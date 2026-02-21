„N-am găsit spații în apărarea lor” Andrei Mărginean, după înfrângerea cu Rapid: „Asta mi-a spus arbitrul la golul anulat”

RAPID - DINAMO 2-1. Andrei Mărginean (24 de ani), mijlocașul lui Dinamo, a vorbit despre meciul pierdut cu giuleștenii.

Dinamo nu a reușit să se impună în duelul cu rivala din oraș, într-un derby cu de toate pe Arena Națională.

RAPID - DINAMO. Andrei Mărginean: „Asta mi-a spus arbitrul la golul anulat”

Mărginean a vorbit despre ce va urma pentru Dinamo, dar și despre faza la care „centralul” partidei a anulat golul „câinilor” în prima repriză, ca urmare a unui fault comis de acesta.

„Am pierdut acest meci după ce am avut 74% posesie, cu puține șanse ale lor, dar ei au fructificat greșelile noastre, mai ales că noi n-am găsit spații în apărarea lor.

(n.r. - despre golul anulat) Arbitrul mi-a spus că a fost fault, că am intrat tare în el, dar eu mă oprisem și el a intrat în mine. Dacă era puțin mai tare pe picioare probabil n-ar fi căzut. Eu eram deja oprit când s-a întâmplat contactul.

Ne dorim să câștigăm fiecare meci, dar azi nu am reușit și e normal să fim supărați.

Vom lua în continuare fiecare meci în parte, analizăm ce am greșit azi și sigur vom arăta mai bine meciul viitor. Mai sunt câteva meciuri, trebuie să tragem tare, iar apoi ne vom gândi la ce se va întâmpla în play-off”, a declarat Andrei Mărginean, la Prima Sport.

