Au pus ochii pe Coubiș  Fundașul lui U Cluj, dorit de marea surpriză din Liga Campionilor!

- Andrei Coubiș (22 de ani), fundaș împrumutat de U Cluj de la Sampdoria până la finalul acestui sezon, ar fi dorit de o echipă care a jucat în acest sezon în Liga Campionilor.
De la sosirea sa în ianuarie la U Cluj, Andrei Coubiș a marcat 2 goluri și a oferit o pasă decisivă în 15 meciuri jucate, iar evoluțiile sale au atras atenția mai multor echipe.
Andrei Coubiș, pe lista lui Qarabag
Andrei Coubiș ar fi dorit de Qarabag, marea surpriză a acestui sezon al Ligii Campionilor. Azerii au încheiat faza principală a competiției pe locul 22, cu 10 puncte acumulate în 8 meciuri, calificându-se în faza eliminatorie, unde au fost eliminați de Newcastle, 3-9 la general.
Jurnalistul Fuad Alakbarov a scris despre interesul azerilor pentru stoperul român, care va fi transferat definitiv în această vară de U Cluj de la Sampdoria.
Coubiș nu ar juca în Champions League
Dacă va merge în Azerbaidjan, Coubiș nu va evolua însă în Liga Campionilor.
După 4 titluri consecutive, Qarabag a pierdut lupta pentru campionat, adjudecat matematic de Sabah cu 4 etape înainte de final.