„Ăsta e obiectivul meu” Zinedine Zidane și-a dezvăluit planurile: „Este un vis și aștept să-l îndeplinesc”

- Zinedine Zidane (53 de ani) a vorbit despre posibilitatea de prelua în viitor echipa națională a Franței.
- Legenda celor de la Real Madrid a confirmat că este pregătit să preia prima reprezentativă, dacă va apărea această ocazie.
Zidane a fost cel mai vehiculat nume pentru preluarea postului de selecționer al Franței, după ce Didier Deschamps a anunțat că va părăsi naționala după Mondialul din 2026.
Zinedine Zidane: „Unul dintre obiectivele mele este să antrenez naționala”
Deși susține că și-ar fi dorit un mandat și pe banca lui Juventus, Zidane a confirmat că-și dorește să fie viitorul selecționer al francezilor.
„Cu siguranță mă voi întoarce la antrenorat. La Juventus? Nu știu de ce nu s-a întâmplat până acum. Încă este în inima mea. Mai târziu poate, nu știu. Dar unul dintre obiectivele mele este să antrenez echipa națională a Franței. Vom vedea.
Mă simt suficient de încrezător pentru a prelua conducerea echipei naționale, unde am jucat timp de 12, 13 sau 14 ani. Este un vis și aștept cu nerăbdare să-l îndeplinesc.
Când va veni momentul, va fi o mare plăcere, dacă se va ivi oportunitatea. Mi-am pus cariera pe pauză o vreme, dar mă simt în continuare antrenor”, a declarat Zidane la Festival Dello Sport, potrivit marca.com.
Zidane a pregătit până în cariera de antrenor doar Real Madrid, în două mandate, alături de care a reușit să câștige de trei ori Liga Campionilor.
Didier Deschamps (56 de ani), fostul coleg al lui Zidane, selecționer Franței în acest moment, va părăsi naționala după CM 2026.