Meciul pe care nimeni nu vrea să-l câștige? Partida de la CM 2026 în care ambele echipe ar putea „lupta” pentru înfrângere » Calculele ultimei etape

Faza grupelor de la CM 2026 a ajuns în etapa #3, ultima, care a debutat miercuri seară cu partidele dintre Bosnia și Qatar, respectiv Elveția și Canada.

Însă meciul în care ambele echipe ar putea prefera înfrângerea se va disputa în penultima grupă, chiar în ultima zi a fazei principale.

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În condițiile în care Argentina și-a asigurat deja locul 1 în grupa J, iar Iordania este eliminată matematic, Austria și Algeria vor lupta pentru locul 2, poziție care ar putea să nu fie una favorabilă pentru un parcurs lung la turneul final.

Algeria - Austria ar putea fi meciul pe care nimeni nu vrea să-l câștige

În noul format al Cupei Mondiale, cu 12 grupe și 48 de echipe, vor merge mai departe și 8 dintre echipele clasate pe locul 3.

Astfel, locul 1 din fiecare grupă va juca contra uneia dintre cele 8 naționale care vor încheia pe poziția a treia, însă patru dintre câștigătoarele de grupă vor întâlni locul doi din altă grupă.

În acest context, câștigătoarea grupei H va întâlni locul 2 din grupa J.

Așadar, câștigătoarea meciului Austria - Algeria, echipele care își vor disputa locul 2 în ultima etapă, va întâlni, cel mai probabil, Spania, dacă ibericii vor obține cel puțin un egal cu Uruguay.

În această situație, un eventual loc 3 i-ar putea oferi uneia dintre echipe un traseu mai accesibil decât cel pe care l-ar putea avea de pe locul 2, unde ar putea da peste campioana europeană încă din șaisprezecimi, informează The Athletic.

Care sunt adversarele pe care le-ar putea întâlni Algeria sau Austria, dacă termină pe 3

În loc de o confruntare cruntă cu Spania, în cazul locului 2, naționala care încheie grupa pe locul trei ar putea înfrunta una dintre următoarele echipe în șaisprezecimi:

SUA

Câștigătoarea Grupei B (Canada sau Elveția),

Câștigătoarea Grupei G (Egipt, Iran sau Belgia),

Câștigătoarea Grupei L (Anglia, Ghana sau Croația)

Câștigătoarea Grupei K (Columbia sau Portugalia)

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