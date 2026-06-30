Germania e furioasă! FOTO. Decizia care a schimbat soarta meciului cu Paraguay: „Patetic! L-a păcălit pe arbitru, dar și pe cei din camera VAR”

Decizie controversată luată de arbitru în prelungirile meciului dintre Germania și Paraguay din 16-imile CM 2026.

Germanii sunt furioși după eliminare! Foști mari atacanți din Anglia și Franța sunt de partea lor.

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Jonathan Tah a trimis mingea în poartă în minutul 102, însă Jalal Jayed a anulat golul. A rămas 1-1 pe tabelă, s-a ajuns la loviturile de departajare, iar sud-americanii s-au impus cu 4-3.

De ce a fost anulat golul Germaniei din prelungirile meciului cu Paraguay

După ce Tah a punctat pentru 2-1, Jalal Jayed a fost chemat la monitorul VAR pentru a revedea faza.

Arbitrul a decis că reușita este neregulamentară, explicând că portarul paraguayan Orlando Gill a fost faultat de fundașul german Waldemar Anton în momentul în care balonul a ajuns în careu. Și nu a mai putut interveni în fața lui Tah.

La finalul meciului, Julian Nagelsmann nu s-a ferit de cuvinte și a catalogat drept ridicolă decizia arbitrului, scrie tribuna.com.

„Un gol normal. Este ridicol că l-au anulat. Habar n-am ce au văzut acolo”.

Ilkay Gundogan, fost fotbalist important al naționalei Germaniei, a vorbit și el despre controversata fază:

„Performanța echipei de astăzi cu siguranță nu are nevoie de vreun comentariu... Dar ce naiba a fost acea decizie VAR? În Premier League, ar zâmbi la așa ceva, mai ales dacă ar reveni asupra unei decizii.

Bineînțeles, a fost și este o dezamăgire brutală. Din păcate, nu am reușit să câștigăm în 120 de minute”, a spus Gundogan, conform thebiglead.com.

Nu sunt deloc de acord cu această decizie. Portarul cade la pământ la o atingere ușoară, iar contactul a fost foarte ușor. Mi s-a părut o decizie groaznică. Trebuie să înțelegeți că este un sport de contact, portarul l-a păcălit pe arbitru, dar și pe cei din camera VAR. Felul în care s-a aruncat la pământ a fost patetic. Alan Shearer, fost atacant englez, la BBC One

Thierry Henry, după decizia din Germania - Paraguay: „O decizie nebunească!

După încheierea meciului, fostul mare atacant francez Thierry Henry nu a stat pe gânduri și a spus că golul nu ar fi trebuit să fie anulat:

„A fost o decizie foarte proastă. O decizie absolut nebunească. A fost o lovitură de cap curată. A atacat mingea, l-a întrecut pe adversar și a trimis-o în plasă. Pentru mine, este un gol perfect valabil”, a spus Henry, citat de dailysports.net.

Campioană a lumii în 2014, Germania nu s-a mai ridicat la nivelul așteptărilor la următoarele trei ediții ale Mondialului, fiind eliminată de două ori în grupe (2018, 2022) și o dată în „16-imi” (2026).

Paraguay va juca în faza următoare cu învingătoarea din meciul Franța - Suedia (miercuri, de la 00:00, ora României). Partida din „optimi” se va disputa duminică, de la 00:00, liveSCORE pe GOLAZO.ro și în direct pe Antena 1.

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