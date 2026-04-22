Clauză-surpriză Mențiunea din contractul cu CFR care l-a uimit pe Daniel Pancu: „Așa am realizat și eu"
alt-text Publicat: 22.04.2026, ora 15:16
alt-text Actualizat: 22.04.2026, ora 15:18
  • Daniel Pancu (48 de ani), antrenorul celor de la CFR Cluj, a dezvăluit o clauză neașteptată din contractul său cu formația din Gruia.

Daniel Pancu a preluat banca tehnică a celor de la CFR în noiembrie anul trecut, într-un moment când clujenii se aflau în subsolul clasamentului.

Sub comanda sa, formația din Gruia a legat mai multe victorii consecutive și s-a calificat în play-off, acolo unde ocupă locul 3 în acest moment, cu 34 de puncte, la 5 lungimi în spatele liderului U Cluj.

Daniel Pancu: „Am văzut clauza prin care clubul putea renunţa la mine

Daniel Pancu a dezvăluit că, în contractul său cu CFR, există o clauză conform căreia antrenorul ar fi putut fi demis în momentul când clujenii nu mai aveau nicio șansă să obţină primul loc în play-out.

„M-am uitat pe contract, l-am găsit nu mai știu când, săptămâna trecută sau acum câteva zile. Cred că înainte de meciul ăsta cu FC Argeș (n.r. - scor 1-0, din etapa 5). Îl am aici la Cluj, eu credeam că e la București.

Și am văzut clauza în care clubul putea renunța la mine. Acum realizez mult mai bine momentul în care am venit la CFR.

E o clauză acolo în care spune că CFR poate întrerupe raporturile contractuale cu cetățeanul Pancu, în momentul în care echipa nu mai are șanse matematice de a câștiga play-out-ul.

Ca şi cum am fi acum la 12 puncte de locul 1 din play-out (n.r. – ocupat de FCSB). Aşa am realizat şi eu că, în momentul în care am venit, nu mai credea nimeni în play-off, cu siguranţă absolut nimeni, nici domnul Mureşan cu domnul Bilaşco, care mi-au făcut contractul.

Deci ei se gândeau atunci că pot renunţa la mine în cazul în care n-o să mai am şanse matematic de a câştiga play-out-ul”, a declarat Daniel Pancu, conform primasport.ro.

Daniel Pancu: „Sută la sută vreau întăriri

Daniel Pancu a mai fost întrebat dacă își dorește noi jucători la CFR la finalul acestui sezon. Antrenorul a evitat să răspundă, ținând cont că nu se știe dacă va mai rămâne pe banca echipei și în următoarea stagiune.

„Orice echipă are nevoie de transferuri. Nu ştiu dacă exact şapte jucători. Dorinţele mele erau în urmă cu 2-3 săptămâni, pentru că am fost câteva meciuri la rând foarte nemulţumit de modul în care intrau jucătorii de pe bancă, iar acum de trei meciuri sunt mai mult decât mulţumit, iar la ultimul meci chiar un jucător venit de pe bancă a făcut diferenţa.

O echipă mare, care câştigă ceva, şi a fost cazul aici la CFR mulţi ani, are un lot puternic, cu doi jucători practice de aceeaşi valoare pe posturi care pot juca oricând şi pot face diferenţa.

Sută la sută vreau întăriri, legat de număr, pot fi patru sau pot fi nouă, dar în primul rând trebuie să obţinem minim locul 3. N-am niciun nume, pentru că nu e încă situaţia clubului de aşa natură, să se facă o strategie.

Strategia normal o face antrenorul, împreună cu preşedintele şi directorul sportiv. Dar atâta timp cât nu ştii cine va fi la CFR pe bancă din vară, la mine e mai greu să…”, a mai declarat Daniel Pancu.

Contractul lui Daniel Pancu cu CFR se prelungește automat dacă echipa se califică în cupele europene.

Pentru CFR urmează derby-ul cu U Cluj de sâmbătă, de la ora 20:30, din etapa 6 din play-off. Partida va fi transmisă liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.

Clasamentul în play-off

LocEchipăMeciuriPuncte
1U Cluj539
2U Craiova539
3CFR Cluj534
4Rapid532
5Dinamo531
6FC Argeș530

