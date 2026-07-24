De ce nu s-a putut juca pe Cluj Arena U Cluj a negociat cu organizatorii Untold înainte de cupele europene: „Eram dispuși să suportăm 250.000 de euro”
U Cluj. foto: Sport Pictures
Superliga

De ce nu s-a putut juca pe Cluj Arena U Cluj a negociat cu organizatorii Untold înainte de cupele europene: „Eram dispuși să suportăm 250.000 de euro”

alt-text Ionuț Cojocaru
alt-text Publicat: 24.07.2026, ora 20:35
alt-text Actualizat: 24.07.2026, ora 20:36
  • Radu Constantea, președintele Universității Cluj, a vorbit după remiza cu Brann, scor 2-2, din prima manșă a turului doi preliminar al Conference League, despre șansele echipei sale la calificare.
  • Oficialul clujenilor a vorbit și despre posibilul transfer al lui Lukic (27 de ani), pentru care clubul a primit oferte, dar și despre plecarea lui Coubiș (22 de ani) la Lincoln.
  • Constantea a explicat și de ce partida europeană nu s-a disputat pe Cluj Arena, deși clubul a purtat negocieri cu organizatorii Untold.
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Brann a deschis scorul în minutul 40, prin Niklas Castro, iar Felix Horn Myhre a făcut 2-0 în minutul 52.

U Cluj a reușit însă să revină spectaculos. Jovo Lukic a redus diferența în minutul 85, iar Pedro Pinho a egalat în minutul 88.

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Radu Constantea, după thrillerul din Conference League: „Brann e echipa favorită”

Constantea consideră că Brann rămâne favorită la calificare, în ciuda revenirii spectaculoase.

„Ăsta e și farmecul fotbalului. La un moment dat eram resemnați asupra șanselor, era clar că, dacă mergi cu 0-2 în Norvegia, șansele erau aproape minime.

Acum, sigur, Brann e echipa favorită, a făcut un joc foarte bun, ne-au dominat, chiar dacă ocaziile mari, mari noi le-am avut. Am reușit să revenim și mergem cu încredere în Norvegia.

Pentru un club ca noi, care a venit de jos și nu are experiența meciurilor europene, nu suntem favoriți”, a spus Radu Constantea.

Președintele lui U Cluj a vorbit și despre cluburile nordice, despre care spune că beneficiază de o infrastructură mai bună”, a declarat Constantea, la Prima Sport.

Pornind de la infrastructură, sunt foarte bine. Cred că au foarte bine tot ce înseamnă partea de metodologie. E mult mai bine structurat decât la noi. Au început să se vadă rezultatele. Cred că și România are nevoie, din perspectiva asta, cluburile să lucreze pe o metodologie. Radu Constantea, președinte U Cluj

Constantea a vorbit și despre lipsurile din fotbalul românesc.

„Realitatea e că e clar că suferim pe partea de infrastructură și aici mă refer neapărat la stadioane, pentru că acolo a început să se investească în ultimii ani, dar în bazele proprii ale cluburilor, în academie.

Pentru că aceste baze, din păcate, s-au pierdut, chiar dacă înainte de '89 erau deținute de statul român, ele au ajuns în mai multe structuri private și e clar că copiii nu au acces la infrastructura sportivă”, a mai spus acesta.

U Cluj a fost dispusă să plătească 250.000 de euro pentru Cluj Arena

Meciul tur dintre U Cluj și Brann s-a disputat pe stadionul celor de la Sepsi Sf. Gheorghe. Constantea a explicat și de ce meciul nu s-a disputat pe Cluj Arena.

„Am avut niște discuții de principiu, dacă există vreo posibilitate să se joace pe Cluj Arena. Am primit acest OK, după aceea am intrat în toate detaliile, ce înseamnă costuri suplimentare.

Acolo s-au adunat niște sume destul de mari, undeva la 250.000 de euro, pe care am fost dispuși să le suportăm.

După aceea au apărut, la calculele pe care le-au făcut ei din perspectiva perioadei și a timingului, anumite riscuri, în sensul că, dacă există într-o zi vreme nefavorabilă și ei nu pot lucra, s-ar putea să nu se încadreze în 14 zile”, a mai spus Constantea.

Dacă o elimină pe Brann, U Cluj va întâlni în turul 3 preliminar al Conference League câștigătoarea dublei Dila Gori - Apollon Limassol, dar partida nu se va putea disputa pe Cluj Arena.

Radu Constantea, despre Lukic: „Este o ofertă cu care, momentan, nu suntem de acord”

Oficialul lui U Cluj a vorbit și despre situația lui Lukic, pentru care clubul a primit oferte.

„Am avut și pentru el anumite oferte pe care le-am refuzat. A făcut un sezon foarte bun, a înscris la Campionatul Mondial. Încercăm să înțelegem situația lui, pentru el ar putea fi o șansă de un contract bun.

Este o ofertă cu care, momentan, nu suntem de acord. Aceste lucruri se pot schimba foarte repede. Dacă mâine apare o nouă ofertă, lucrurile se pot mișca repede”, a mai spus Constantea.

2,2 milioane de euro
este cota de piața a fotbalistului din Bosnia și Herțegovina, conform transfermarkt.com

Constantea a vorbit și despre plecarea lui Andrei Coubiș, despre care a spus că nu se afla inițial pe lista jucătorilor pe care clubul voia să-i cedeze.

„Nu am avut ca obiectiv să îl vindem pe Andrei, am fi dorit să îl avem alături de noi, dar a apărut această oportunitate pentru el și pentru club.

Oferta nu a fost atât de mare, dar în ultima săptămână am negociat cu cei de la Lincoln să ridicăm suma de transfer. Pentru el a fost o dorință foarte mare”, a mai zis acesta.

U Cluj ar urma să încaseze 3 milioane de euro în schimbul fundașului, plus 15% dintr-un viitor transfer!

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