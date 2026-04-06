„Asta înseamnă dinamovism” Andrei Nicolescu, mesaj pentru Mircea Lucescu: „Am văzut la el lucruri care au devenit rare în lumea actuală”

Andrei Nicolescu (49 de ani), președintele lui Dinamo, i-a transmis un mesaj de susținere lui Mircea Lucescu (80 de ani), care se confruntă cu grave probleme de sănătate.

Fostul selecționer trece prin momente grele, fiind internat la secția Terapie Intensivă a Spitalului Universitar, după ce starea sa de sănătate s-a înrăutățit considerabil în ultimele zile.

Andrei Nicolescu: „În acele momente se vede, de fapt, caracterul”

Președintele de la Dinamo a vorbit despre momentele în care clubul trecea prin cel mai greu moment al istoriei sale, iar Mircea Lucescu a fost aproape de echipă.

„Există momente în fotbal și, de fapt, în viață, în care tentația de a judeca rapid devine reflex. Se spun lucruri definitive, se dau verdicte, se caută vinovați, de multe ori fără răbdarea de a înțelege în profunzime contextul.

În acele momente se vede, de fapt, caracterul. În anii complicați prin care a trecut Dinamo, mai ales în perioadele în care clubul se lupta pentru supraviețuire, am văzut multe reacții grăbite și puține încercări reale de a înțelege. Mircea Lucescu a fost una dintre excepții.

A ales să vină aproape, să vadă cu ochii lui, să stea de vorbă cu oamenii din club, să pună întrebări și să asculte. Nu a căutat efectul public și nici nu s-a lăsat prins în logica reacțiilor de moment.

A ales echilibrul. Într-un context în care era mai ușor să te delimitezi, a ales să fie alături de echipă și să transmită un mesaj de încredere”, a scris Andrei Nicolescu pe Instagram

„Asta înseamnă dinamovism”

Nicolescu și-a continuat mesajul pentru Mircea Lucescu și a vorbit despre calitățile pe care le-a descoperit la legendarul antrenor și i-a transmis gânduri bune în aceste clipe grele:

„Pentru mine, asta înseamnă dinamovism: nu zgomot și nu populism, ci luciditate, decență și disponibilitatea de a înțelege înainte de a vorbi.

Din experiența mea directă, am văzut la dânsul măsură, diplomație și o dorință sinceră de a ajuta, lucruri care au devenit rare în lumea actuală. Astăzi, când se află într-un moment critic, gândul merge firesc către el.

Iar lecția rămâne: uneori, adevărata forță nu stă în ceea ce spui despre ceilalți, ci în felul în care alegi să fii lângă ei când le este greu”, a mai scris Andrei Nicolescu.

