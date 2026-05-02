Oțelul - Metaloglobus. Florin Purece (34 de ani), mijlocașul oaspeților, a înscris un gol norocos în meciul din play-out-ul Ligii 1.

În minutul 34, Kazu, fundașul stânga de la Oțelul, l-a faultat pe Abbey pe partea dreaptă, la aproximativ 30 de metri distanță de poarta apărată de Dur-Bozoancă.

„Centralul” Alina Peșu a dictat imediat fault, iar veteranul Florin Purece a fost responsabil cu executarea loviturii libere.

Mijlocașul sosit în această iarnă de la Unirea Slobozia a centrat spre poarta celor de la Oțelul, dar mingea a luat o traiectorie ciudată, care a păcălit apărarea gazdelor.

Jucătorii de la Metaloglobus au sărit la cap în speranța că vor înscrie, însă mingea i-a depășit pe toți cei care se aflau în careu, a lovit pământul chiar în fața portarului Dur-Bozoancă și a intrat în poartă.

Purece a mers la marginea terenului pentru a sărbători alături de antrenorul Florin Bratu, care l-a îmbrățișat și felicitat pentru reușita sa.

Pentru mijlocașul de 34 de ani a fost cel de-al patrulea gol din acest sezon, în 12 meciuri jucate pentru Metaloglobus. A oferit și 4 pase decisive.

175.000 de euro este cota de piață a lui Florin Purece, conform Transfermarkt

Oțelul - Metaloglobus, echipele de start

Oțelul : Dur-Bozoancă - Zhelev, Zivulic, Iacob, Kazu - Lameira, Pedro Nuno - Bană, Paz, Luan Campos - Fernandes

Rezerve : Ursu, Rus, Neicu E., Ne Lopes, Chira, Bordun, Ciobanu, Andrezinho, Conrado, Sandu, Debeljuh, Neicu C.

Antrenor : Stjepan Tomas

Metaloglobus : Gavrilaș - Dumitru, Camara, Pasagic, Neacșu - Purece, Sabater, Carvalho, Zakir - Abbey, Visic

Rezerve : Nedelcovici, Soare, Fernandes, Ghimfus, Liș, A. Irimia, Toutou, Huiban, Țîrlea

Antrenor : Florin Bratu

Arbitru : Peşu Ionela Alina, Asistenți : Bobe Ionuţ Marius, Constantinescu Daniela, VAR : Costreie Sorin, AVAR : Porumbel Valentin

Stadion: Oţelul (Galaţi - Galaţi)

