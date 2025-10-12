România a cerut penalty FOTO. Proteste vehemente ale „tricolorilor” înainte de pauză » Explicația arbitrului

România - Austria. Elevii lui Mircea Lucescu (80 de ani) au cerut penalty în minutul 43 al partidei din preliminariile Campionatului Mondial 2026.

În minutul 42, Bîrligea a ajuns într-o poziție excelentă de finalizare, însă căpitanul David Alaba a intervenit în ultimul moment și i-a blocat șutul.

România - Austria. „Tricolorii” au cerut penalty înainte de pauză

A urmat o centrare din corner, respinsă de mijlocașul Romano Schmid. „Tricolorii” au protestat vehement, cerând penalty pentru un henț al austriacului.

Totuși, arbitrul italian Davide Massa n-a acordat nimic, iar VAR nu a intervenit.

Camerele TV l-au surprins pe „central” în timp ce îi explica lui Mihăilă că Schmid și-a trimis mingea cu piciorul în mână și nu putea acorda penalty.

Prima repriză s-a încheiat 0-0, iar elevii lui Mircea Lucescu au trimis cinci șuturi spre poarta lui Schlager. Austriecii au trimis doar un șut.

Programul din grupa României în preliminariile CM 2026

Vineri, 21 martie: Cipru – San Marino 2-0, ROMÂNIA – Bosnia și Herțegovina 0-1

Cipru – San Marino 2-0, – Bosnia și Herțegovina 0-1 Luni, 24 martie: Bosnia și Herțegovina – Cipru 2-1, San Marino – ROMÂNIA 1-5

Bosnia și Herțegovina – Cipru 2-1, San Marino – 1-5 Sâmbătă, 7 iunie: Bosnia și Herțegovina – San Marino 1-0, Austria – ROMÂNIA 2-1

Bosnia și Herțegovina – San Marino 1-0, Austria – 2-1 Marți, 10 iunie: ROMÂNIA – Cipru 2-0, San Marino – Austria 0-4

– Cipru 2-0, San Marino – Austria 0-4 Sâmbătă, 6 septembrie: Austria – Cipru 1-0, San Marino – Bosnia și Herțegovina 0-6

Austria – Cipru 1-0, San Marino – Bosnia și Herțegovina 0-6 Marți, 9 septembrie: Bosnia și Herțegovina – Austria 1-2, Cipru – ROMÂNIA 2-2

Bosnia și Herțegovina – Austria 1-2, Cipru – 2-2 Joi, 9 octombrie: Austria – San Marino 10-0, Cipru – Bosnia și Herțegovina 2-2

Austria – San Marino 10-0, Cipru – Bosnia și Herțegovina 2-2 Duminică, 12 octombrie: San Marino – Cipru (16:00), ROMÂNIA – Austria (21:45)

San Marino – Cipru (16:00), – Austria (21:45) Sâmbătă, 15 noiembrie: Cipru – Austria (19:00), Bosnia și Herțegovina – ROMÂNIA (21:45)

Cipru – Austria (19:00), Bosnia și Herțegovina – (21:45) Marți, 18 noiembrie: Austria – Bosnia și Herțegovina, ROMÂNIA– San Marino (21:45).

Clasamentul grupei H

Poziție/Echipă Meciuri (Golaveraj) Punctaj 1. Austria 5 (19-2) 15 2. Bosnia 6 (13-5) 13 3. România 5 (10-6) 7 4. Cipru 6 (7-9) 5 5. San Marino 6 (1-28) 0

Locul 1 se califică direct la CM 2026. Locul 2 merge la baraj

