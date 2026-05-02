Au pus ochii pe Coubiș  Fundașul lui U Cluj, dorit de marea surpriză din Liga Campionilor!

Andrei Coubiș (22 de ani), fundaș împrumutat de U Cluj de la Sampdoria până la finalul acestui sezon, ar fi dorit de o echipă care a jucat în acest sezon în Liga Campionilor.

De la sosirea sa în ianuarie la U Cluj, Andrei Coubiș a marcat 2 goluri și a oferit o pasă decisivă în 15 meciuri jucate, iar evoluțiile sale au atras atenția mai multor echipe.

Andrei Coubiș, pe lista lui Qarabag

Andrei Coubiș ar fi dorit de Qarabag , marea surpriză a acestui sezon al Ligii Campionilor. Azerii au încheiat faza principală a competiției pe locul 22, cu 10 puncte acumulate în 8 meciuri, calificându-se în faza eliminatorie, unde au fost eliminați de Newcastle, 3-9 la general.

Jurnalistul Fuad Alakbarov a scris despre interesul azerilor pentru stoperul român, care va fi transferat definitiv în această vară de U Cluj de la Sampdoria.

Qarabag have expressed interest in 🇷🇴Andrei Coubiș of UC Sampdoria. — Fuad Alakbarov ⁠⁠ (@DrAlakbarov) May 1, 2026

Coubiș nu ar juca în Champions League

Dacă va merge în Azerbaidjan, Coubiș nu va evolua însă în Liga Campionilor.

După 4 titluri consecutive, Qarabag a pierdut lupta pentru campionat, adjudecat matematic de Sabah cu 4 etape înainte de final.

500.000 de euro este cota de piață a lui Andrei Coubiș, conform Transfermarkt

