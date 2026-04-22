Andrei Nicolescu (49 de ani), președintele clubului Dinamo, a vorbit despre situația lui George Pușcaș (30 de ani).

Atacantul a ajuns la Dinamo în această iarnă, din postura de jucător liber de contract, după despărțirea de formația turcă Bodrum FK, în septembrie 2025.

Andrei Nicolescu: „Încercăm să găsim o soluție pentru problema lui”

După o lungă perioadă de absență, Pușcaș a debutat în tricoul roș-alb în meciul cu FC Argeș, scor 1-1, din etapa a treia a play-off-ului.

Ulterior, a evoluat și în duelul cu CFR Cluj, 1-1, din etapa 4, dar și în victoria contra liderului U Cluj, scor 2-1, partidă în care Pușcaș a impresionat conducerea lui Dinamo.

Andrei Nicolescu a vorbit despre situația atacantului de la echipa antrenată de Zeljko Kopic.

„Încercăm să găsim o soluție pentru problema lui. La ultimul meci (n.r. cu U Cluj, 2-1) a simțit și el că este mai bine.

Nu știu, sper să fie într-o ascensiune. Să vedem ce va fi, dar este greu de dat un verdict clar la momentul actual ”, a declarat Nicolescu, conform digisport.ro.

900.000 de euro este cota de piață a lui George Pușcaș, conform Transfermarkt

Dinamo se află pe locul 5 în play-off, cu 31 de puncte acumulate.

Andrei Nicolescu, despre Pușcaș: „Discutăm acum să prelungim pe încă un an”

Duminică, la o zi după ce Dinamo a învins-o pe U Cluj, 2-1, Andrei Nicolescu a dezvăluit că există discuții privind prelungirea contractului lui Pușcaș, care va expira în vara anului viitor.

„A reacționat bine. La meciul cu U Cluj a fost mai bine decât de obicei. Am vorbit cu el după meci, nu a mai resimțit durerile acelea. Deci sper să ne ducem spre prima variantă, să stea cu noi și să ne ajute pentru obiectiv.

(n.r. despre o potențială despărțire de Pușcaș) Nu, sub nicio formă! Noi chiar discutăm acum să prelungim pe încă un an. Să vedem. El are contract până vara viitoare”, a declarat Andrei Nicolescu la Fanatik, citat de digisport.ro.

Pentru Dinamo urmează meciul de joi cu Universitatea Craiova din semifinalele Cupei României, cu începere de la ora 20:30.

Câștigătoarea acestei partide o va întâlni în finală pe U Cluj. „Studenții” au învins-o, marți, pe FC Argeș, scor 1-1 (5-4 d.pen.).

Finala competiției se va juca la Sibiu, pe 13 mai, iar câștigătoarea va evolua în preliminariile Europa League.

Clasamentul în play-off

Loc Echipă Meciuri Puncte 1 U Cluj 5 39 2 U Craiova 5 39 3 CFR Cluj 5 34 4 Rapid 5 32 5 Dinamo 5 31 6 FC Argeș 5 30

