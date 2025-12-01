Semnează cu FCSB Patronul a luat o decizie importantă după victoria cu Farul: „Face banda, tată!”
Foto: Sport Pictures
Superliga

Semnează cu FCSB Patronul a luat o decizie importantă după victoria cu Farul: „Face banda, tată!”

alt-text George Neagu
alt-text Publicat: 01.12.2025, ora 09:36
  • Farul - FCSB 1-2. Gigi Becali (67 de ani), patronul campioanei, a declarat că se gândește să-i prelungească contractul lui Valentin Crețu (36 de ani).

Actualul acord dintre fundașul dreapta și FCSB expiră la finalul anului 2026, dar Gigi Becali este dispus să-l mai păstreze pe Crețu datorită evoluțiilor sale solide din ultimul timp.

„Impact devastator” Luka Modric, nemaivăzut în Top 5 Europa: „E obsesiv”
Citește și
„Impact devastator” Luka Modric, nemaivăzut în Top 5 Europa: „E obsesiv”
Citește mai mult
„Impact devastator” Luka Modric, nemaivăzut în Top 5 Europa: „E obsesiv”

Farul - FCSB 1-2. Gigi Becali, despre Crețu: „Îi prelungesc contractul”

După victoria importantă a celor de la FCSB în fața Farului, Gigi Becali a declarat că se gândește să-i prelungească acordul lui Vali Crețu, fundașul dreapta al roș-albaștrilor.

Lui Crețu cred că îi prelungesc contractul. Dacă am văzut că Pantea e emotiv, bagă-l mă pe Crețu, că el nu are emoții, chiar dacă mai face greșeli.

Crețu face banda, tată! Urcă până acolo, nu știe săracul să centreze, dar face banda, urcă. O să-i prelungesc contractul”, a precizat patronul FCSB la Prima Sport, citat de gsp.ro.

În partida de la Ovidiu cu Farul, Crețu a intrat pe teren în minutul 62 în locul lui Alexandru Pantea.

Valentin Crețu este unul dintre cei mai vechi jucători de la FCSB. Fundașul a fost adus de la Gaz Metan Mediaș în anul 2019 pentru 125.000 de euro.

De atunci, Crețu a jucat în 221 de partide pentru campioana României, a marcat un gol și a oferit 16 pase decisive.

Trofeele câștigate de Crețu la FCSB:

  • 2X Campionate ale României
  • 1X Cupa României
  • 2X Supercupa României

Pentru FCSB urmează meciul de miercuri cu UTA Arad, de la ora 21:00, din cadrul rundei 2 din Cupa României. Partida va fi transmisă liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1.

VIDEO Farul Constanța - FCSB 1-2. Victorie crucială a campioanei

Citește și

Liga 1, etapa #18 U Craiova obține doar un egal la Cluj și rămâne la 5 puncte de Rapid » Rezultatele + Clasamentul actualizat
Superliga
20:59
Liga 1, etapa #18 U Craiova obține doar un egal la Cluj și rămâne la 5 puncte de Rapid » Rezultatele + Clasamentul actualizat
Citește mai mult
Liga 1, etapa #18 U Craiova obține doar un egal la Cluj și rămâne la 5 puncte de Rapid » Rezultatele + Clasamentul actualizat
Chivu, conferință cu bucluc Antrenorul lui Inter a glumit cu jurnaliștii: „Cineva fumează, nu eu”
Stranieri
23:56
Chivu, conferință cu bucluc Antrenorul lui Inter a glumit cu jurnaliștii: „Cineva fumează, nu eu”
Citește mai mult
Chivu, conferință cu bucluc Antrenorul lui Inter a glumit cu jurnaliștii: „Cineva fumează, nu eu”

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Istoricul care a prezis că va veni războiului când Putin și Biden negau susține că asistăm la „începutul sfârșitului războiului”. Pe ce se bazează 
Istoricul care a prezis că va veni războiului când Putin și Biden negau susține că asistăm la „începutul sfârșitului războiului”. Pe ce se bazează 
Istoricul care a prezis că va veni războiului când Putin și Biden negau susține că asistăm la „începutul sfârșitului războiului”. Pe ce se bazează 
gigi becali liga 1 FARUL CONTRACT fcsb vali cretu
Știrile zilei din sport
O infografie de Mondiale Proiect spectaculos marca GOLAZO.ro dedicat primului turneu cu 48 de echipe: CM 2026
Special
19.11
O infografie de Mondiale Proiect spectaculos marca GOLAZO.ro dedicat primului turneu cu 48 de echipe: CM 2026
Citește mai mult
O infografie de Mondiale Proiect spectaculos marca GOLAZO.ro dedicat primului turneu cu 48 de echipe: CM 2026
FCSB, reclamată la FIFA  Campioana are probleme cu transferul lui Andre Duarte » Suma uriașă cerută de Ujpest
Superliga
01.12
FCSB, reclamată la FIFA Campioana are probleme cu transferul lui Andre Duarte » Suma uriașă cerută de Ujpest
Citește mai mult
FCSB, reclamată la FIFA  Campioana are probleme cu transferul lui Andre Duarte » Suma uriașă cerută de Ujpest
Epassy in, Onana out! Portarul lui Dinamo va participa la Cupa Africii » E scandal la națională + Ce meciuri ale „câinilor” va rata
Superliga
01.12
Epassy in, Onana out! Portarul lui Dinamo va participa la Cupa Africii » E scandal la națională + Ce meciuri ale „câinilor” va rata
Citește mai mult
Epassy in, Onana out! Portarul lui Dinamo va participa la Cupa Africii » E scandal la națională + Ce meciuri ale „câinilor” va rata
Urmează Ungaria!&nbsp; Rom&acirc;nia pierde cu Danemarca și merge &icirc;n grupa principală cu doar 2 puncte. Duel de foc miercuri
Handbal
01.12
Urmează Ungaria! România pierde cu Danemarca și merge în grupa principală cu doar 2 puncte. Duel de foc miercuri
Citește mai mult
Urmează Ungaria!&nbsp; Rom&acirc;nia pierde cu Danemarca și merge &icirc;n grupa principală cu doar 2 puncte. Duel de foc miercuri
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
23:59
Danemarca - România 39-31 „Tricolorele” pierd clar ultimul meci al grupei preliminare de la CM 2025 » Va urma un duel cu Ungaria în grupa principală!
Danemarca - România 39-31  „Tricolorele” pierd clar ultimul meci al grupei preliminare de la CM 2025 » Va urma un duel cu Ungaria în grupa principală!
23:12
Lautaro, relație specială cu Chivu Căpitanul lui Inter: „Primesc mai multe îmbrățișări de la el decât de la soția mea”😄
Lautaro, relație specială cu Chivu Căpitanul lui Inter: „Primesc mai multe îmbrățișări de la el decât de la soția mea”😄
21:57
FCSB, reclamată la FIFA Campioana are probleme cu transferul lui Andre Duarte » Suma uriașă cerută de Ujpest
FCSB, reclamată la FIFA  Campioana are probleme cu transferul lui Andre Duarte » Suma uriașă cerută de Ujpest
22:10
Epassy in, Onana out! Portarul lui Dinamo va participa la Cupa Africii » E scandal la națională + Ce meciuri ale „câinilor” va rata
Epassy in, Onana out! Portarul lui Dinamo va participa la Cupa Africii » E scandal la națională + Ce meciuri ale „câinilor” va rata
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Sifonul?

Cristian Geambașu: Sifonul?

Cristian Geambașu: Sifonul?
Cum să strici o jucărie

Radu Naum: Cum să strici o jucărie

Radu Naum: Cum să strici o jucărie
Florin Tănase, nedezbrăcat și demn!

Dan Udrea: Florin Tănase, nedezbrăcat și demn!

Dan Udrea: Florin Tănase, nedezbrăcat și demn!
Lecția de viață

Silviu Tudor Samuilă: Lecția de viață

Silviu Tudor Samuilă: Lecția de viață
Despre o mistificare

Cristian Geambașu: Despre o mistificare

Cristian Geambașu: Despre o mistificare
De ce ne mirăm?!

Radu Naum: De ce ne mirăm?!

Radu Naum: De ce ne mirăm?!
Tăcerea campioanelor

Cristian Geambașu: Tăcerea campioanelor

Cristian Geambașu: Tăcerea campioanelor
De ce tace Nadia?

Dan Udrea: De ce tace Nadia?

Dan Udrea: De ce tace Nadia?
De ce a refuzat David Popovici o invitație a președintelui Nicușor Dan

Cătălin Tolontan: De ce a refuzat David Popovici o invitație a președintelui Nicușor Dan

Cătălin Tolontan: De ce a refuzat David Popovici o invitație a președintelui Nicușor Dan
O zi din viața lui Stipe Perica

Cristian Geambașu: O zi din viața lui Stipe Perica

Cristian Geambașu: O zi din viața lui Stipe Perica
Corecți cu David, dar și cu adevărul

Dan Udrea: Corecți cu David, dar și cu adevărul

Dan Udrea: Corecți cu David, dar și cu adevărul
Vă place Eissat?

Cristian Geambașu: Vă place Eissat?

Cristian Geambașu: Vă place Eissat?
Fără „licențe” la microfoane!

Silviu Tudor Samuilă: Fără „licențe” la microfoane!

Silviu Tudor Samuilă: Fără „licențe” la microfoane!
Ce nu acceptă Burleanu: incompetența e la fel de gravă cum e corupția. Iată dovada!

Dan Udrea: Ce nu acceptă Burleanu: incompetența e la fel de gravă cum e corupția. Iată dovada!

Dan Udrea: Ce nu acceptă Burleanu: incompetența e la fel de gravă cum e corupția. Iată dovada!
O „tâmpenie” necesară?!

Cristian Geambașu: O „tâmpenie” necesară?!

Cristian Geambașu: O „tâmpenie” necesară?!
Țară, importăm coloane. Vertebrale!

Cristian Munteanu: Țară, importăm coloane. Vertebrale!

Cristian Munteanu: Țară, importăm coloane. Vertebrale!
Un comunicat dezgustător

Cătălin Țepelin: Un comunicat dezgustător

Cătălin Țepelin: Un comunicat dezgustător
CR7 peste Elon și Tim

Cristian Geambașu: CR7 peste Elon și Tim

Cristian Geambașu: CR7 peste Elon și Tim
Nu vom fi la Cupa Mondială

Radu Naum: Nu vom fi la Cupa Mondială

Radu Naum: Nu vom fi la Cupa Mondială
Momentul memorabil al serii a durat 1 minut și 23 de secunde: absolut impresionant!

Dan Udrea: Momentul memorabil al serii a durat 1 minut și 23 de secunde: absolut impresionant!

Dan Udrea: Momentul memorabil al serii a durat 1 minut și 23 de secunde: absolut impresionant!
Top stiri din sport
Aventură fabuloasă VIDEO Cum a transmis un tânăr de 15 ani finala Copa Libertadores » Momentul a devenit viral
Campionate
01.12
Aventură fabuloasă VIDEO Cum a transmis un tânăr de 15 ani finala Copa Libertadores » Momentul a devenit viral
Citește mai mult
Aventură fabuloasă VIDEO Cum a transmis un tânăr de 15 ani finala Copa Libertadores » Momentul a devenit viral
„Situație delicată” Depresia îl macină în continuare pe unul dintre  cei mai buni U21 din Liga 1:  „Lucruri pe care nu le putem controla”
Superliga
01.12
„Situație delicată” Depresia îl macină în continuare pe unul dintre cei mai buni U21 din Liga 1: „Lucruri pe care nu le putem controla”
Citește mai mult
„Situație delicată” Depresia îl macină în continuare pe unul dintre  cei mai buni U21 din Liga 1:  „Lucruri pe care nu le putem controla”
Pe picior de plecare Echipa din Liga 1 a mers fără antrenor la meciul din Cupa României!
Superliga
01.12
Pe picior de plecare Echipa din Liga 1 a mers fără antrenor la meciul din Cupa României!
Citește mai mult
Pe picior de plecare Echipa din Liga 1 a mers fără antrenor la meciul din Cupa României!
Fenerbahce - Galatasaray, scene violente VIDEO S-au încăierat de la încălzire + jucătorii de la U19 s-au bătut și ei. Cine a fost cel mai huiduit jucător din derby
Campionate
01.12
Fenerbahce - Galatasaray, scene violente VIDEO S-au încăierat de la încălzire + jucătorii de la U19 s-au bătut și ei. Cine a fost cel mai huiduit jucător din derby
Citește mai mult
Fenerbahce - Galatasaray, scene violente VIDEO S-au încăierat de la încălzire + jucătorii de la U19 s-au bătut și ei. Cine a fost cel mai huiduit jucător din derby

Echipe/Competiții

fcsb 92 CFR Cluj 16 dinamo bucuresti 33 rapid 9 Universitatea Craiova 18 petrolul ploiesti 2 Poli Iasi uta arad 4 farul constanta 13

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti Universitatea Craiova liga 1 europa league fcsb conference league
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Sondaj
02.12

FCSB și Craiova, în Europa Cine trece de faza principală?

Ajunge o echipă românească în primăvara europeană?

Doar FCSB %
Doar U Craiova %
Ambele %
Niciuna %
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share