Scandal în natație Norvegia refuză să găzduiască sportivi din Rusia și Belarus: „Poziția noastră e clară”

Federația Norvegiană de Natație a anunțat că nu va găzdui competiții internaționale atât timp cât sportivilor din Rusia și Belarus li se permite să participe cu drepturi depline în competițiile World Aquatics.

Decizia vine la scurt timp după ce forul mondial a modificat regulile privind participarea sportivilor din cele două țări.

Federația Norvegiană de Natație boicotează competițiile cu ruși și belaruși

Pe 13 aprilie, World Aquatics a pus capăt restricțiilor impuse în urma invaziei pe scară largă a Rusiei în Ucraina, din februarie 2022.

Președintele federației norvegiene, Cato Bratbakk, a explicat decizia luată de forul pe care îl conduce.

„Poziția noastră este clară. Nu vom găzdui niciun campionat atât timp cât concurenții ruși și belaruși, seniori și juniori, au acces deplin, drept de participare și li se permite să folosească drapelele și imnurile naționale”, a spus Bratbakk, conform reuters.com.

Bratbakk a anunțat că săptămâna viitoare va avea loc o întâlnire cu reprezentanții țărilor nordice, în speranța formării unui front comun împotriva deciziei luate de World Aquatics.

Este programată o întâlnire cu colegii nordici săptămâna viitoare, unde sperăm că poziția noastră va crea un impuls împotriva deciziei luate de World Aquatics. Cato Bratbakk

Decizia norvegienilor vine după o poziție similară adoptată de Polonia.

World Aquatics a transmis, pentru Reuters, că „rămâne hotărâtă să se asigure că bazinele și apele deschise rămân locuri în care sportivii din toate națiunile pot veni împreună pentru a concura pașnic”.

World Aquatics urmează astfel exemplul Comitetului Paralimpic Internațional, care a permis sportivilor ruși și belaruși să concureze sub propriile steaguri naționale la Jocurile Paralimpice de iarnă din 2026.

Rușii și belarușii vor avea dreptul să concureze numai după ce vor fi trecut cu succes de cel puțin patru controale antidoping consecutive.

