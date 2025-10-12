România a cerut penalty FOTO. Proteste vehemente ale „tricolorilor” înainte de pauză » Explicația arbitrului

- România - Austria. Elevii lui Mircea Lucescu (80 de ani) au cerut penalty în minutul 43 al partidei din preliminariile Campionatului Mondial 2026.
- Partida este transmisă în format liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Antena 1.
În minutul 42, Bîrligea a ajuns într-o poziție excelentă de finalizare, însă căpitanul David Alaba a intervenit în ultimul moment și i-a blocat șutul.
România - Austria. „Tricolorii” au cerut penalty înainte de pauză
A urmat o centrare din corner, respinsă de mijlocașul Romano Schmid. „Tricolorii” au protestat vehement, cerând penalty pentru un henț al austriacului.
Totuși, arbitrul italian Davide Massa n-a acordat nimic, iar VAR nu a intervenit.
Camerele TV l-au surprins pe „central” în timp ce îi explica lui Mihăilă că Schmid și-a trimis mingea cu piciorul în mână și nu putea acorda penalty.
Galerie foto (4 imagini)
Prima repriză s-a încheiat 0-0, iar elevii lui Mircea Lucescu au trimis cinci șuturi spre poarta lui Schlager. Austriecii au trimis doar un șut.
Programul din grupa României în preliminariile CM 2026
- Vineri, 21 martie: Cipru – San Marino 2-0, ROMÂNIA– Bosnia și Herțegovina 0-1
- Luni, 24 martie: Bosnia și Herțegovina – Cipru 2-1, San Marino – ROMÂNIA 1-5
- Sâmbătă, 7 iunie: Bosnia și Herțegovina – San Marino 1-0, Austria – ROMÂNIA 2-1
- Marți, 10 iunie: ROMÂNIA– Cipru 2-0, San Marino – Austria 0-4
- Sâmbătă, 6 septembrie: Austria – Cipru 1-0, San Marino – Bosnia și Herțegovina 0-6
- Marți, 9 septembrie: Bosnia și Herțegovina – Austria 1-2, Cipru – ROMÂNIA 2-2
- Joi, 9 octombrie: Austria – San Marino 10-0, Cipru – Bosnia și Herțegovina 2-2
- Duminică, 12 octombrie: San Marino – Cipru (16:00), ROMÂNIA– Austria (21:45)
- Sâmbătă, 15 noiembrie: Cipru – Austria (19:00), Bosnia și Herțegovina – ROMÂNIA (21:45)
- Marți, 18 noiembrie: Austria – Bosnia și Herțegovina, ROMÂNIA– San Marino (21:45).
Clasamentul grupei H
|Poziție/Echipă
|Meciuri (Golaveraj)
|Punctaj
|1. Austria
|5 (19-2)
|15
|2. Bosnia
|6 (13-5)
|13
|3. România
|5 (10-6)
|7
|4. Cipru
|6 (7-9)
|5
|5. San Marino
|6 (1-28)
|0
Locul 1 se califică direct la CM 2026. Locul 2 merge la baraj