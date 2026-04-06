„În aceste momente...” Cristi Chivu nu l-a uitat pe Mircea Lucescu, după victoria cu AS Roma

Cristi Chivu (45 de ani), antrenorul lui Inter, i-a transmis un mesaj lui Mircea Lucescu (80 de ani), după victoria cu AS Roma, scor 5-2.

Mircea Lucescu se află în continuare în comă indusă, la secția de Terapie Intensivă a Spitalului Universitar, după ce starea sa medicală s-a înrăutățit considerabil în ultimele zile.

Cristi Chivu, despre Mircea Lucescu: „Ne rugăm pentru el”

La conferința de presă de la finalul partidei cu AS Roma, Cristian Chivu a fost întrebat de ziariștii italieni dacă vrea să transmită un gând pentru Mircea Lucescu, iar antrenorul lui Inter a declarat:

„Ne rugăm cu toții pentru el. Este un om bun și îi dorim tot binele. În aceste momente este nevoie de toate rugăciunile noastre”, a declarat Cristi Chivu, conform tuttomercatoweb.com.

Mircea Lucescu a antrenat-o pe Inter Milano în perioada ianuarie-martie 1999. Pe banca nerazzurrilor, Il Luce a înregistrat 7 victorii, 5 rezultate de egalitate și 10 înfrângeri.

Mircea Lucescu, în perioada petrecută pe banca lui Inter FOTO: GETTY

Decizia luată de Spitalul Universitar în privința lui Mircea Lucescu

Conducerea Spitalului Universitar din București a oferit, luni, noi detalii privind situația în care se află Mircea Lucescu (80 de ani).

Medicii iau în calcul posibilitatea unei intervenții invazive, de montare a unui sistem de asistare mecanică cardiacă (ECMO).

„În cursul zilei de astăzi a avut loc întrunirea echipelor medicale care îl îngrijesc pe dl Mircea Lucescu (cardiologie, ATI, chirurgie cardiacă, hematologie), împreună cu un medic cardiolog român care activează in Franța, la solicitarea familiei. La această întâlnire a participat și familia pacientului.

Pentru moment decizia este că se va continua tratamentul inițiat, apreciindu-se corectitudinea acestuia.

În cursul zilei de mâine starea pacientului va fi reevaluată și se va lua în calcul posibilitatea unei intervenții invazive, de montare a unui sistem de asistare mecanică cardiacă (ECMO).

Vom reveni prin comunicate ulterioare asupra situației medicale a pacientului”, a transmis Spitalul Universitar într-un comunicat de presă.

