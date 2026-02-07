Cătălin Cîrjan (23 de ani), căpitanul lui Dinamo, a semnat prelungirea contractului cu formația antrenată de Zeljko Kopic până în vara anului 2029.

Metalist Kharkiv era dispusă să plătească 4,5 milioane de euro pentru a-l aduce în această iarnă pe Cîrjan în Ucraina.

Jucătorul nu a dat curs ofertei și a ales să rămână alături de Dinamo, formație cu care a semnat un nou contract.

Actuala înțelegere a lui Cîrjan expira în vara anului 2027, însă conducerea clubului l-a convins să continue aventura în tricoul alb-roșu pentru încă două sezoane.

Clubul din „Ștefan cel Mare” a anunțat deja că mijlocașul a semnat un nou contract care îl va ține la Dinamo până în 2029.

„Atunci când rațiunea și sentimentele se împletesc!

Începutul poveștii a avut loc în luna iulie 2024. După o experiență nereușită, Cătălin a semnat cu Dinamo, clubul lui de suflet, pe care l-a iubit din copilărie și la a cărui reconstrucție a pus serios umărul, alături de colegii săi, staff-ul sportiv și cel administrativ.

Nu a durat mult și a devenit un favorit al tribunelor – un copil care și-a pus toată ambiția, experiența acumulată în străinătate și, mai presus de toate, iubirea față de Dinamo în slujba echipei și a clubului.

Au existat oferte, este adevărat, însă iubirea și ambiția de a câștiga un trofeu alături de clubul pe care îl iubește cu adevărat au fost mai presus de orice oportunitate apărută în cale.

Astăzi, Cătălin este căpitanul echipei. A jucat 69 de meciuri, a înscris de 12 ori și a oferit 7 pase decisive.

Iar noi ne bucurăm să anunțăm că am ajuns la un acord privind prelungirea contractului până la 30.06.2029 cu Cătălin Cîrjan!

Mult succes, Cătălin! Să fii sănătos și să ai parte de cât mai multe realizări și bucurii în tricoul lui Dinamo!”, se arată în anunțul facut de Dinamo.

Cîrjan: "Am crescut împreună"

Jucătorul a avut și el un mesaj pe rețelele sociale, după prelungirea contractului:

"Acum un an și jumătate am ales Dinamo București într-un moment dificil. Nu era ușor, dar am simțit că aici pot crește.

Dinamo de atunci și Dinamo de acum sunt două povești diferite. Am crescut împreună, pas cu pas, prin muncă, sacrificii și încredere.

În tot acest timp, clubul m-a ajutat enorm să evoluez, să am răbdare și să devin o versiune mai bună a mea, atât ca jucător, cât și ca om. Aici îmi trăiesc visul, pentru că joc la clubul familiei mele, un club pe care l-am simțit aproape încă din copilărie.

Susținerea suporterilor a contat enorm pentru mine. M-au făcut să mă simt din prima clipă unul de-ai lor, mi-au dat încredere și energie în fiecare moment, iar pentru asta le voi fi mereu recunoscător.

De aceea sunt mândru să prelungesc până în 2029. Am crezut în acest proiect din primul moment, cred în echipă și cred în drumul pe care îl construim împreună.

Suntem pe drumul bun și anul acesta ne batem pentru titlu.Mulțumesc tuturor celor care au crezut și cred. 🔴⚪️".

Cătălin Cîrjan: „În viață există lucruri pe care nu le poți cumpăra cu bani!”

Înainte de a anunța oficial prelungirea contractului cu fotbalistul în vârstă de 23 de ani, Dinamo a postat un videoclip ce a cuprins mai multe reușite ale lui Cîrjan în tricoul roș-albilor, dar și un mesaj al căpitanului „câinilor”.

„În viață există lucruri pe care nu le poți cumpăra cu bani! Rămânem împreună! Acasă!”, a transmis Cîrjan.

Crescut la academia celor de la Arsenal, Cîrjan a mai evoluat în România la Rapid.

2.5 milioane de euro este cota lui Cătălin Cîrjan, potrivit transfermarkt.ro

