U Cluj - FC Botoșani 2-1. Andrei Dumiter (27 de ani) a reacționat la adresa arbitrajului, după eșecul din etapa #3 a Ligii 1.

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Moldovenii lui Marius Croitoru au avut evoluții solide în acest start de sezon, însă au reușit să acumuleze doar două puncte din 9 posibile, în primele 3 runde.

U Cluj - FC Botoșani 2-1 . Andrei Dumiter: „Nu pot să înțeleg această manieră de arbitraj”

Marcator al primul gol al partidei, Dumiter a acceptat înfrângerea, însă a avut mai multe obiecții la adresa arbitrului Marcel Bîrsan.

„Da, m-a supărat rezultatul, care este dezamăgitor, pierdem un meci pe care, din punctul meu de vedere, trebuia să-l câștigăm fără probleme.

Nici nu pot să-mi imaginez că începem iar a doua repriza cu acel penalty, care, din punctul meu de vedere...

Nu înțeleg unde putea să-și ducă mâna. Să-și taie mâna, să o arunce... Nu știu unde putea să-și ducă mâna fundașul central.

Nu pot să înțeleg această manieră de arbitraj. Și tot timpul se întâmplă. Zici că nu este pe față, dar mi se pare că un arbitru are puterea foarte mare de a duce și de a controla jocul în ce direcție vrea el. Prin decizii corecte, poate chiar cu VAR.

Câteodată este henț, mai vin și ne explică înainte de fiecare sezon. Mamă, mari explicații, s-au schimbat regulamentele!

În prima repriza, la noi, număra 5 secunde, nici nu ajungea bine mingea la linia de 6 metri și el începea să numere, că era lângă mine.

A doua repriză, când conduceau cei de la U Cluj, nu mai număra. Aștepta și număra abia după 15 secunde. Nu am cum să înțeleg această manieră de arbitraj.

OK, noi am fost mai slabi, am pierdut până la urmă, dar mi se pare că un arbitru chiar are puterea să ducă rezultatul unde vrea el”, a declarat Andrei Dumiter, la Digi Sport.

Foto: Hențul pentru care U Cluj a primit penalty în startul reprizei a doua. Foto: captură Prima Sport

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