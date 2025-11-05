Emeric Ienei va fi înmormântat sâmbătă, de la ora 14:00, la Oradea. Toate detaliile despre ceremonie, în rândurile de mai jos.

Fostul mare antrenor a încetat din viață miercuri, la vârsta de 88 de ani, după ce s-a confruntat cu mai multe probleme de sănătate.

Emeric Ienei va fi înmormântat la Oradea, cu onoruri militare

Ceremonia de înmormântare a antrenorului care a condus-o pe Steaua spre succesul legendar din 1986 va avea loc sâmbătă, 8 noiembrie, de la ora 14:00, la cimitirul Rulikowski din Oradea.

„Toți cei care doresc să cinstească memoria fostului mare antrenor pot aprinde o lumânare, începând cu ora 18:00, pe esplanada din fața Stadionului «Steaua» (Zona tunurilor).

General de brigadă, Emerich Jenei va fi înmormântat cu onoruri militare. Ne vom aminti mereu de zâmbetul său cald, de vocea lui blândă și de exemplul unui om care a pus onoarea mai presus de victorie. Dumnezeu să-l odihnească în pace!”, se arată în comunicatul clubului Steaua.

Cariera lui Emeric Ienei

Emeric Ienei s-a născut pe 22 martie 1937, în localitatea Agrișu Mic, județul Arad.

În cariera sa de fotbalist, Ienei a evoluat pentru echipe importante precum Flamura Roșie Arad (actuala UTA), Steaua București și Kayserispor în Turcia.

Ca fotbalist, Ienei a obținut trei titluri de campion și patru Cupe ale României.

6 meciuri a strâns Emeric Ienei pentru naționala României, ca fotbalist

Și-a început cariera de antrenor în sezonul 1972-1973, ca secund la Steaua București. Cu timpul, a reușit să câștige de șase ori Liga 1, patru Cupe ale României și Cupa Campionilor Europeni.

Legenda Stelei a condus naționala României la două turnee finale:

Campionatul Mondial din 1990

Campionatul European din 2000

Între 1992 și 1993, a pregătit și naționala Ungariei.

Pentru cucerirea Cupei Campionilor Europeni din 1986 alături de Steaua București, Ienei a fost decorat în martie 2008 cu Ordinul „Meritul Sportiv” Clasa a II-a cu baretă de președintele Traian Băsescu.

În 2017, Ienei a fost onorat prin decret prezidențial de Klaus Iohannis cu Ordinul Național Steaua României în grad de Cavaler.

