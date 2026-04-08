Fostul mare jucător italian Andrea Pirlo (46 de ani), care a debutat la Brescia sub comanda lui Mircea Lucescu, a postat un mesaj emoționant după decesul legendarului antrenor român.

Campionul mondial din 2006 a fost promovat de Mircea Lucescu la echipa mare a Bresciei și a debutat în Serie A în mai 1995, când avea doar 16 ani.

Andreea Pirlo: „ M-ai crescut ca pe propriul fiu”

„Mulțumesc pentru tot, domnule… Nu voi înceta niciodată să-ți mulțumesc, M-ai crescut ca pe propriul tău fiu, oferindu-mi șansa de a mă compara cu alții când eram foarte tânăr. M-ai învățat ce înseamnă să iubești acest sport în toate aspectele sale. Nu voi înceta niciodată să-ți mulțumesc… Drum bun, domnule! Mulțumesc, Mircea”, se arată în mesajul publicat de Pirlo pe contul său de Instagram.

De-a lungul carierei sale de jucător, Pirlo a jucat pentru Brescia, Inter, AC Milan, Juventus și New York City FC. Italianul a câștigat două titluri de campion al Italiei cu AC Milan și patru cu Juventus. De asemenea, și-a trecut în palmares și două Ligi ale Campionilor, cu AC Milan.

În prezent, italianul este antrenor principal la Dubai United FC, echipă care activează în liga secundă din Emiratele Arabe Unite.

Lucescu, cel mai mare antrenor din istoria României

Palmaresul lui Lucescu este unul uluitor după o carieră care a traversat 6 decenii, începută în 1979, când încă activa ca jucător, și încheiată în 2026, în era modernă a fotbalului.

De-a lungul carierei a adunat nu mai puțin de 35 de trofee, ultimele în 2021, pe banca lui Dinamo Kiev, fiind depășit doar de două nume uriașe: Sir Alex Ferguson (49) și Pep Guardiola (40).

Trofeele câștigate de Mircea Lucescu

Dinamo - 1 titlu (1990), 2 Cupe (1986, 1990)

Rapid - 1 titlu (1999), 1 Cupă (1998), 1 Supercupă (1999)

Galatasaray - 1 titlu (2002), Supercupa Europei (2000)

Beșiktaș - 1 titlu (2003)

Shakhtar - 8 titluri (2005, 2006, 2008, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014), 6 Cupe (2004, 2008, 2011, 2012, 2013, 2016) 7 Supercupe (2005, 2008, 2010, 2012, 2013, 2014, 2015), Cupa UEFA (2009)

Zenit - 1 Supercupă (2016)

Dinamo Kiev - 1 titlu (2021), 1 Cupă (2021), 1 Supercupă (2020).

Il Luce este singurul tehnician din istorie care a câștigat trofee cu 7 formații diferite. Îl urmează alte 3 nume mari din fotbal: Bela Guttmann, Carlo Ancelotti, Ernst Happel și Jose Mourinho, care au ridicat trofee cu câte 6 echipe. Ancelotti l-ar putea egala în această vară, dacă va reuși să conducă Brazilia către a șasea Cupă Mondială.

Lucescu a avut succes și în Italia, unde, la Brescia, a câștigat Serie B și Cupa Anglo-Italiană, însă aceste trofee nu sunt luate în calcul în numărătoarea oficială, fiind considerate trofee minore.

Longevitatea și succesul de-a lungul carierei de aproape 50 de ani îl plasează pe Luce în fruntea ierarhiei celor mai titrați antrenori români din istorie, peste alte nume imense: Ștefan Covaci, Anghel Iordănescu sau Emeric Ienei.

Pe lângă marile performanțe înregistrate la echipele de club, Lucescu a condus și naționalele României și Turciei, reușind să-i califice pe „tricolori” la Euro 1984.

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport