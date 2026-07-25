Unde se joacă Dinamo - FCSB Președintele „câinilor” a făcut anunțul despre derby-ul României, din etapa #8

Dinamo și FCSB sunt încurcate de evenimentele care au loc pe Arena Națională în această vară, mutându-se temporar pe arena Arcul de Triumf, respectiv pe Ghencea

Adaugă GOLAZO.ro la favorite

Cele două rivale vor putea reveni pe cel mai mare stadion al țării abia în toamnă.

Dinamo - FCSB se va juca pe Arena Națională

Până atunci, pe Arenă au loc diverse, concerte sau festivaluri, iar accesul echipelor din Liga 1 este blocat. Va trebui schimbat și gazonul.

Prima partidă care se va putea disputa pe Arena Națională este chiar derby-ul Dinamo - FCSB, din etapa a 8-a a Superligii.

„Pe 6 septembrie putem reveni pe Arena Națională, meciul cu FCSB se va juca acolo”, a spus Andrei Nicolescu aseară, la Prima Sport.

Sezonul trecut, derby-urile din sezonul regular s-au jucat pe Arenă (4-3 pentru Dinamo și 0-0), iar meciul din play-off-ul de Conference League s-a disputat pe Arcul de Triumf și a fost câștigat de FCSB după prelungiri, 2-1.

Naționala României joacă tot pe Arenă

România va debuta în septembrie în noul sezon din Nations League, unde Gică Hagi (61 de ani) va bifa primele meciuri oficiale ca selecționer în cel de-al doilea mandat.

FRF a ales deja unde vor disputa „tricolorii” cele 3 meciuri de pe teren propriu din această toamnă.

Federația se așteaptă la un interes major din partea suporterilor români, a ales ca toate cele trei partide de pe teren propriu să se dispute pe Arena Națională.

Programul României în Nations League

25 septembrie, 21:45. Suedia - România (Strawberry Arena, Solna)

28 septembrie, 21:45. România - Bosnia (Arena Națională)

2 octombrie, 21:45. Polonia - România (Stadion Narodowy, Varșovia)

5 octombrie, 21:45. România - Suedia (Arena Națională)

14 noiembrie, 21:45. România - Polonia (Arena Națională)

17 noiembrie, 21:45. Bosnia - România (Bilino Polje Stadium, Zenica)

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport