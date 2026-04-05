Foto: capturi X/@beINSPORTS_TR
Gol de senzație în Turcia FOTO. Portarul a reușit un GOLAZO în Süper Lig » A intrat într-un top select

alt-text Publicat: 05.04.2026, ora 13:49
alt-text Actualizat: 05.04.2026, ora 13:49
  • Kasimpașa - Kayserispor 2-0. Andreas Gianniotis (33 de ani), portarul gazdelor, a reușit un gol fabulos în meciul din etapa #28 din Super Liga Turciei.
  • Grecul a intrat într-un top select al campionatului turc.

În minutul 66 al partidei de sâmbătă, la scorul de 1-0 pentru Kasimpașa, Andreas Gianniotis, care se afla la marginea propriului careu, a primit mingea de la un coechipier.

Portarul Gianniotis, gol din propria jumătate de teren

Gianniotis și-a așezat mingea și, sub presiunea unui adversar care venise să facă presing, a degajat mingea fără să stea pe gânduri.

Șutul puternic al portarului grec a dus balonul direct către poarta celor de la Kayserispor.

Mingea a traversat tot terenul, a lovit pământul la marginea careului advers, a sărit peste portarul oaspeților, Bilal Bayazit, și a intrat în poartă.

Golul reușit de portarul Andreas Gianniotis în meciul Kasimpașa - Kayserispor. Foto: captură X/@beINSPORTS_TR

Golul reușit de portarul Andreas Gianniotis în meciul Kasimpașa - Kayserispor. Foto: captură X/@beINSPORTS_TR
Golul incredibil marcat de Andreas Gianniotis a stârnit mirarea și bucuria coechipierilor săi, care au sărbătorit alături de portar.

Primul gol al celor de la Kasimpașa a fost marcat de atacantul Adrian Benedyczak, în minutul 10.

Kasimpașa s-a impus cu scorul de 2-0 și se află, în acest moment, pe locul 13 în campionatul Turciei, cu 27 de puncte acumulate.

350.000 de euro
este cota de piață a lui Andreas Gianniotis, conform Transfermarkt

Andreas Gianniotis a fost transferat de Kasimpașa în 2023, de la Atromis. De-a lungul carierei, portarul a mai evoluat pentru Olympiakos, Maccabi Tel Aviv sau Panionios.

Gianniotis a scris istorie în Turcia

Andreas Gianniotis a devenit al 10-lea portar din istoria campionatului din Turcia care reușește să înscrie într-o partidă oficială, scrie fanatik.com.tr.

În total, de-a lungul timpului, portarii din Turcia au înscris 30 de goluri. Cum arată acest clasament:

  • Dimitar Ivanov Ivankov (Kayserispor, Bursaspor) - 12 goluri
  • Metin Akcevre (Gaziantepspor, Genclerbirligi) - 7 goluri
  • Seyfi Talay (İzmirspor) - 3 goluri
  • Fernando Muslera (Galatasaray) - 2 goluri
  • Andreas Gianniotis (Kasimpaşa), Eser Kardesler (Aydinspor), Fikret Aldinc (Ankara Demirspor), Ivan Ganchev (Bursaspor), Michael Petkovic (Sivasspor) și Zoran Simovic (Galatasaray) - câte un gol

