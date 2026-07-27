„Asta e filosofia mea” VIDEO. Contre la FCSB, după ce Gigi Becali a aflat ce a făcut Bîrligea după eșecul cu Auda
Daniel Bîrligea și iubita sa. Foto: Raed Krishan/GOLAZO.ro
Superliga

„Asta e filosofia mea” VIDEO. Contre la FCSB, după ce Gigi Becali a aflat ce a făcut Bîrligea după eșecul cu Auda

alt-text Ionuț Cojocaru
alt-text Publicat: 27.07.2026, ora 10:32
alt-text Actualizat: 27.07.2026, ora 10:41
  • Gigi Becali (68 de ani), patronul FCSB, a intervenit în apărarea atacantului Daniel Bîrligea (26 de ani).
  • Fotbalistul a fost criticat pentru imaginile realizate alături de logodnica sa la finalul eșecului cu Auda, scor 2-3, din preliminariile Conference League.
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După încheierea partidei de pe Stadionul Steaua, Bîrligea a revenit pe gazon împreună cu logodnica sa și cu un fotograf. Cei doi au dansat și au filmat mai multe cadre destinate promovării videoclipului pentru nunta lor.

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Gigi Becali îl apără pe Bîrligea după imaginile controversate de după eșecul cu Auda: „Ce era să facă?”

Momentul fusese programat înaintea jocului, însă imaginile apărute imediat după înfrângerea FCSB-ului au provocat reacții critice.

Patronul FCSB a dezvăluit că a fost informat de cei din club, care erau nemulțumiți de gest, însă el a fost de partea lui Bîrligea.

„Mi s-a spus de atunci ce a făcut Bîrligea. Am pierdut meciul, dar eu nu sunt genul de om care să se supere dacă un jucător merge apoi la restaurant sau la discotecă

Eu nu sunt așa. Meciul ăsta face parte din viață. Am trecut prin sute de astfel de meciuri și nu pot să nu îmi fac viața din cauza unui singur eșec. Asta e filosofia mea de viață, alții zic că nu e normal.

Dar dacă omul programase așa cu iubita lui, ce făcea? Îi spunea: «Uite care e treaba, noi am pierdut acum meciul și ca atare mi-e frică să fac asta». Nu știu. A programat omul”, a spus Gigi Becali, la Digi Sport.

El a crezut că e un meci slab. Ce să-i spună iubitei? Nunta se face o dată în viață. Meciuri va mai juca sute. A făcut ca să promoveze nunta. Ce era să facă? Să nu mai promoveze nunta că a luat o bătaie. Lumea zice că nu e normal, dar eu zic că e foarte normal. Lăsați băiatul în pace! Gigi Becali, patron FCSB

Daniel Bîrligea: „Am ales terenul pentru că este locul meu de suflet”

Bîrligea a încercat să explice ce s-a întâmplat, motivând că avea programată cu mult înainte filmarea unui videoclip dedicat logodnei cu partenera sa.

„În urma imaginilor apărute după meciul de joi, vreau să transmit câteva lucruri.

Filmarea nu a fost organizată după meci, ci era stabilită cu mai multe zile înainte. Face parte din realizarea unui videoclip dedicat logodnei noastre. Am ales terenul pentru că este locul meu de suflet, unde am crescut ca om și ca fotbalist, cu bucurii, dar și cu dezamăgiri.

Niciodată nu a existat intenția de a trata cu superficialitate fotbalul, colegii, suporterii sau cariera mea. Înțeleg că momentul a fost perceput ca fiind nepotrivit și îmi asum acest lucru. Și pe noi ne doare fiecare înfrângere!

Fotbalul înseamnă victorii și înfrângeri. Ambele fac parte din drumul oricărui sportiv. Tocmai momentele grele sunt cele care te obligă să înveți, să muncești mai mult și să revii mai puternic. Iar singurul mod în care pot răspunde este prin muncă, seriozitate și prin ceea ce voi arăta pe teren”, a scris Bîrligea pe Instagram.

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