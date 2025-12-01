Semnează cu FCSB Patronul a luat o decizie importantă după victoria cu Farul: „Face banda, tată!”

- Farul - FCSB 1-2. Gigi Becali (67 de ani), patronul campioanei, a declarat că se gândește să-i prelungească contractul lui Valentin Crețu (36 de ani).
Actualul acord dintre fundașul dreapta și FCSB expiră la finalul anului 2026, dar Gigi Becali este dispus să-l mai păstreze pe Crețu datorită evoluțiilor sale solide din ultimul timp.
Farul - FCSB 1-2. Gigi Becali, despre Crețu: „Îi prelungesc contractul”
După victoria importantă a celor de la FCSB în fața Farului, Gigi Becali a declarat că se gândește să-i prelungească acordul lui Vali Crețu, fundașul dreapta al roș-albaștrilor.
„Lui Crețu cred că îi prelungesc contractul. Dacă am văzut că Pantea e emotiv, bagă-l mă pe Crețu, că el nu are emoții, chiar dacă mai face greșeli.
Crețu face banda, tată! Urcă până acolo, nu știe săracul să centreze, dar face banda, urcă. O să-i prelungesc contractul”, a precizat patronul FCSB la Prima Sport, citat de gsp.ro.
În partida de la Ovidiu cu Farul, Crețu a intrat pe teren în minutul 62 în locul lui Alexandru Pantea.
Valentin Crețu este unul dintre cei mai vechi jucători de la FCSB. Fundașul a fost adus de la Gaz Metan Mediaș în anul 2019 pentru 125.000 de euro.
De atunci, Crețu a jucat în 221 de partide pentru campioana României, a marcat un gol și a oferit 16 pase decisive.
Trofeele câștigate de Crețu la FCSB:
- 2X Campionate ale României
- 1X Cupa României
- 2X Supercupa României
Pentru FCSB urmează meciul de miercuri cu UTA Arad, de la ora 21:00, din cadrul rundei 2 din Cupa României. Partida va fi transmisă liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1.