„Mă adaptez oriunde”  Liviu Ciobotariu, detalii despre negocierile cu naționala din Asia » Ce oferte a refuzat

Liviu Ciobotariu (55 de ani) a venit cu precizări legate de stadiul negocierilor cu naționala din Bangladesh.

Ultimul angajament al lui Liviu Ciobotariu a fost la Petrolul, în perioada iunie - septembrie 2025, timp în care i-a pregătit pe „lupii galbeni” în 10 partide.

Liviu Ciobotariu: „Este adevărat, am fost contactat de un impresar de acolo”

Liviu Ciobotariu a precizat că a fost contactat de un impresar din Bangladesh pentru a deveni selecționer al naționalei asiatice. Antrenorul ar dori să revină pe bancă în această vară.

„Sunt bine, urmăresc fotbalul de la noi, dar și pe cel din străinătate. Îmi doresc să revin cât mai repede pe bancă. Am avut câteva propuneri din zona Golfului, dar, din păcate, din cauza conflictului de acolo, am fost nevoit să refuz.

Este adevărat, am fost contactat de un impresar de acolo și am fost întrebat despre naționala din Bangladesh dacă sunt disponibil să merg acolo. Mai departe, nu știu nici eu mai multe informații, sunt în așteptare cumva.

Sunt pregătit să revin pe bancă, ideal ar fi din vară, să preiau o echipă de la începutul sezonului. Mă știți pe mine, sunt un tip liniștit, mă adaptez oriunde.

Depinde de caracterul și de firea fiecăruia. Pentru mine este foarte simplu să mă adaptez într-un loc”, a declarat Liviu Ciobotariu, conform digisport.ro.

La finalul acestei luni, naționala din Bangladesh a rămas fără selecționer după plecarea lui Javier Cabrera, care a ocupat această funcție timp de 4 ani, din ianuarie 2022.

În acest moment, lotul naționalei Bangladeshului este cotat la 7,7 milioane de euro, conform transfermarkt.com.

Cel mai valoros jucător este mijlocașul defensiv Hamza Choudhury (28 de ani), jucătorul lui Leicester, cotat la 5 milioane de euro.

Liviu Ciobotariu a mai antrenat în Asia

Nu ar fi pentru prima dată când Liviu Ciobotariu antrenează în Asia. Acesta a mai pregătit naționala Libanului, în perioada iunie 2019 - iunie 2020.

A bifat 9 meciuri pe banca reprezentativei asiatice și a reușit să o califice până în runda a treia din calificările pentru Campionatul Mondial din 2022.

De-a lungul carierei sale, Ciobotariu le-a mai pregătit pe Dinamo, CSMS Iași, FC Vaslui, ASA Târgu Mureș, Al-Faisaly, Al-Tai, FC Botoșani, Hermannstadt, Voluntari și Sepsi.

A reușit să câștige Supercupa României alături de Sepsi, în sezonul 2023/2024.

