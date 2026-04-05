Alessandro Bastoni FOTO Imago
„Și-a dat acordul” Plecarea lui Bastoni de la Inter, iminentă » Noi detalii despre situația jucătorului lui Cristi Chivu

alt-text Publicat: 05.04.2026, ora 13:03
alt-text Actualizat: 05.04.2026, ora 13:04
  • Alessandro Bastoni (26 de ani), fundașul lui Inter Milano, este tot mai aproape de un transfer la Barcelona. Detalii mai jos.

Bastoni, jucător indispensabil în apărarea lui Inter, este principala țintă a celor de la FC Barcelona pentru sezonul viitor.

Catalanii l-au dorit pe fundașul în vârstă de 26 de ani încă din iarnă, dar mutarea nu s-a concretizat.

Transferul lui Bastoni la Barcelona, iminent

Jurnalistul italian Matteo Moretto a anunțat că discuțiile dintre Barcelona și Alessandro Bastoni sunt avansate.

„Bastoni discută deja detaliile contractului său cu Barcelona și și-a dat acordul. Este extrem de deschis cu privire la un transfer.

Rămâne de negociat cu Inter, dar cred că dacă Bastoni merge la club și spune «vreau să plec pentru că am nevoie de o schimbare», atunci pentru aproximativ 60 de milioane de euro, plus anumite bonusuri, transferul s-ar putea realiza”, a spus Matteo Moretto, citat de fcinternews.it.

70 de milioane de euro
este cota de piață a lui Alessandro Bastoni, conform Transfermarkt

Prețul cerut de Inter pentru Bastoni ar fi în jur de 70-80 de milioane de euro, o sumă mare pentru Barcelona, ținând cont de situația financiară dificilă cu care se confruntă gruparea de pe Camp Nou.

Astfel, pentru ca mutarea să se realizeze, Barcelona ar dori să includă în oferta sa și un jucător: Ferran Torres (26 de ani) sau Dani Olmo (27 de ani), scrie calciomercato.it.

Bastoni trece printr-o perioadă dificilă în Italia, fiind criticat dur pentru greșelile sale din ultimele luni.

A fost luat la țintă pentru simularea din derby-ul cu Juventus de pe 14 februarie, câștigat cu 3-2, dar și după ce a fost eliminat în meciul Italiei cu Bosnia de marți, pierdut la loviturile de departajare (scor 1-1, 1-4 d.pen.).

35 de meciuri
și 2 goluri a reușit Alessandro Bastoni pentru Inter în acest sezon. A oferit și 6 pase decisive

Cristi Chivu: „Nu-i pot influența deciziile lui Bastoni”

În cadrul conferinței premergătoare meciului cu AS Roma, Cristi Chivu, antrenorul celor de la Inter, a vorbit despre viitorul lui Alessandro Bastoni.

„Respectul coechipierilor săi contează. Îi pare rău pentru ce s-a întâmplat (n.r. - eliminarea din barajul cu Bosnia), dar a fost susținut. A dat totul, a dat ce a avut mai bun. În ciuda dificultăților, a dat foarte mult. A stat zece zile în cârje și apoi a dat totul.

Dar contează și ce primești. Trebuie să-i ofer liniște sufletească și încredere. Nu-i pot controla viitorul. Este încântat să facă parte din acest grup minunat, a fost mereu implicat, iar asta contează.

Sper să rămână și sper să rămân și eu, pentru că, știți și voi, există atât de multă incertitudine în jurul nostru, al antrenorilor.

El își va decide viitorul, ca toți ceilalți. Cât timp va fi aici, va da mai mult de 100%, dar nu-i pot influența deciziile. Indiferent cum va fi fotbalul mondial, se va bucura întotdeauna de un jucător de top”, a spus Cristi Chivu, conform tuttomercatoweb.com.

Inter - AS Roma se joacă astăzi, de la ora 21:45, liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 2 și Prima Sport 2.

FOTO. Eliminarea lui Bastoni în Bosnia - Italia 1-1 (4-1 d.p.)

Eliminarea lui Alessandro Bastoni în Bosnia - Italia. Foto: captură X/@princechika861
Eliminarea lui Alessandro Bastoni în Bosnia - Italia. Foto: captură X/@princechika861

