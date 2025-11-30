Când ajunge Duarte la București GOLAZO.ro are toate detaliile despre transferul noului fundaș de la FCSB

Andre Duarte (28 de ani), fundaș central, va ajunge în această seară la București.

După ce a ajuns la un acord cu campioana României, stoperul portughez se va deplasa la București pentru a parafa contractul cu „roș-albaștrii”.

Andre Duarte va semna luni cu FCSB

Conform surselor GOLAZO.ro, Andre Duarte va ajunge la București în noaptea de duminică spre luni, urmând să semneze cu FCSB în prima zi a săptămânii, pe 1 decembrie.

Mihai Stoica, președintele Consiliului de Administrație al clubului, a spus că înțelegerea dintre cele două părți se va întinde pe o perioadă de doi ani și jumătate.

După despărțirea de Ujpest, formație din prima ligă a Ungariei, Andre Duarte va juca la FCSB, fiind a doua sa experiență în campionatul României, după cea de la FCU Craiova.

1 milion de euro este cota lui Andre Duarte, conform Transfermarkt

Cifrele lui Andre Duarte:

FCU Craiova: 45 de meciuri, un gol

Ujpest: 44 de meciuri, un gol, o pasă decisivă

Estrela Amadora: 37 de meciuri, două goluri, o pasă decisivă

NK Osijek: 36 de meciuri, o pasă decisivă

Alverca: 3 meciuri

Andre Duarte a jucat de două ori împotriva celor de la FCSB în sezonul 2022-2023: în etapa #3, când partida s-a terminat 1-1, și în etapa #18, când echipa sa a pierdut cu 2-0.

Roș-albaștrii sunt nevoiți să se bazeze în centrul apărării pe Siyabonga Ngezana, pe Daniel Graovac și pe Andrei Dăncuș. Joyskim Dawa și Mihai Popescu, care au fost jucători de bază în sezoanele anterioare, sunt accidentați.

