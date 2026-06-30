Mogoșanu, demis! La o lună după dezvăluirile făcute pentru GOLAZO.ro, antrenorul a fost dat afară de la Craiova: „Probabil i-a deranjat”

Daniel Mogoșanu a fost demis din cadrul Centrului de Copii și Juniori al Universității Craiova, la o lună după interviul exploziv acordat GOLAZO.ro, în care critica modul de funcționare al Academiei și cerea schimbări.

Contactat de GOLAZO.ro, antrenorul spune că este convins că pozițiile sale publice au cântărit în decizia conducerii: „Probabil că i-a deranjat faptul că am vorbit”.

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Daniel Mogoșanu (58 de ani) nu mai este antrenor în cadrul Centrului de Copii și Juniori al Universității Craiova.

Daniel Mogoșanu, dat afară de la Universitatea Craiova: „Mi s-a comunicat că nu mai au nevoie de serviciile mele”

Decizia vine la aproximativ o lună după ce tehnicianul a tras un semnal de alarmă, prin intermediul GOLAZO.ro, privind problemele din Academia clubului patronat de Mihai Rotaru.

Mogoșanu susține că a fost anunțat de directorul tehnic spaniol Eduardo Covelo că nu mai intră în planurile clubului și lasă să se înțeleagă că pozițiile publice exprimate în interviul pentru GOLAZO.ro au cântărit în această decizie.

„Mi s-a părut că lucrurile erau deja tranșate”

Contactat de GOLAZO.ro, Daniel Mogoșanu a confirmat despărțirea de Universitatea Craiova.

„Da, este adevărat. Am avut o discuție cu directorul tehnic spaniol și mi-a comunicat că nu mai au nevoie de serviciile mele.

A încercat să-mi enumere niște lucruri pe care nu le-am luat în seamă, pentru că nu aveau nicio relevanță.

Mi s-a părut că lucrurile erau deja tranșate. A fost doar o întâlnire în care mi s-a comunicat că nu mai continui în Academie”, a declarat antrenorul.

„Probabil că i-a deranjat că am vorbit”

Întrebat dacă demiterea are legătură cu declarațiile acordate luna trecută pentru GOLAZO.ro, în care a criticat modul în care funcționează Academia Universității Craiova, Mogoșanu nu a ezitat.

„Probabil că da. Nu pot să spun mai multe momentan. Dar probabil că i-a deranjat lucrul ăsta, deși eu dădusem semnale și în interior că lucrurile ar trebui schimbate.

Profesional, eu cred că mi-am făcut datoria. Am avut performanțe cu copiii, obiectivele de performanță și cele de instruire au fost îndeplinite.

O să mai fie lucruri pe care le voi spune în zilele următoare, inclusiv despre sistemul de bonusare și alte aspecte concrete.”

„Sunt primul care este dat afară după 25 de ani în acest club”

Vizibil afectat de decizie, Daniel Mogoșanu a vorbit despre legătura sa de o viață cu Universitatea Craiova și a lăsat să se înțeleagă că sinceritatea l-a costat postul.

„Am crescut în clubul acesta, am jucat aici și am antrenat aici. De fiecare dată mi-am făcut datoria, indiferent dacă am fost la juniori, la echipa a doua sau oriunde a fost nevoie de mine.

Sunt un om al Craiovei și, după o experiență de 25 de ani, inclusiv la loturile naționale, eu sunt primul care este dat afară. Probabil că a contat faptul că am vorbit și am spus ceea ce credeam că trebuie spus”.

A izbucnit în lacrimi după mesajul unui părinte

Momentul cel mai emoționant al dialogului a venit după ce reporterul GOLAZO.ro i-a citit un mesaj primit pe adresa redacției de la un părinte.

„Am văzut articolul despre Universitatea Craiova și Daniel Mogoșanu. Vreau să vă spun că acesta nu a fost înlăturat doar de la echipă, ci și din club.

Un antrenor care a ieșit vicecampion național și care a fost mai mult decât un antrenor. Ne-a învățat copiii să lupte pentru visul lor și i-a disciplinat”.

Daniel Mogoșanu, stânga, este regretat de părinții juniorilor pe care acesta i-a pregătit la Universitatea Craiova (foto: arhivă personală)

Copleșit de emoții, lui Mogoșanu i-au dat lacrimile:

„Am primit multe mesaje de la copii și de la părinți. Am emoții când vorbesc... Am dat tot ce am avut mai bun din mine ca să-i ajut și să se dezvolte”.

Soția lui Mogoșanu: „Au încercat să-l țină în umbră”

În timpul discuției a intervenit și soția antrenorului, care susține că rezultatele obținute de acesta nu au fost niciodată apreciate în cadrul clubului.

„Este foarte emoționat. Nu știu dacă lucrurile astea i se trag pentru că a vorbit cu presa, dar de când a venit la Craiova au încercat să-l țină în umbră, să nu se știe de rezultatele lui. Să muncească, dar numele lui să nu apară nicăieri”.

La rândul său, Daniel Mogoșanu a completat: „Nu m-am simțit apreciat. Probabil că personalitatea mea și faptul că am avut curajul să vorbesc despre lucruri au contat. Eu am considerat că datoria noastră este să ajutăm copiii.

Clubul acesta mi-a oferit multe în viață și am simțit că trebuie să dau ceva înapoi.”

„ Mi-am asumat că voi fi sacrificat”

Antrenorul spune că i-a transmis patronului Mihai Rotaru problemele pe care le vedea în Academie încă înainte de apariția interviului din GOLAZO.ro.

„Am discutat cu dânsul. I-am transmis și intern, mai detaliat, ceea ce vedeam că nu funcționează. După ce am primit decizia, i-am trimis doar un mesaj scurt.

Fotbalul nu se termină aici. Chiar dacă am fost sacrificat și chiar dacă mi-am asumat că voi fi sacrificat, Academia trebuie să schimbe anumite lucruri.

Chiar dacă știam că îmi asum un risc major, am vorbit. Am vorbit pentru că vreau ca lucrurile să fie în regulă”.

Ce a declarat Daniel Mogoșanu în luna mai

În urmă cu o lună, Daniel Mogoșanu trăgea un semnal de alarmă într-un interviu acordat GOLAZO.ro.

Antrenorul critica modul în care este administrată Academia Universității Craiova și mărturisea că speră să nu existe „mișcări ciudate” după ce a ales să spună public ce nu funcționează.

Despre problemele din Academie:

”Vreau să trag un semnal de alarmă. Ceea ce mă mâhnește foarte tare este faptul că Academia nu a mai scos jucători de mulți ani”.



„Lucrurile nu sunt în regulă, mă refer la ultimii ani. Trebuie făcute schimbări! Ultimii fotbaliști care au ieșit din Academie au fost Valentin Mihăilă și Vladimir Screciu, din generația 2000, care a ieșit campioană în 2017.



A mai fost Ștefan Baiaram, în 2019, după care nu a mai apărut nimic. În momentul de față Academia nu are un jucător Under la echipa mare”.

”Vreau să trag un semnal de alarmă. Ceea ce mă mâhnește foarte tare este faptul că Academia nu a mai scos jucători de mulți ani”. „Lucrurile nu sunt în regulă, mă refer la ultimii ani. Trebuie făcute schimbări! Ultimii fotbaliști care au ieșit din Academie au fost Valentin Mihăilă și Vladimir Screciu, din generația 2000, care a ieșit campioană în 2017. A mai fost Ștefan Baiaram, în 2019, după care nu a mai apărut nimic. În momentul de față Academia nu are un jucător Under la echipa mare”. După discuția cu Mihai Rotaru:

„Am avut, de curând, o discuție scurtă cu domnul Mihai Rotaru. Ideile mele principale au fost transmise sub altă formă dânsului. Trag acest semnal de alarmă pentru că sunt crescut aici și țin foarte mult ca lucrurile să fie așa cum trebuie”.



„Fac parte din vechea generație care a câștigat titlul în 1991 și sunt parte din istoria acestui club”.

„Am avut, de curând, o discuție scurtă cu domnul Mihai Rotaru. Ideile mele principale au fost transmise sub altă formă dânsului. Trag acest semnal de alarmă pentru că sunt crescut aici și țin foarte mult ca lucrurile să fie așa cum trebuie”. „Fac parte din vechea generație care a câștigat titlul în 1991 și sunt parte din istoria acestui club”. Avertismentul care s-a dovedit premonitoriu:

„Am avut niște discuții cu managerul Academiei, Lucian Pretorian, pentru că am personalitate, nu sunt venit cu bușteanul pe Jiu.



Am discutat, numai că, în perspectivă, nu vreau să văd mișcări ciudate, și de aceea vreau să-i avertizez de pe acum.



Nu sunt prieten cu nimeni, eu sunt prieten cu fotbalul! Dacă lucrurile continuă la fel atunci eu merg mai departe și voi spune totul”.

„Am avut niște discuții cu managerul Academiei, Lucian Pretorian, pentru că am personalitate, nu sunt venit cu bușteanul pe Jiu. Am discutat, numai că, în perspectivă, nu vreau să văd mișcări ciudate, și de aceea vreau să-i avertizez de pe acum. Nu sunt prieten cu nimeni, eu sunt prieten cu fotbalul! Dacă lucrurile continuă la fel atunci eu merg mai departe și voi spune totul”. Despre teama că își va pierde grupa:

„E posibil să-mi ia din nou grupa cu care am muncit un an și pe care am făcut-o vicecampioana României, la fel cum s-a întâmplat și anul trecut, ca să nu mai continui la U18.



Să o dea din nou altui antrenor. Anul trecut am calificat echipa U17 în play-off, iar când a trecut la tineret i-a fost acordată unui alt antrenor, Dragoș Bon. E treaba lor”.

„E posibil să-mi ia din nou grupa cu care am muncit un an și pe care am făcut-o vicecampioana României, la fel cum s-a întâmplat și anul trecut, ca să nu mai continui la U18. Să o dea din nou altui antrenor. Anul trecut am calificat echipa U17 în play-off, iar când a trecut la tineret i-a fost acordată unui alt antrenor, Dragoș Bon. E treaba lor”. Critici la adresa conducerii Academiei:

„Eu nu voi pleca de la Universitatea, ci avertizez că lucrurile trebuie neapărat schimbate. Când spun că lucrurile trebuie schimbate mă refer la numirile de antrenori pe criterii de performanță, dar și la metodologie...



Mai ales că avem un spaniol acum care încearcă să ne introducă în tainele... Mă opresc!”.

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