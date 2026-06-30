Ancelotti trece primul hop ANALIZĂ. 10 puncte care arată cum s-a impus Brazilia în fața Japoniei
Casemiro a marcat golul de 1-1 în partida Brazilia - Japonia. Foto: IMAGO
Campionatul Mondial

Ancelotti trece primul hop ANALIZĂ. 10 puncte care arată cum s-a impus Brazilia în fața Japoniei

alt-text Cristian Munteanu
alt-text Publicat: 30.06.2026, ora 10:41
alt-text Actualizat: 30.06.2026, ora 10:42
  • Brazilia a învins Japonia, scor 2-1, după ce a fost condusă la pauză de către niponi.
  • Gabriel Martinelli, 25 de ani, a înscris golul victoriei în minutele de prelungire ale partidei.
  • Carlo Ancelotti a schimbat, prin mutările sale tactice, cursul jocului în repriza secundă. Toate detaliile, în rândurile de mai jos.
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Selecao a avut o misiune extrem de grea în partida cu Japonia. Sud-americanii au întâlnit o echipă foarte disciplinată, bine organizată, dar care a sucombat din cauza presiunii și lipsei de viziune din repriza secundă.

Carlo Ancelotti a analizat jocul din primul mitan, apoi a făcut schimbările de rigoare la pauză pentru ca selecționata Braziliei să-și poată exprima valoarea superioară în fața asiaticilor. Endrick, care nu s-a prea văzut cu mingea la picior, a avut un rol important în a pivota planul lui Don Carlo.

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Japonia, tăioasă ca lama de katana

1. Japonia a început partida cu 3 fotbaliști în linia defensivă pe construcție, impingând sus fundașii laterali pentru a determina extremele Braziliei să se apere jos. În spațiile apărute astfel pe laturile terenului, primeau mingea cei doi mijlocași centrali, Sano și Kamada, care puteau urca spre terenul advers cu mingea la picior.

2. Japonia a făcut un presing foarte agresiv în debutul partidei, continuat pe aproape toată perioada primei reprize, pentru a nu oferi sud-americanilor, care erau în posesia balonului, spațiu și timp de gândire.

3. Foarte multe pase lungi, greșite, din partea asiaticilor în primele șapte minute, lucru care a arătat că japonezii sunt dispuși să piardă mingea în zone neutre decât să încerce să iasă din apărare, ori cu pase scurte, ori prin driblinguri. Însă această lipsă a posesiei te macină atât fizic, pentru că trebuie să alergi pentru a recupera mingea, cât și psihic, pentru că adversarii te supun unei presiuni continue.

60%
din timpul de joc a fost petrecut de Japonia într-un „low block” (la mai puțin de 30 de metri de poarta proprie)

4. Ritsu Doan, mijlocașul dreapta japonez, a fost sacrificat pe fază ofensivă, pentru că a trebuit să se apere constant, alături de Tomyasu, la Vinicius. În prima repriză, atunci când Vini Jr. a avut o poziție ceva mai centrală, acest lucru a reușit.

5. Golul asiaticilor a venit pe o recuperare la mijlocul terenului, când japonezii nu au mai fugit în „tranșeele” din fața propriului careu. Sano a interceptat, a plecat decis spre poarta adversă, nu a căutat alternative și a făcut primul lucru care i-a venit în minte. «Avansez și voi șuta». Casemiro, ajuns la 34 de ani și având un cartonaș galben, nu l-a putut deposeda sau faulta.

Nicio echipă nu e perfectă, dar poți depăși aceste momente. E important să te gândești la ce rămâne de făcut în restul meciului. Echipa a jucat o a două repriză foarte bună. Nimeni nu s-a gândit că nu vom înscrie măcar o dată. Carlo Ancelotti, selecționer Brazilia

Don Carlo schimbă piesele și dă mat

6. Ancelotti face o mutare excelentă la pauză. Știe că Japonia se va apăra din cel în ce mai mult, așa că scoate un mijlocaș central, pe Paqueta, și introduce un atacant mobil, pe Endrick. Acesta, alături de Cunha, a fixat fundașii centrali ai Japoniei, care nu au mai putut ieși, din cauza faptului că și-ar fi părăsit oamenii din marcaj, în întâmpinarea purtătorilor de balon sud-americani.

7. Vinicius a evoluat mai mult lipit de tușa terenului, reușind să primească mai multe baloane când se afla cu fața spre poarta adversă. De aici și-a pus în valoare driblingurile și ruperile de ritm. Așa a avut o ocazie uriașă la poarta lui Suzuki, când șutul său a fost deviat în bară de portarul asiatic.

30
de centrări au trimis brazilienii în careul Japoniei

8. Japonia a trecut de la o apărare compactă, aglomerată, într-un bloc care se muta disciplinat de pe o latură pe alta a terenului, la o defensivă masată în 20 de metri, pe două linii. Brazilia a profitat de asta și a început să folosească centrările pentru a-și crea ocazii de gol. I-a trimis în avanposturi și pe Guimaraes și Casemiro, ambii „școliți” în Anglia la acest procedeu. În minutele 51 și 54, cei doi au semnat ocazii la poarta lui Suzuki. În minutul 55 a venit golul lui Casemiro, tot în urma unei lovituri cu capul.

9. Din minutul 60, Japonia a renunțat la orice fel de tentativă de posesie. Probabil și din cauza consumului fizic uriaș, asiaticii s-au mulțumit să degajeze baloanele, dorind, probabil, să ajungă în prelungiri, iar mai apoi la loviturile de departajare. Doar un singur contraatac au mai reușit, când Ueda a tras slab, spre poartă.

Ancelotti trece primul hop ANALIZĂ. 10 puncte care arată cum s-a impus Brazilia în fața Japoniei Ancelotti trece primul hop ANALIZĂ. 10 puncte care arată cum s-a impus Brazilia în fața Japoniei

10. Golul victoriei sud-americanilor vine și după o eroare a fundașilor Tomyasu – Sugawara. Primul se poziționează spre centrul portții, pentru a bloca un eventual șut pe poartă, iar Sugawara nu strânge suficient de mult la Martinelli, deși nu avea un alt adversar în marcaj.

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