Scandal în natație Norvegia refuză să găzduiască sportivi din Rusia și Belarus: „Poziția noastră e clară”
Scandal în natație Norvegia refuză să găzduiască sportivi din Rusia și Belarus: „Poziția noastră e clară”

alt-text Publicat: 22.04.2026, ora 15:03
alt-text Actualizat: 22.04.2026, ora 15:03
  • Federația Norvegiană de Natație a anunțat că nu va găzdui competiții internaționale atât timp cât sportivilor din Rusia și Belarus li se permite să participe cu drepturi depline în competițiile World Aquatics.

Decizia vine la scurt timp după ce forul mondial a modificat regulile privind participarea sportivilor din cele două țări.

L-a făcut praf pe Târnovanu Becali s-a dezlănțuit după plecarea lui Rădoi: „E indolent. Să danseze ca maimuța!”
L-a făcut praf pe Târnovanu Becali s-a dezlănțuit după plecarea lui Rădoi: „E indolent. Să danseze ca maimuța!”
L-a făcut praf pe Târnovanu Becali s-a dezlănțuit după plecarea lui Rădoi: „E indolent. Să danseze ca maimuța!”

Federația Norvegiană de Natație boicotează competițiile cu ruși și belaruși

Pe 13 aprilie, World Aquatics a pus capăt restricțiilor impuse în urma invaziei pe scară largă a Rusiei în Ucraina, din februarie 2022.

Președintele federației norvegiene, Cato Bratbakk, a explicat decizia luată de forul pe care îl conduce.

„Poziția noastră este clară. Nu vom găzdui niciun campionat atât timp cât concurenții ruși și belaruși, seniori și juniori, au acces deplin, drept de participare și li se permite să folosească drapelele și imnurile naționale”, a spus Bratbakk, conform reuters.com.

Bratbakk a anunțat că săptămâna viitoare va avea loc o întâlnire cu reprezentanții țărilor nordice, în speranța formării unui front comun împotriva deciziei luate de World Aquatics.

Este programată o întâlnire cu colegii nordici săptămâna viitoare, unde sperăm că poziția noastră va crea un impuls împotriva deciziei luate de World Aquatics. Cato Bratbakk

Decizia norvegienilor vine după o poziție similară adoptată de Polonia.

World Aquatics a transmis, pentru Reuters, că „rămâne hotărâtă să se asigure că bazinele și apele deschise rămân locuri în care sportivii din toate națiunile pot veni împreună pentru a concura pașnic”.

World Aquatics urmează astfel exemplul Comitetului Paralimpic Internațional, care a permis sportivilor ruși și belaruși să concureze sub propriile steaguri naționale la Jocurile Paralimpice de iarnă din 2026.

Rușii și belarușii vor avea dreptul să concureze numai după ce vor fi trecut cu succes de cel puțin patru controale antidoping consecutive.

Și-a distrus jucătorii Antrenorul lui Chelsea a răbufnit după a cincea înfrângere la rând în Premier League: „E inacceptabil. Lipsă de profesionalism”
Și-a distrus jucătorii Antrenorul lui Chelsea a răbufnit după a cincea înfrângere la rând în Premier League: „E inacceptabil. Lipsă de profesionalism”
Și-a distrus jucătorii Antrenorul lui Chelsea a răbufnit după a cincea înfrângere la rând în Premier League: „E inacceptabil. Lipsă de profesionalism”
Cea mai scumpă locuință din istorie FOTO. Rinat Ahmetov a cumpărat un apartament pe 5 etaje în Monte Carlo. Prețul e inimaginabil!
Cea mai scumpă locuință din istorie FOTO. Rinat Ahmetov a cumpărat un apartament pe 5 etaje în Monte Carlo. Prețul e inimaginabil!
Cea mai scumpă locuință din istorie FOTO. Rinat Ahmetov a cumpărat un apartament pe 5 etaje în Monte Carlo. Prețul e inimaginabil!

Scumpiri la pompă. Cât costă benzina și motorina azi la marile stații de alimentare
Scumpiri la pompă. Cât costă benzina și motorina azi la marile stații de alimentare
Scumpiri la pompă. Cât costă benzina și motorina azi la marile stații de alimentare
Antrenor surpriză pentru FCSB Un fost fotbalist la Rapid, secund al lui Serse Cosmi și campion în Croația a fost propus să-l înlocuiască pe Rădoi
Antrenor surpriză pentru FCSB Un fost fotbalist la Rapid, secund al lui Serse Cosmi și campion în Croația a fost propus să-l înlocuiască pe Rădoi
Antrenor surpriză pentru FCSB Un fost fotbalist la Rapid, secund al lui Serse Cosmi și campion în Croația a fost propus să-l înlocuiască pe Rădoi
Mandorlini, atac frontal la Varga Fostul antrenor de la CFR: „Peștele de la cap se împute!”  La ce se referă + Susține marea rivală în lupta pentru titlu
Mandorlini, atac frontal la Varga Fostul antrenor de la CFR: „Peștele de la cap se împute!” La ce se referă + Susține marea rivală în lupta pentru titlu
Mandorlini, atac frontal la Varga Fostul antrenor de la CFR: „Peștele de la cap se împute!”  La ce se referă + Susține marea rivală în lupta pentru titlu
Premieră în Liga 1 Ce va apărea pe ecranele televizoarelor românilor la derby-ul Dinamo - Rapid
Premieră în Liga 1 Ce va apărea pe ecranele televizoarelor românilor la derby-ul Dinamo - Rapid
Premieră în Liga 1 Ce va apărea pe ecranele televizoarelor românilor la derby-ul Dinamo - Rapid
Duel feroce pentru titlu Manchester City și Arsenal, despărțite doar de golurile marcate în sprintul din Premier League
Duel feroce pentru titlu Manchester City și Arsenal, despărțite doar de golurile marcate în sprintul din Premier League
Duel feroce pentru titlu Manchester City și Arsenal, despărțite doar de golurile marcate în sprintul din Premier League
Cristian Geambașu McPuișorul Lamine
Cristian Geambașu McPuișorul Lamine
„Mulțumesc că ați vrut să mă jefuiți!” Di Maria șochează când vorbește despre aventura sa la Manchester United
„Mulțumesc că ați vrut să mă jefuiți!” Di Maria șochează când vorbește despre aventura sa la Manchester United
Antrenor surpriză pentru FCSB Un fost fotbalist la Rapid, secund al lui Serse Cosmi și campion în Croația a fost propus să-l înlocuiască pe Rădoi
Antrenor surpriză pentru FCSB Un fost fotbalist la Rapid, secund al lui Serse Cosmi și campion în Croația a fost propus să-l înlocuiască pe Rădoi
Protest la Rapid Ultrașii au luat o decizie radicală: „Derapaje grave și în formă continuă” » Ce reclamă și ce se va întâmpla la meciuri
Protest la Rapid Ultrașii au luat o decizie radicală: „Derapaje grave și în formă continuă” » Ce reclamă și ce se va întâmpla la meciuri
Săracul Rădoi

Ioana Mihalcea: Săracul Rădoi

Ioana Mihalcea: Săracul Rădoi
Dar de „Fata Morgana” ce ziceți?

Cristian Geambașu: Dar de „Fata Morgana” ce ziceți?

Cristian Geambașu: Dar de „Fata Morgana” ce ziceți?
Unde are dreptate, unde greșește

Radu Naum: Unde are dreptate, unde greșește

Radu Naum: Unde are dreptate, unde greșește
Ce va face Hagi atunci?

Theodor Jumătate: Ce va face Hagi atunci?

Theodor Jumătate: Ce va face Hagi atunci?
Hagi vrea, dar nu vrea și România!

Dan Udrea: Hagi vrea, dar nu vrea și România!

Dan Udrea: Hagi vrea, dar nu vrea și România!
Hagi. Ziua 1

Silviu Tudor Samuilă: Hagi. Ziua 1

Silviu Tudor Samuilă: Hagi. Ziua 1
Urât fotbal mai avem!

Cristian Geambașu: Urât fotbal mai avem!

Cristian Geambașu: Urât fotbal mai avem!
Frica peste România

Dan Udrea: Frica peste România

Dan Udrea: Frica peste România
Frumosul și bestia

Radu Naum: Frumosul și bestia

Radu Naum: Frumosul și bestia
Gardienii fotbalului

Cristian Geambașu: Gardienii fotbalului

Cristian Geambașu: Gardienii fotbalului
Un om important în succesul lui LUCESCU

Cătălin Tolontan: Un om important în succesul lui LUCESCU

Cătălin Tolontan: Un om important în succesul lui LUCESCU
Ce trebuie să facă fotbalul românesc

Dan Udrea: Ce trebuie să facă fotbalul românesc

Dan Udrea: Ce trebuie să facă fotbalul românesc
Clement, fratele lui Istvan

Cristian Geambașu: Clement, fratele lui Istvan

Cristian Geambașu: Clement, fratele lui Istvan
Ce credeai, Edi?

Cristian Geambașu: Ce credeai, Edi?

Cristian Geambașu: Ce credeai, Edi?
Cîrjan, statistica și fotbaliștii

Cristian Geambașu: Cîrjan, statistica și fotbaliștii

Cristian Geambașu: Cîrjan, statistica și fotbaliștii
Jalnica Barcelona anti-Kovacs

Theodor Jumătate: Jalnica Barcelona anti-Kovacs

Theodor Jumătate: Jalnica Barcelona <span>anti-Kovacs</span>
O plecăciune în fața unui ucrainean și a unui ceh

Dan Udrea: O plecăciune în fața unui ucrainean și a unui ceh

Dan Udrea: O plecăciune în fața unui ucrainean și a unui ceh
Un bărbat în picioare

Cătălin Țepelin: Un bărbat în picioare

Cătălin Țepelin: Un bărbat în picioare
Războiul Lucescu-presă care n-a existat

Vlad Nedelea: Războiul Lucescu-presă care n-a existat

Vlad Nedelea: Războiul <span>Lucescu-presă</span> care <span>n-a</span> existat
Le grand Monsieur

Radu Naum: Le grand Monsieur

Radu Naum: Le grand Monsieur
Șoc în Spania. Ratează Yamal CM? Un medic din Spania lansează  un avertisment  pentru starul Barcelonei: „Este foarte riscant”
Șoc în Spania. Ratează Yamal CM? Un medic din Spania lansează un avertisment pentru starul Barcelonei: „Este foarte riscant”
Șoc în Spania. Ratează Yamal CM? Un medic din Spania lansează  un avertisment  pentru starul Barcelonei: „Este foarte riscant”
Petrolul: alba-neagra cu împrumuturile Cu 9 milioane de euro datorie, clubul a returnat în 2025 împrumutul fostului președinte, dar l-a mărit pe cel al actualului șef
Petrolul: alba-neagra cu împrumuturile Cu 9 milioane de euro datorie, clubul a returnat în 2025 împrumutul fostului președinte, dar l-a mărit pe cel al actualului șef
Petrolul: alba-neagra cu împrumuturile Cu 9 milioane de euro datorie, clubul a returnat în 2025 împrumutul fostului președinte, dar l-a mărit pe cel al actualului șef
Presiunea lui Chivu, decisivă! Ce a hotărât Inter în privința lui Hakan Calhanoglu: „E jumătate din echipă”
Presiunea lui Chivu, decisivă! Ce a hotărât Inter în privința lui Hakan Calhanoglu: „E jumătate din echipă”
Presiunea lui Chivu, decisivă! Ce a hotărât Inter în privința lui Hakan Calhanoglu: „E jumătate din echipă”
Nadia lui Țiriac vs Nadia lui Ciucu. Miliardarul și primarul se bat în „cine dă mai mult" pe statuia gimnastei de 10
Nadia lui Țiriac vs Nadia lui Ciucu. Miliardarul și primarul se bat în „cine dă mai mult" pe statuia gimnastei de 10
Nadia lui Țiriac vs Nadia lui Ciucu. Miliardarul și primarul se bat în „cine dă mai mult" pe statuia gimnastei de 10

Se mai califică FCSB în cupele europene? Campioana va juca în premieră în play-out!

Se mai califică FCSB &icirc;n cupele europene?Campioana va juca &icirc;n premieră &icirc;n play-out!
