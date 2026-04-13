Corvinul, omagiu pentru Lucescu FOTO. Tricouri inedite la meciul cu Chindia: „Nu se vor mai produce niciodată”. Vor ajunge la fani

alt-text Publicat: 13.04.2026, ora 10:50
alt-text Actualizat: 13.04.2026, ora 10:50
  • Corvinul Hunedoara a pregătit momente speciale în memoria lui Mircea Lucescu pentru meciul cu Chindia Târgoviște, din etapa #4 a play-off-ului din Liga 2.
  • Corvinul - Chindia se joacă marți, de la ora 17:00, liveSCORE pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1.

Mircea Lucescu, care a murit pe 7 aprilie, la vârsta de 80 de ani, și-a început cariera de antrenor la Corvinul Hunedoara, în 1979.

Il Luce a suferit de o formă rară de leucemie, descoperită târziu, abia în decembrie 2025. Fostul selecționer a fost înmormântat vineri, la Cimitirul Bellu, cu onoruri militare.

Corvinul Hunedoara, omagiu pentru Mircea Lucescu la meciul cu Chindia

În meciul cu Chindia, fiecare jucător al celor de la Corvinul va intra pe teren cu un tricou personalizat, cu chipul și numele lui Mircea Lucescu, în semn de respect pentru regretatul antrenor.

La finalul partidei, fanii prezenți în tribunele stadionului din Hunedoara vor avea șansa să primească un astfel de tricou special.

„MARȚI NU E DOAR UN MECI. E UN MOMENT DE ISTORIE

În confruntarea cu Chindia Târgoviște, Corvinul îmbracă haina recunoștinței. Fiecare jucător va intra pe teren purtând un tricou special, cu chipul și numele lui Mircea Lucescu – un gest de respect pentru legenda care a purtat cu mândrie numele Hunedoarei în întreaga lume.

Marți, nu intră pe teren doar 11 jucători. Intră 11 inimi cu spiritul lui «Il Luce». Cu ambiția lui, cu dorința de a nu ceda niciodată și cu acea mentalitate de învingător, care a pus Corvinul pe harta fotbalului mare.

O bucată de legendă ajunge la tine! La finalul meciului, aceste tricouri unice, de colecție, vor trece de pe umerii jucătorilor, direct în tribune. La tine! Este darul nostru pentru cei mai loiali suporteri – o punte între generații și o moștenire scrisă în alb și albastru.

Aceste piese de istorie nu se vor mai produce niciodată. Vino să îți susții favoriții, iar la final, ai șansa să primești un crâmpei de istorie!

Fii parte din acest moment unic! Hai în tribună să ne omagiem legenda! Împreună pentru visul nostru! Hai Corvinu’!”, a scris clubul din Hunedoara pe Facebook.

Corvinul se află pe primul loc în play-off-ul Ligii 2, cu 56 de puncte acumulate, la 3 lungimi distanță de Sepsi, care e pe locul secund.

Recent, Dan Bobouțanu, primarul Hunedoarei, a anunțat că este luată în calcul varianta ca noul stadion al echipei Corvinul să poarte numele lui Mircea Lucescu.

Mircea Lucescu, cel mai mare antrenor din istoria României

Palmaresul lui Lucescu este unul uluitor după o carieră care a traversat 6 decenii, începută în 1979, când încă activa ca jucător, și încheiată în 2026, în era modernă a fotbalului.

De-a lungul carierei a adunat nu mai puțin de 35 de trofee, ultimele în 2021, pe banca lui Dinamo Kiev, fiind depășit doar de două nume uriașe: Sir Alex Ferguson (49) și Pep Guardiola (40).

Trofeele câștigate de Mircea Lucescu

  • Dinamo - 1 titlu (1990), 2 Cupe (1986, 1990)
  • Rapid - 1 titlu (1999), 1 Cupă (1998), 1 Supercupă (1999)
  • Galatasaray - 1 titlu (2002), Supercupa Europei (2000)
  • Beșiktaș - 1 titlu (2003)
  • Shakhtar - 8 titluri (2005, 2006, 2008, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014), 6 Cupe (2004, 2008, 2011, 2012, 2013, 2016) 7 Supercupe (2005, 2008, 2010, 2012, 2013, 2014, 2015), Cupa UEFA (2009)
  • Zenit - 1 Supercupă (2016)
  • Dinamo Kiev - 1 titlu (2021), 1 Cupă (2021), 1 Supercupă (2020).

Il Luce este singurul tehnician din istorie care a câștigat trofee cu 7 formații diferite. Îl urmează alte 3 nume mari din fotbal: Bela Guttmann, Carlo Ancelotti, Ernst Happel și Jose Mourinho, care au ridicat trofee cu câte 6 echipe. Ancelotti l-ar putea egala în această vară, dacă va reuși să conducă Brazilia către a șasea Cupă Mondială.

