A spus „da” Italiei Andrea Pirlo, noul pariu al Squadrei Azzurra după refuzul lui Pep Guardiola

Andrea Pirlo (47 de ani), campion mondial cu Italia în 2006 și unul dintre cei mai importanți mijlocași ai generației sale, ar fi acceptat să preia naționala Italiei.

Fostul antrenor al lui Juventus este alegerea lui Paolo Maldini (58 de ani) și Leonardo (56 de ani) după ce negocierile cu Pep Guardiola (55 de ani) au eșuat.

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Pirlo ar urma să semneze un contract pe patru ani, până la Campionatul Mondial din 2030.

Numirea nu a fost încă oficializată de Federația Italiană, însă acordul dintre cele două părți ar fi fost deja încheiat.

Andrea Pirlo a spus „da” Italiei

Cei doi oficiali au încredere că Pirlo poate relansa naționala Italiei, care a ratat calificarea la Campionatul Mondial pentru a treia ediție consecutivă, iar fostul mare mijlocaș ar fi acceptat propunerea.

„Cariera lui Pirlo ca antrenor nu a fost una spectaculoasă, ca să folosim un eufemism, însă Maldini a văzut mereu în el o viziune fotbalistică aparte și este gata să parieze pe el.

În trecut, unii l-au acuzat că nu are o personalitate suficient de puternică pentru a gestiona un vestiar, iar cel al naționalei nu este deloc unul ușor.

Pentru acest aspect există însă cei doi conducători cărora președintele Malago le-a încredințat o mare parte dintre deciziile privind viitorul Italiei și care sunt pregătiți să intervină ferm în cazul în care cineva îi va contesta autoritatea”, au notat jurnaliștii de la Gazzetta dello Sport.

1,5 milioane de euro pe sezon ar putea încasa Andrea Pirlo la naționala Italiei

Fostul mijlocaș le-a pregătit pe Juventus, Fatih Karagumruk și Sampdoria, iar în prezent se află la Dubai United, în liga a doua din Emiratele Arabe Unite.

La Juventus a câștigat Cupa Italiei și Supercupa Italiei în sezonul 2020-2021.

Pep Guardiola a refuzat naționala Italiei

Guardiola a fost prima mare țintă a noii conduceri a Federației Italiene. Tehnicianul spaniol a purtat discuții cu oficialii FIGC, dar a decis să refuze oferta.

În acest moment, spaniolul și-ar dori să petreacă mai mult timp cu familia și să ia o pauză de la fotbal, după 10 ani petrecuți la Manchester City.

Andrea Pirlo, Antonio Conte și Roberto Mancini s-au aflat printre celelalte variante analizate.

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