Familia lui Mircea Lucescu a stabilit toate detaliile înmormântării fostului antrenor, care va avea loc vineri, la Cimitirul Bellu.

Mircea Lucescu s-a stins din viață marți, la 80 de ani, la Spitalul Universitar de Urgență București, unde era internat din 29 martie.

Programul funeraliilor lui Mircea Lucescu

Românii își vor putea lua rămas bun de la legendarul tehnician începând de miercuri seara, de la ora 17:00, iar ceremonia de înmormântare va începe vineri, de la ora 10:00.

„Ceremonia va debuta miercuri, când sicriul va fi depus la Arena Națională. Accesul publicului larg va fi permis începând cu ora 17:00, printr-un circuit controlat menit să asigure fluiditatea fluxului de vizitatori. În aceeași seară, la ora 18:00, va avea loc o primă slujbă de priveghi.

Programul de vizitare va continua și pe parcursul zilei de joi, între orele 10:00 și 20:00, oferind tuturor celor care l-au admirat posibilitatea de a-i aduce un ultim omagiu.

Cortegiul funerar se va deplasa, vineri, către Biserica Sfântul Elefterie, unde slujba de înmormântare va începe la ora 10:00. Participarea la biserică va fi însă limitată la familie și invitați apropiați.

Ultima etapă a ceremoniei va avea loc la Cimitirul Bellu, începând cu ora 12:20. Momentul înhumării, programat pentru ora 13:10, va fi precedat de onoruri militare.

Conform dorinței organizatorilor, accesul publicului larg va fi restricționat în incinta cimitirului, zona fiind delimitată exclusiv pentru familie și cercul restrâns de apropiați”, se arată în mesajul transmis de familia lui Mircea Lucescu.

Măsurile de siguranță stricte

În același timp, autoritățile au luat măsuri pentru a asigura securitatea și pentru fluidizarea traficului.

„Măsuri stricte de securitate. Având în vedere amploarea evenimentului, securitatea și ordinea publică vor fi asigurate în permanență prin coordonarea strânsă între Jandarmeria Română și Poliția Capitalei.

Traseele rutiere au fost stabilite împreună cu Poliția Rutieră pentru a minimiza blocajele în trafic pe durata deplasării cortegiului”, se mai arată în comunicat.

