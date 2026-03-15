Sfat pentru Cîrjan Andrei Nicolescu a dezvăluit ce-i va spune căpitanului lui Dinamo, după derby-ul din Giulești: „E clar”

RAPID - DINAMO 3-2. Andrei Nicolescu, președintele „câinilor”, a vorbit despre gesturile lui Cătălin Cîrjan (23 de ani) și Danny Armstrong (28 de ani) de la partida de pe Giulești.

Conducătorul „alb-roșiilor” consideră că modul în care cei doi au reacționat a fost unul normal, nu provocator.

Andrei Nicolescu, sfat pentru Cătălin Cîrjan: „Dacă are ceva, să păstreze pentru el”

Nicolescu a spus ce îi va transmite lui Cătălin Cîrjan, după celebrarea acestuia din Giulești:

„Mi se par moderate gesturile lor de la goluri. Dacă îmi aduc aminte de gesturile lui Tănase atunci când ne-a dat gol, de gestul lui Borza de pe Arena Națională... e același tip de reacție.

E clar că la clubul Rapid încă există o luptă, resentimente în legătură cu Cîrjan, dar nu vreau să comentez. O să-l sfătuiesc pe Cătălin să dea trecutului și dacă mai are ceva să păstreze doar pentru el și atât.

Cu siguranță a rămas ceva între el și clubul Rapid, dar și între clubul Rapid și el, având în vedere reacțiile astea exagerate apropo de ce s-a întâmplat”, a declarat Andrei Nicolescu, la Prima Sport.

Cătălin Cîrjan a îmbrăcat tricoul alb-vișiniu în sezonul 2023/2024, fiind puțin folosit la acea vreme de antrenorul Rapidului, Cristiano Bergodi.

După plecarea de la gruparea giuleșteană, mijlocașul a ajuns la Dinamo, echipă la care a devenit căpitan.

