„Exagerat!" Andrei Nicolescu, despre prețul uneia dintre perlele Ligii 1 + cum merg negocierile de prelungire cu Boateng
Kennedy Boateng FOTO: GOLAZO.ro
Superliga

„Exagerat!” Andrei Nicolescu, despre prețul uneia dintre perlele Ligii 1 + cum merg negocierile de prelungire cu Boateng

alt-text Ștefan Ogrezeanu
Publicat: 05.11.2025, ora 20:32
alt-text Actualizat: 05.11.2025, ora 20:32
  • Andrei Nicolescu, președintele lui Dinamo, a vorbit despre negocierile cu Kennedy Boateng (28 de ani), fotbalist care intră în ultimele 6 luni de contract în luna ianuarie.

Kennedy Boateng a ajuns la Dinamo în ianuarie 2024, atunci când „câinii” se luptau pentru evitarea retrogradării.

Andrei Nicolescu, despre negocierile cu Kennedy Boateng: „A venit agentul lui la ultimul meci, sperăm să închidem”

„Am avut o primă rundă de negocieri cu Boateng. A venit agentul la ultimul meci, am discutat, sperăm să închidem, să fie bine pentru toată lumea.

Jucătorii profesioniști trebuie să fie înțeleși. Campionatul românesc, Dinamo reprezintă o rampă de lansare pentru cei care vin de afară. Strălucesc un pic și apoi se gândesc cum să ia mai mulți bani în campionate cu putere financiară.

De la simplu la triplu e greu să-i aduci alte argumente unui jucător. Exemplul cel mai bun e Selmani, un jucător extraordinar, a ajutat Dinamo foarte mult, dar n-a avut niciun regret să se ducă în Liga 2 din China (n.r. pentru bani).

Boateng a plecat de la discuția «Vin fără probleme, înțeleg proiectul, dar nu semnez pe mai mult de 2 ani». El din prima știa ce-și dorește în următorii 2 ani, n-avea siguranța că Dinamo joacă în Europa sau că poate să aibă acces la sume suplimentare, și-a rezervat acest lucru”, a declarat Nicolescu, la Prima Sport.

Dinamo încă suferă la modul în care poate să facă predicția pe anumiți jucători, asumând pe 4-5 ani niște sume în ani în care nu se confirmă. Poate primul, al doilea an încerci, dar dacă nu dă randament după, nu se potrivește sistemului, ceilalți 3 ani de contract trebuie să ți-i asumi.  Andrei Nicolescu, președinte Dinamo

Întrebat despre un posibil interes pentru Mario Tudose, 20 de ani, fundașul celor de la FC Argeș, Andrei Nicolescu a răspuns:

„Mario Tudose costă foarte mult, la prețul ăsta, sub nicio formă nu ne interesează. 50% din jucător costă un milion de euro. E exagerat!”.

Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share