannis Antetokounmpo are o nouă echipă. Cu ce se alege Milwaukee Bucks

FOTO. Jucătorii și fanii norvegieni s-au transformat în vikingi după victoria cu Senegal

Scene spectaculoase au avut loc pe MetLife Stadium, după performanța reușită de nordici.

Aceștia s-au așezat pe gazon și au imitat, alături de fanii din tribune, mișcările celor care vâslesc într-o corabie vikingă. Au strigat „Row!” („Vâsliți!”) precum strămoșii lor scandinavi, oameni ai mării.

Martin Odegaard a dat tonul sărbătorii cu ajutorul unei tobe. După ce a urcat în fugă treptele tribunei la fluierul final pentru a-și săruta și îmbrățișa soția, selecționerul Solbakken s-a întors pe gazon și a luat loc în spatele lui Haaland.

Imaginile s-au viralizat rapid, adunând milioane de vizualizări pe rețelele de socializare.

Modul inedit cum au sărbătorit norvegienii calificarea în 16-mile CM 2026. Foto: captură X/@TotalFootball
Modul inedit cum au sărbătorit norvegienii calificarea în 16-mile CM 2026. Foto: captură X/@TotalFootball

Galerie foto (10 imagini)

Modul inedit cum au sărbătorit norvegienii calificarea în 16-mile CM 2026. Foto: captură X/@TotalFootball Modul inedit cum au sărbătorit norvegienii calificarea în 16-mile CM 2026. Foto: captură X/@TotalFootball Modul inedit cum au sărbătorit norvegienii calificarea în 16-mile CM 2026. Foto: captură X/@TotalFootball Modul inedit cum au sărbătorit norvegienii calificarea în 16-mile CM 2026. Foto: captură X/@TotalFootball Modul inedit cum au sărbătorit norvegienii calificarea în 16-mile CM 2026. Foto: captură X/@TotalFootball
+10 Foto
labels.photo-gallery

Mijlocașul Patrick Berg a dezvăluit că nu credea că acest mod de a celebra va deveni atât de popular în timpul Mondialului.

„La început, cred că oamenii aveau câteva îndoieli «oare e ceva care va dura sau doar ceva care va dispărea?». Dar până acum a reprezentat o parte importantă a Cupei Mondiale pentru noi.

Să facem asta la New York este un moment cu adevărat frumos pentru noi toți. Au început să o facă acasă, la Oslo, înainte să plecăm la Cupa Mondială, iar acum cred că întreaga lume este conștientă de asta…

Simt că energia pe care o creăm împreună cu fanii este cu adevărat importantă pentru noi”, a spus Berg, mijlocaș legitimat la Bodo/Glimt, citat de reuters.com.

A fost incredibil de distractiv. Mult mai distractiv decât mi-aș fi imaginat. Când auzi sunetul, e magic. Este un turneu și orice se poate întâmpla. Dacă ajungem la nivelul nostru maxim, putem ajunge departe. Alexander Sorloth, atacant Norvegia

Nu este prima dată când norvegienii aleg să sărbătorească în acest mod. Scene asemănătoare s-au petrecut și înainte și după victoria cu Irak.

Atunci, mai mulți suporteri s-au așezat cu spatele pe treptele scării rulante de la metroul din Boston și au vâslit în sincron. Mulți dintre ei purtau căști de vikingi.

În Oslo, ședința parlamentară de joi, 18 iunie, a fost întreruptă pentru scurt timp când președintele Masud Gharahkhani le-a sugerat deputaților să-i copieze pe suporteri pentru a arăta sprijinul națiunii față de echipa aflată la Mondial.

Parlamentarii au răspuns cu entuziasm. Aceștia au depășit granițele partidelor, și au imitat vâslitul vikingilor.

Corăbiile vikinge au început să fie folosite spre sfârșitul secolului al VIII-lea. Aceste nave aveau între șase și 16 bănci de vâslit și o lungime cuprinsă între 16 și 25 de metri, potrivit warfarehistorynetwork.com.

A fost din nou ceva special. Încă o seară extraordinară și sunt foarte mândru. Îmi place la nebunie. Mi-a plăcut să joc pentru Norvegia încă de la debutul meu și asta se vede. Cupa Mondială e minunată! Erling Haaland, după meciul cu Senegal, conform FIFA.com

Pentru Norvegia urmează meciul de Franța din ultima rundă a grupelor. Duelul este programat pe 26 iunie, de la ora 22:00 (ora României).

Clasament Grupa I

ECHIPĂMECIURIPUNCTE
1. Franța26
2. Norvegia26
3. Senegal20
4. Irak20

Citește și

Nu mai ține pasul cu propriile recorduri Messi, despre cele 18 goluri marcate la CM: „Îmi este greu să mă concentrez”. Cum l-a descris Klose
Campionatul Mondial
11:34
Nu mai ține pasul cu propriile recorduri Messi, despre cele 18 goluri marcate la CM: „Îmi este greu să mă concentrez”. Cum l-a descris Klose
Citește mai mult
Nu mai ține pasul cu propriile recorduri Messi, despre cele 18 goluri marcate la CM: „Îmi este greu să mă concentrez”. Cum l-a descris Klose
Se desparte FCSB de Lixandru? Mihai Stoica, detalii despre situația fotbalistului pentru care Becali a spus că are o ofertă din MLS
Superliga
10:49
Se desparte FCSB de Lixandru? Mihai Stoica, detalii despre situația fotbalistului pentru care Becali a spus că are o ofertă din MLS
Citește mai mult
Se desparte FCSB de Lixandru? Mihai Stoica, detalii despre situația fotbalistului pentru care Becali a spus că are o ofertă din MLS

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Cum arată politicienii care îl pot înfrunta pe George Simion și pot concura cu „valul galben” al AUR
Cum arată politicienii care îl pot înfrunta pe George Simion și pot concura cu „valul galben” al AUR
Cum arată politicienii care îl pot înfrunta pe George Simion și pot concura cu „valul galben” al AUR
norvegia senegal cm 2026 vikingi erling haaland martin odegaard Stale Solbakken
Știrile zilei din sport
Collina râde de Istvan Kovacs FIFA, delegare șoc la Mondial: românul a fost trimis la un meci care nu mai are absolut nici o miză
Campionatul Mondial
16:13
Collina râde de Istvan Kovacs FIFA, delegare șoc la Mondial: românul a fost trimis la un meci care nu mai are absolut nici o miză
Citește mai mult
Collina râde de Istvan Kovacs FIFA, delegare șoc la Mondial: românul a fost trimis la un meci care nu mai are absolut nici o miză
COMPLET DISTRUS! Cum arată gazonul de pe Arena Națională după evenimentele din ultimele luni + Când s-ar putea juca iar acolo
Superliga
15:58
COMPLET DISTRUS! Cum arată gazonul de pe Arena Națională după evenimentele din ultimele luni + Când s-ar putea juca iar acolo
Citește mai mult
COMPLET DISTRUS! Cum arată gazonul de pe Arena Națională după evenimentele din ultimele luni + Când s-ar putea juca iar acolo
 Mondialul nu e Euro, Antena 1 nu e Pro TV ANALIZĂ.  Comparativ cu Euro 2020, la care România n-a fost, actualul turneu pierde până acum duelul audienței TV
Campionatul Mondial
15:07
Mondialul nu e Euro, Antena 1 nu e Pro TV ANALIZĂ. Comparativ cu Euro 2020, la care România n-a fost, actualul turneu pierde până acum duelul audienței TV
Citește mai mult
 Mondialul nu e Euro, Antena 1 nu e Pro TV ANALIZĂ.  Comparativ cu Euro 2020, la care România n-a fost, actualul turneu pierde până acum duelul audienței TV
Kader Keita, trimis în judecată Informațiile GOLAZO.ro, confirmate! Dosarul fotbalistului de la Rapid a ajuns într-o nouă etapă
Superliga
16:13
Kader Keita, trimis în judecată Informațiile GOLAZO.ro, confirmate! Dosarul fotbalistului de la Rapid a ajuns într-o nouă etapă
Citește mai mult
Kader Keita, trimis în judecată Informațiile GOLAZO.ro, confirmate! Dosarul fotbalistului de la Rapid a ajuns într-o nouă etapă
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
15:58
COMPLET DISTRUS! Cum arată gazonul de pe Arena Națională după evenimentele din ultimele luni + Când s-ar putea juca iar acolo
COMPLET DISTRUS! Cum arată gazonul de pe Arena Națională după evenimentele din ultimele luni + Când s-ar putea juca iar acolo
17:44
„Vreau să-mi realizez un vis” Ce planuri are Claudiu Niculescu după despărțirea de Unirea Slobozia: „Aveam nevoie de o pauză”
„Vreau să-mi realizez un vis” Ce planuri are  Claudiu Niculescu după despărțirea de Unirea Slobozia: „Aveam nevoie de o pauză”
16:13
Collina râde de Istvan Kovacs FIFA, delegare șoc la Mondial: românul a fost trimis la un meci care nu mai are absolut nici o miză
Collina râde de Istvan Kovacs FIFA, delegare șoc la Mondial: românul a fost trimis la un meci care nu mai are absolut nici o miză
16:17
Colțescu intră în CCA Schimbări importante în arbitrajul românesc » FRF a aprobat mai multe măsuri noi, în absența lui Vassaras
Colțescu intră în CCA Schimbări importante în arbitrajul românesc » FRF a aprobat mai multe măsuri noi, în absența lui Vassaras
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Dacă noi suntem zidul galben, ar fi trebuit să vedeți cum arată vijelia galbenă!

Dan Udrea: Dacă noi suntem zidul galben, ar fi trebuit să vedeți cum arată vijelia galbenă!

Dan Udrea: Dacă noi suntem zidul galben, ar fi trebuit să vedeți cum arată vijelia galbenă!
Acum nu-l mai vreți plecat pe Ronaldo?

Theodor Jumătate: Acum nu-l mai vreți plecat pe Ronaldo?

Theodor Jumătate: Acum <span>nu-l</span> mai vreți plecat pe Ronaldo?
Cursa spre rai a lui Diego

Silviu Tudor Samuilă: Cursa spre rai a lui Diego

Silviu Tudor Samuilă: Cursa spre rai a lui Diego
Povești cu Messi și Ronaldo: elixirul tinereții sau doping?

Dan Udrea: Povești cu Messi și Ronaldo: elixirul tinereții sau doping?

Dan Udrea: Povești cu Messi și Ronaldo: elixirul tinereții sau doping?
Nu-l mai lăsați pe Messi să bată penaltyuri. D10S are tot fotbalul

Theodor Jumătate: Nu-l mai lăsați pe Messi să bată penaltyuri. D10S are tot fotbalul

Theodor Jumătate: <span>Nu-l</span> mai lăsați pe Messi să bată penaltyuri. D10S are tot fotbalul
FIFA și Infantino trebuie și aplaudați: cea mai bună dintre reguli

Dan Udrea: FIFA și Infantino trebuie și aplaudați: cea mai bună dintre reguli

Dan Udrea: FIFA și Infantino trebuie și aplaudați: cea mai bună dintre reguli
Șocanta Turcia: eliminată după 61 de șuturi și zero goluri!

Theodor Jumătate: Șocanta Turcia: eliminată după 61 de șuturi și zero goluri!

Theodor Jumătate: Șocanta Turcia: eliminată după 61 de șuturi și zero goluri!
Convertirea la Messianism

Convertirea la Messianism

: Convertirea la Messianism
Forza Kovacs, vinci per noi!

Dan Udrea: Forza Kovacs, vinci per noi!

Dan Udrea: Forza Kovacs, vinci per noi!
Messi a atins cerul. Mbappe se înalță spre el

Theodor Jumătate: Messi a atins cerul. Mbappe se înalță spre el

Theodor Jumătate: Messi a atins cerul. Mbappe se înalță spre el
Noaptea Argentinei: ajutat de husky siberieni, Dumnezeul fotbalului s-a întors!

Dan Udrea: Noaptea Argentinei: ajutat de husky siberieni, Dumnezeul fotbalului s-a întors!

Dan Udrea: Noaptea Argentinei: ajutat de husky siberieni, Dumnezeul fotbalului <span>s-a</span> întors!
Lumea te vrea ignorant!

Cristian Geambașu: Lumea te vrea ignorant!

Cristian Geambașu: Lumea te vrea ignorant!
Mondialul în care nimeni nu mai are nimic garantat

Theodor Jumătate: Mondialul în care nimeni nu mai are nimic garantat

Theodor Jumătate: Mondialul în care nimeni nu mai are nimic garantat
Un diamant: Yan, copy paste Yamal!

Dan Udrea: Un diamant: Yan, copy paste Yamal!

Dan Udrea: Un diamant: Yan, copy paste Yamal!
Hagi, Ancelotti și frica de Suedia

Theodor Jumătate: Hagi, Ancelotti și frica de Suedia

Theodor Jumătate: Hagi, Ancelotti și frica de Suedia
Gianni fără Claudia

Cristian Geambașu: Gianni fără Claudia

Cristian Geambașu: Gianni fără Claudia
Strâmba do Brasil: De la Pele, Ronaldo și Romario la Igor Thiago?!

Dan Udrea: Strâmba do Brasil: De la Pele, Ronaldo și Romario la Igor Thiago?!

Dan Udrea: Strâmba do Brasil: De la Pele, Ronaldo și Romario la Igor Thiago?!
Mondialul din cazarmă

Silviu Tudor Samuilă: Mondialul din cazarmă

Silviu Tudor Samuilă: Mondialul din cazarmă
SUA au învățat și fotbal

Dan Udrea: SUA au învățat și fotbal

Dan Udrea: SUA au învățat și fotbal
Mondialul discriminării. Și al ipocriziei

Theodor Jumătate: Mondialul discriminării. Și al ipocriziei

Theodor Jumătate: Mondialul discriminării. Și al ipocriziei
Top stiri
Și-a acoperit gura și nu a luat roșu De ce Jude Bellingham nu a fost eliminat în Anglia - Ghana
Campionatul Mondial
14:53
Și-a acoperit gura și nu a luat roșu De ce Jude Bellingham nu a fost eliminat în Anglia - Ghana
Citește mai mult
Și-a acoperit gura și nu a luat roșu De ce Jude Bellingham nu a fost eliminat în Anglia - Ghana
Record nebun la CM 2026 Messi și Ronaldo se întrec pentru aceeași bornă istorică » Un nou gol poate rupe egalitatea dintre cei doi rivali
Campionatul Mondial
13:33
Record nebun la CM 2026 Messi și Ronaldo se întrec pentru aceeași bornă istorică » Un nou gol poate rupe egalitatea dintre cei doi rivali
Citește mai mult
Record nebun la CM 2026 Messi și Ronaldo se întrec pentru aceeași bornă istorică » Un nou gol poate rupe egalitatea dintre cei doi rivali
„Nu-mi pasă”  VIDEO. Cristiano Ronaldo, reacție sfidătoare față de un jurnalist care l-a întrebat de Messi » Cum a trecut peste critici
Campionatul Mondial
09:46
„Nu-mi pasă” VIDEO. Cristiano Ronaldo, reacție sfidătoare față de un jurnalist care l-a întrebat de Messi » Cum a trecut peste critici
Citește mai mult
„Nu-mi pasă”  VIDEO. Cristiano Ronaldo, reacție sfidătoare față de un jurnalist care l-a întrebat de Messi » Cum a trecut peste critici
UPDATE | Focuri de armă trase dimineață în stradă, în București, după ce un tânăr și-a atacat tatăl cu un cuțit. Apoi, a amenințat și polițiștii
B365
23.06
UPDATE | Focuri de armă trase dimineață în stradă, în București, după ce un tânăr și-a atacat tatăl cu un cuțit. Apoi, a amenințat și polițiștii
Citește mai mult
UPDATE | Focuri de armă trase dimineață în stradă, în București, după ce un tânăr și-a atacat tatăl cu un cuțit. Apoi, a amenințat și polițiștii

Echipe/Competiții

fcsb 39 CFR Cluj 7 dinamo bucuresti 15 rapid 6 Universitatea Craiova 7 petrolul ploiesti 5 Poli Iasi 1 uta arad 1 farul constanta 2

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti echipa nationala a romaniei Universitatea Craiova mircea lucescu liga 1 Cristi Chivu fcsb
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share