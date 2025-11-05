Ienei, la finala de la Sevilla GOLAZO.ro a descoperit conferințele antrenorului Stelei în Marca din 7-8 mai 1986. I-a surprins pe spanioli

Emeric Ienei, în primăvara lui 1986, înainte și după finala Cupei Campionilor Europeni, în ziarul iberic Marca.

Antrenorul a explicat secretele Stelei la triumful în fața Barcelonei, subliniind avantajul psihic al roș-albaștrilor.

Ienei afirma atunci, când țara era încă sub regimul comunist, că „ar fi o experiență frumoasă să antrenez în Spania”.

Emeric Ienei avea 49 de ani în primăvara lui 1986, când a cucerit Cupa Campionilor Europeni cu Steaua, 2-0 la penaltyuri contra Barcelonei lui Terry Venables.

Devenea atunci primul antrenor care câștigă trofeul cu o echipă din România. A rămas unic.

Ienei, în Marca, înaintea finalei Steaua - Barcelona: „Nu ne e frică”

GOLAZO.ro a găsit paginile Marca din 7 și 8 mai, în ziua finalei și în ziua ce a urmat.

Înaintea ultimului act de la Sevilla, cotidianul spaniol l-a prezentat drept „un antrenor curajos” deasupra unui articol cu declarațiile sale la conferința ce a precedat partida împotriva catalanilor. Titlul: „Nu ne e frică”.

Pagina din Marca după conferința lui Ienei, înaintea finalei

Materialul a început cu citatul său, „Nu-mi place să-mi fac iluzii pentru a nu avea deziluzii după aceea”, dar cuvintele lui arătau încredere.

Dacă nu am fi crezut că putem învinge, nu am fi venit la Sevilla. Acasă, în România, toți speră să triumfăm. Dacă reușim, va fi sărbătoare în întreaga țară Emeric Ienei, înaintea finalei CCE 1986

Regreta că lipsea Tudorel Stoica, suspendat, „e o mare durere că nu joacă”. Totuși, nici absența căpitanului nu îl făcea să tremure: „Nu ne e frică de Barcelona”.

„Ați antrena în Spania?”. Răspunsul lui Ienei, în 1986: „Ar fi o experiență frumoasă”

A apreciat că Terry Venables, tehnicianul englez al Barcei, compara Steaua cu Dinamo Kiev, care tocmai cucerise Cupa Cupelor, după 3-0 în finala cu Atletico Madrid.

Fotbalul nu e doar în Vest, ci în toată lumea. Noi jucăm un fotbal latin, rapid, cu imaginație. Marea noastră calitate: plăcerea de a juca frumos Emeric Ienei, înaintea finalei CCE 1986

Întrebat dacă i-ar plăcea să antreneze în Spania, Ienei a replicat: „Ar fi o experiență frumoasă”.

Se întâmpla în regimul comunist, la trei ani distanță de Revoluție.

Jurnaliștii au dorit să afle și părerea lui despre tragedia Heysel. Cu doar un an înainte, la finala CCE Juventus - Liverpool 1-0, 39 de spectatori și-au pierdut viața și alți 600 au fost răniți după incidentele din tribune, la Bruxelles.

Un moment trist pentru fotbalul european. Nu cred că se va mai repeta. Barcelona ne este adversar, însă și jucătorii săi, și ai noștri fac parte din marea familie a fotbalului Emeric Ienei, înaintea finalei CCE 1986

Ienei, după finală: „Barcelona avea multe de pierdut. Noi, totul de câștigat”

Pe 8 mai, imediat după finală, Marca i-a dedicat un articol lui Emeric Ienei și conferinței sale de pe „Sanchez Pizjuan”. Un dialog în care el a vorbit în franceză, fiind făcută traducerea pentru jurnaliștii spanioli.

„Am știut să controlăm jocul aerian al Barcelonei și să-i anulăm presingul. Cred că aceasta a fost cheia meciului”, a explicat el.

Având obligația de a învinge, Barcelona ne era inferioară psihic. Steaua a jucat cu calm, așa cum eram eu când jucam, fără presiunea pe care o simt alte echipe europene. Barcelona e o mare echipă care avea multe de pierdut, în timp ce noi aveam totul de câștigat Emeric Ienei, după finala de la Sevilla

„În România, sportivii sunt văzuți bine și nu sunt toți militari. Boloni e un mare doctor”

„Ce înseamnă victoria pentru fotbalul românesc, pentru Steaua?”, au fost curioși reporterii iberici.

„În urmă cu doi, trei ani, eram destul de jos, dar s-a muncit mult și pot să spun acum că suntem printre cei mai puternici în Europa”, a răspuns.

Conferința antrenorului, după finală

Altă întrebare: „Cum veți sărbători acest succes?”. A zâmbit: „Ca pe oricare mare performanță sportivă, dar cu liniște”.

Cum vor fi răsplătiți jucătorii? Cea mai mare recompensă e efectul cuceririi acestei cupe. În România, sportivii sunt văzuți bine și nu sunt toți militari. Avem și studenți, iar Boloni e un mare doctor Emeric Ienei, după finala de la Sevilla

