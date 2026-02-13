„Armstrong mi-a zis ce s-a întâmplat” Andrei Nicolescu, dezvăluiri despre conflictul dintre jucător și Munteanu: „Îi mulțumesc lui Dorinel pentru asta”

Dinamo - Hermannstadt 2-0. Andrei Nicolescu (49 de ani), președintele „câinilor”, a venit cu precizări legate de conflictul dintre Danny Armstrong (28 de ani) și Dorinel Munteanu (57 de ani).

În minutul 28, la marginea terenului, Armstrong a încercat să ia mingea de jos, dar Dorinel Munteanu a ascuns-o de jucătorul lui Dinamo.

Scoțianul s-a enervat și l-a îmbrâncit pe antrenor, care l-a tras de umăr să-i ceară socoteală. Munteanu a primit cartonașul galben pentru gestul său.

Dinamo - Hermannstadt 2-0 . Andrei Nicolescu: „Nu și-a dat seama că e antrenorul care nu îi dă mingea”

Andrei Nicolescu, președintele lui Dinamo, a vorbit despre conflictul dintre Danny Armstrong și Dorinel Munteanu, antrenorul lui Hermannstadt.

„Au fost opinii conform cărora el (n.r. – Armstrong) e un tip care provoacă. Dar el e un tip direct, un tip cu zâmbetul pe buze, nu e înverșunat, în zona agresivă, dar e foarte determinat tot timpul.

Dar el (n.r. - Armstrong) mi-a zis că s-a întâmplat. Nu și-a dat seama că e antrenorul care nu îi dă mingea. El a vrut să ia mingea și să repună foarte repede.

Chiar nu a fost ceva ieșit din comun. Dacă îți aduci aminte, am avut un meci în Giulești și Sivis s-a dus să ia o minge de pe banca gazdelor și atunci incidentul a fost mult mai greu.

Mult mai urât. El era deja cu ochii în jos, urmărea mingea. Cred că toată lumea s-a poziționat foarte corect, că nu a fost un incident.

Și îi mulțumesc și lui Dorinel pentru asta. Mi se pare că a dat dovadă de corectitudine pe faza asta”, a declarat Andrei Nicolescu, conform fanatik.ro.

FOTO. Conflictul dintre Armstrong și Dorinel Munteanu

Dinamo și Hermannstadt au încheiat grupa D din Cupa României pe primele două poziții și au obținut calificarea în sferturi, acolo unde vor da peste Metalul Buzău, respectiv U Cluj.

Munteanu, despre conflictul cu Armstrong: „A venit nervos să-mi ia mingea”

Întrebat despre momentul în care a primit galben, Dorinel Munteanu a răspuns:

„Nu am avut nicio discuție. Arbitrul a văzut discuția dintre Armstrong și mine. Nu știu de ce am primit galben, nu pot să îmi dau seama, probabil trebuie să iau regulamentul să îl citesc mai bine, dar nu am avut nicio reacție.

S-a spus că m-am dus spre jucător. Din contră, m-am retras, a venit nervos, a vrut să îmi ia mingea, care era pentru noi.

Nu știu ce interpretări are arbitrajul, asta este, dar nu am avut nici cea mai mică intenție de a riposta sau eu știu”, a spus antrenorul, la Prima Sport.

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport