De ce a eșuat Drăgușin! 5 motive pentru care „tricolorul” nu a reușit la Tottenham și în Premier League

Radu Drăgușin și-a făcut speranțe mari când a semnat cu Tottenham. Dar nu s-a potrivit și a părăsit Premier League după doi ani și jumătate.

Tot ce i s-a întâmplat în Anglia l-a afectat mai mult sau mai puțin, făcându-l să renunțe și să se întoarcă în Italia, la Fiorentina.

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Radu Drăgușin s-a transferat în ianuarie 2024 de la Genoa la Tottenham, pentru 25 de milioane de euro, atras de Fabio Paratici, după ce a refuzat oferta lui Bayern.

Avea așteptări mari de a reuși la un club important, în cel mai mare campionat al Europei.

25 de milioane de euro era cota lui Radu Drăgușin în martie 2024 (în creștere de la 20 de milioane, cu patru luni înainte). Astăzi, valorează 16 milioane, potrivit Transfermarkt

Drăgușin a crescut în stilul italian și nu s-a adaptat celui englez

După două sezoane și jumătate, apărătorul în vârstă de 24 de ani părăsește Tottenham și Anglia, revenind în Italia, la Fiorentina.

De ce nu s-a impus „tricolorul” pe White Hart Lane? Iată cinci motive!

1. Potrivit în Serie A. Nepotrivit în Premier League.

O schimbare uriașă. Radu a trecut de la un campionat închis, tacticizat, precum Serie A, la altul total deschis, jucat într-o viteză amețitoare, cum este Premier League.

A fost prea mare pentru el distanța între stilul italian în care crescuse și cel britanic în care a ajuns.

48 de meciuri a jucat Radu Drăgușin la Tottenham în doi ani și jumătate în toate competițiile (35 de partide în Premier): 3.185 de minute, 5 cartonașe galbene

Drăgușin a suferit la Tottenham, într-un joc riscant

2. Apărare în 3 aproape de poartă la Genoa. Defensivă în 4 superavansată la Tottenham.

Altă schimbare bruscă. La Genoa, o echipă care încerca să reziste în Serie A în sezonul 2023-2024, după ce tocmai promovase din Serie B, juca într-o apărare în 3, joasă, aproape de poartă, o defensivă aglomerată, cu liniile una lângă alta.

La Tottenham, a descoperit că Ange Postecoglou voia să joace 100% ofensiv, cu ultima linie de 4 superavansată, uneori la mijlocul terenului.

Un stil extrem de atrăgător, dar și riscant, cu fundașii deseori expuși direct atacurilor adverse, fără susținere. Iar Drăgușin a suferit și el, alături de ceilalți apărători.

Drăgușin nu era genul de apărător dorit de Spurs

3. Antrenorii lui Tottenham voiau un stoper tip Gică Popescu (Pique), iar el e genul Bumbescu (Puyol).

Mai ales Ange Postecoglou, dar și Thomas Frank, și Roberto De Zerbi căutau un fundaș central care să controleze bine mingea și să înceapă construcția, să urce curajos cu balonul la picior.

Un apărător modelul Gică Popescu. Iar Drăgușin e mai apropiat ca stil de Adrian Bumbescu. Ambii foarte buni, însă total diferiți.

Drăgușin avea contract până în 2030 la Tottenham. Foto: Imago

În fotbalul european al ultimelor două decenii, contrastul ar putea fi Pique - Puyol, faimos cuplu de stoperi al Barcelonei.

Din nou, Radu nu era genul de jucător căutat de Spurs.

Drăgușin a avut rivali puternici pe post. Iar leziunea de la genunchi l-a afectat mult

4. A venit de la început ca variantă de rezervă. Titulari indiscutabili: Romero și Van de Ven.

Încă de la sosire, Drăgușin știa că are o misiune extrem de complicată la Tottenham.

Fusese adus ca variantă de rezervă pentru titularii absoluți, Cristian Romero și Micky van de Ven.

Drăgușin, alături de Van de Ven, în primul sezon pe White Hart Lane. Foto: Imago

A profitat de leziunile lor, în prima jumătate a sezonului 2024-2025, și a jucat intens între 1 noiembrie și 30 ianuarie, dar a sfârșit accidentat.

5. Accidentarea gravă l-a dat peste cap definitiv.

Într-un moment în care juca meci de meci nu doar în Premier League, ci în toate competițiile, pentru că Romero și Van de Ven erau indisponibili, Drăgușin a suferit cea mai gravă accidentare din fotbal.

Cel mai dur episod trăit de Drăgușin la Londra: accidentarea de la genunchi. Foto: Imago

Pe 30 ianuarie 2025, la 3-0 cu Elfsborg în faza principală de Europa League, a aterizat greșit și a fost înlocuit imediat. RMN-ul a confirmat o ruptură a ligamentului încrucișat anterior la genunchiul drept.

11 luni a stat Radu Drăgușin după leziunea de la genunchi. A revenit pe 28 decembrie 2025

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