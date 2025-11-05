Ienei, la finala de la Sevilla GOLAZO.ro a descoperit conferințele antrenorului Stelei în Marca din 7-8 mai 1986. I-a surprins pe spanioli
Emeric Ienei, în spatele lui Helmut Duckadam, la poza făcută după finala de la Sevilla 1986 Foto: Imago
Liga Campionilor

Ienei, la finala de la Sevilla GOLAZO.ro a descoperit conferințele antrenorului Stelei în Marca din 7-8 mai 1986. I-a surprins pe spanioli

alt-text Theodor Jumătate
alt-text Publicat: 05.11.2025, ora 20:11
alt-text Actualizat: 05.11.2025, ora 20:34
  • Emeric Ienei, în primăvara lui 1986, înainte și după finala Cupei Campionilor Europeni, în ziarul iberic Marca. 
  • Antrenorul a explicat secretele Stelei la triumful în fața Barcelonei, subliniind avantajul psihic al roș-albaștrilor. 
  • Ienei afirma atunci, când țara era încă sub regimul comunist, că „ar fi o experiență frumoasă să antrenez în Spania”. 

Emeric Ienei avea 49 de ani în primăvara lui 1986, când a cucerit Cupa Campionilor Europeni cu Steaua, 2-0 la penaltyuri contra Barcelonei lui Terry Venables.

„Ne ierta când greșeam” Gabi Balint, cuvinte emoționante la despărțirea de Emeric Ienei: „L-am iubit toți”
Citește și
„Ne ierta când greșeam” Gabi Balint, cuvinte emoționante la despărțirea de Emeric Ienei: „L-am iubit toți”
Citește mai mult
„Ne ierta când greșeam” Gabi Balint, cuvinte emoționante la despărțirea de Emeric Ienei: „L-am iubit toți”

Devenea atunci primul antrenor care câștigă trofeul cu o echipă din România. A rămas unic.

Ienei, în Marca, înaintea finalei Steaua - Barcelona: „Nu ne e frică”

GOLAZO.ro a găsit paginile Marca din 7 și 8 mai, în ziua finalei și în ziua ce a urmat.

Înaintea ultimului act de la Sevilla, cotidianul spaniol l-a prezentat drept „un antrenor curajos” deasupra unui articol cu declarațiile sale la conferința ce a precedat partida împotriva catalanilor. Titlul: „Nu ne e frică”.

Pagina din Marca după conferința lui Ienei, înaintea finalei Pagina din Marca după conferința lui Ienei, înaintea finalei
Pagina din Marca după conferința lui Ienei, înaintea finalei

Materialul a început cu citatul său, „Nu-mi place să-mi fac iluzii pentru a nu avea deziluzii după aceea”, dar cuvintele lui arătau încredere.

Dacă nu am fi crezut că putem învinge, nu am fi venit la Sevilla. Acasă, în România, toți speră să triumfăm. Dacă reușim, va fi sărbătoare în întreaga țară Emeric Ienei, înaintea finalei CCE 1986

Regreta că lipsea Tudorel Stoica, suspendat, „e o mare durere că nu joacă”. Totuși, nici absența căpitanului nu îl făcea să tremure: „Nu ne e frică de Barcelona”.

„Ați antrena în Spania?”. Răspunsul lui Ienei, în 1986: „Ar fi o experiență frumoasă”

A apreciat că Terry Venables, tehnicianul englez al Barcei, compara Steaua cu Dinamo Kiev, care tocmai cucerise Cupa Cupelor, după 3-0 în finala cu Atletico Madrid.

Fotbalul nu e doar în Vest, ci în toată lumea. Noi jucăm un fotbal latin, rapid, cu imaginație. Marea noastră calitate: plăcerea de a juca frumos Emeric Ienei, înaintea finalei CCE 1986

Întrebat dacă i-ar plăcea să antreneze în Spania, Ienei a replicat: „Ar fi o experiență frumoasă”.

Se întâmpla în regimul comunist, la trei ani distanță de Revoluție.

Jurnaliștii au dorit să afle și părerea lui despre tragedia Heysel. Cu doar un an înainte, la finala CCE Juventus - Liverpool 1-0, 39 de spectatori și-au pierdut viața și alți 600 au fost răniți după incidentele din tribune, la Bruxelles.

Un moment trist pentru fotbalul european. Nu cred că se va mai repeta. Barcelona ne este adversar, însă și jucătorii săi, și ai noștri fac parte din marea familie a fotbalului Emeric Ienei, înaintea finalei CCE 1986

Ienei, după finală: „Barcelona avea multe de pierdut. Noi, totul de câștigat”

Pe 8 mai, imediat după finală, Marca i-a dedicat un articol lui Emeric Ienei și conferinței sale de pe „Sanchez Pizjuan”. Un dialog în care el a vorbit în franceză, fiind făcută traducerea pentru jurnaliștii spanioli.

„Am știut să controlăm jocul aerian al Barcelonei și să-i anulăm presingul. Cred că aceasta a fost cheia meciului”, a explicat el.

Având obligația de a învinge, Barcelona ne era inferioară psihic. Steaua a jucat cu calm, așa cum eram eu când jucam, fără presiunea pe care o simt alte echipe europene. Barcelona e o mare echipă care avea multe de pierdut, în timp ce noi aveam totul de câștigat Emeric Ienei, după finala de la Sevilla

„În România, sportivii sunt văzuți bine și nu sunt toți militari. Boloni e un mare doctor”

„Ce înseamnă victoria pentru fotbalul românesc, pentru Steaua?”, au fost curioși reporterii iberici.

„În urmă cu doi, trei ani, eram destul de jos, dar s-a muncit mult și pot să spun acum că suntem printre cei mai puternici în Europa”, a răspuns.

Conferința antrenorului, după finală Conferința antrenorului, după finală
Conferința antrenorului, după finală

Altă întrebare: „Cum veți sărbători acest succes?”. A zâmbit: „Ca pe oricare mare performanță sportivă, dar cu liniște”.

Cum vor fi răsplătiți jucătorii? Cea mai mare recompensă e efectul cuceririi acestei cupe. În România, sportivii sunt văzuți bine și nu sunt toți militari. Avem și studenți, iar Boloni e un mare doctor Emeric Ienei, după finala de la Sevilla

Citește și

Ultimul mesaj pentru națională Emeric Ienei, în iunie 2024, dialog cu GOLAZO.ro de la fereastra casei sale
Nationala
14:35
Ultimul mesaj pentru națională Emeric Ienei, în iunie 2024, dialog cu GOLAZO.ro de la fereastra casei sale
Citește mai mult
Ultimul mesaj pentru națională Emeric Ienei, în iunie 2024, dialog cu GOLAZO.ro de la fereastra casei sale
Ultima întâlnire Emeric Ienei - Loți Bölöni Imagine-testament a unei prietenii născute în vestiarul Stelei ’86. Oradea, locul ultimei lor revederi
Diverse
13:51
Ultima întâlnire Emeric Ienei - Loți Bölöni Imagine-testament a unei prietenii născute în vestiarul Stelei ’86. Oradea, locul ultimei lor revederi
Citește mai mult
Ultima întâlnire Emeric Ienei - Loți Bölöni Imagine-testament a unei prietenii născute în vestiarul Stelei ’86. Oradea, locul ultimei lor revederi

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Cine este Bogos, afaceristul din Vaslui acuzat acum de DNA că punea presiuni pentru schimbarea unui director care descoperise nereguli grave la fermele lui. Ironizat de un om din dosar că „degeaba s-a dus la Bolojan. I-a zis: «Nu mă bag»”
Cine este Bogos, afaceristul din Vaslui acuzat acum de DNA că punea presiuni pentru schimbarea unui director care descoperise nereguli grave la fermele lui. Ironizat de un om din dosar că „degeaba s-a dus la Bolojan. I-a zis: «Nu mă bag»”
Cine este Bogos, afaceristul din Vaslui acuzat acum de DNA că punea presiuni pentru schimbarea unui director care descoperise nereguli grave la fermele lui. Ironizat de un om din dosar că „degeaba s-a dus la Bolojan. I-a zis: «Nu mă bag»”
steaua MARCA barcelona Cupa Campionilor Europeni FINALA emeric ienei
Știrile zilei din sport
„Am vrut să mă sinucid”  Mărturie tulburătoare:  o fostă gimnastă o acuză pe Camelia Voinea, antrenoarea și mama Sabrinei Voinea
Special
05.11
„Am vrut să mă sinucid” Mărturie tulburătoare: o fostă gimnastă o acuză pe Camelia Voinea, antrenoarea și mama Sabrinei Voinea
Citește mai mult
„Am vrut să mă sinucid”  Mărturie tulburătoare:  o fostă gimnastă o acuză pe Camelia Voinea, antrenoarea și mama Sabrinei Voinea
Pierderi de peste 2 milioane de € GOLAZO.ro a aflat bilanțul Arenei Naționale din 2025! Planul Primăriei pentru a transforma cel mai mare stadion al țării
Special
09:08
Pierderi de peste 2 milioane de € GOLAZO.ro a aflat bilanțul Arenei Naționale din 2025! Planul Primăriei pentru a transforma cel mai mare stadion al țării
Citește mai mult
Pierderi de peste 2 milioane de € GOLAZO.ro a aflat bilanțul Arenei Naționale din 2025! Planul Primăriei pentru a transforma cel mai mare stadion al țării
Război între steliști Florin Talpan îi cere demisia lui Daniel Oprița:  „Nu ți-e rușine?” » Răspunsul antrenorului + Ce spune Lăcătuș
Liga 2
09:59
Război între steliști Florin Talpan îi cere demisia lui Daniel Oprița: „Nu ți-e rușine?” » Răspunsul antrenorului + Ce spune Lăcătuș
Citește mai mult
Război între steliști Florin Talpan îi cere demisia lui Daniel Oprița:  „Nu ți-e rușine?” » Răspunsul antrenorului + Ce spune Lăcătuș
Chivu, dezamăgit după victorie Tehnicianul român a surprins, după Inter - Kairat 2-1: „A fost o lecție”
Liga Campionilor
10:50
Chivu, dezamăgit după victorie Tehnicianul român a surprins, după Inter - Kairat 2-1: „A fost o lecție”
Citește mai mult
Chivu, dezamăgit după victorie Tehnicianul român a surprins, după Inter - Kairat 2-1: „A fost o lecție”
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
15:23
Dragomir, Forrest Gump în Champions League Tricolorul de la Pafos a bifat încă un trofeu de maratonistul meciului. A surclasat doi jucători de 50 de milioane de euro
Dragomir, Forrest Gump în Champions League Tricolorul de la Pafos a bifat încă un trofeu de maratonistul meciului. A surclasat doi jucători de 50 de milioane de euro
15:02
„Să-i călcăm pe ochi!” Unul dintre eroii de la Sevilla își amintește mesajul lui Ienei înaintea finalei CCE
„Să-i călcăm pe ochi!” Unul dintre eroii de la Sevilla își amintește mesajul lui Ienei înaintea finalei CCE
14:59
Genoa are un nou antrenor Echipa lui Dan Șucu l-a instalat pe Daniele De Rossi, legenda clubului AS Roma
Genoa are un nou antrenor Echipa lui  Dan Șucu l-a instalat pe Daniele De Rossi, legenda clubului AS Roma
14:36
Controverse în Anglia Fotbalul englez schimbă regulile și renunță la minutul de reculegere pentru dezastrele din afara fotbalului » Care sunt motivele
Controverse în Anglia Fotbalul englez schimbă regulile și renunță la minutul de reculegere pentru dezastrele din afara fotbalului » Care sunt motivele
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Antrenorul

Cristian Geambașu: Antrenorul

Cristian Geambașu: Antrenorul
Emeric Ienei, steaua de pe sigla Stelei

Vlad Nedelea: Emeric Ienei, steaua de pe sigla Stelei

Vlad Nedelea: Emeric Ienei, steaua de pe sigla Stelei
Adio, Sir Ienei

Silviu Tudor Samuilă: Adio, Sir Ienei

Silviu Tudor Samuilă: Adio, Sir Ienei
Ienei, icoana noastră

Cătălin Țepelin: Ienei, icoana noastră

Cătălin Țepelin: Ienei, icoana noastră
Modelul danez

Cristian Geambașu: Modelul danez

Cristian Geambașu: Modelul danez
Violența, iată până unde! Maftei îndemna la pus mâna pe ciomege!

Dan Udrea: Violența, iată până unde! Maftei îndemna la pus mâna pe ciomege!

Dan Udrea: Violența, iată până unde! Maftei îndemna la pus mâna pe ciomege!
Cum să fie cel mai bun meci al sezonului unul în care pe teren a fost o singură echipă?

Dan Udrea: Cum să fie cel mai bun meci al sezonului unul în care pe teren a fost o singură echipă?

Dan Udrea: Cum să fie cel mai bun meci al sezonului unul în care pe teren a fost o singură echipă?
Nu jucară degeaba

Cristian Geambașu: Nu jucară degeaba

Cristian Geambașu: Nu jucară degeaba
Zbor deasupra unui cuib de cruci

Radu Naum: Zbor deasupra unui cuib de cruci

Radu Naum: Zbor deasupra unui cuib de cruci
Salah și Lucescu, două întâmplări

Cătălin Tolontan: Salah și Lucescu, două întâmplări

Cătălin Tolontan: Salah și Lucescu, două întâmplări
Pancu, lăsat singur printre paharele de vin

Dan Udrea: Pancu, lăsat singur printre paharele de vin

Dan Udrea: Pancu, lăsat singur printre paharele de vin
Ia mentoru’, neamule!

Cristian Geambașu: Ia mentoru’, neamule!

Cristian Geambașu: Ia mentoru’, neamule!
Vremea fotbalului bugetar a trecut!

Dan Udrea: Vremea fotbalului bugetar a trecut!

Dan Udrea: Vremea fotbalului bugetar a trecut!
Samurai Gâlcă

Cristian Geambașu: Samurai Gâlcă

Cristian Geambașu: Samurai Gâlcă
Bucurați-vă de fotbalul românesc!

Dan Udrea: Bucurați-vă de fotbalul românesc!

Dan Udrea: <span>Bucurați-vă</span> de fotbalul românesc!
Să îi luăm de sus!?

Cristian Geambașu: Să îi luăm de sus!?

Cristian Geambașu: Să îi luăm de sus!?
Catedrala și Stadionul + Nevoia să fie lumină peste tot

Dan Udrea: Catedrala și Stadionul + Nevoia să fie lumină peste tot

Dan Udrea: Catedrala și Stadionul + Nevoia să fie lumină peste tot
De ce vă bateți joc de suporteri?

Ioana Mihalcea: De ce vă bateți joc de suporteri?

Ioana Mihalcea: De ce vă bateți joc de suporteri?
Mulțumesc, Ion Crăciunescu, pentru ce ai făcut într-un moment neașteptat

Cătălin Tolontan: Mulțumesc, Ion Crăciunescu, pentru ce ai făcut într-un moment neașteptat

Cătălin Tolontan: Mulțumesc, Ion Crăciunescu, pentru ce ai făcut <span>într-un</span> moment neașteptat
LPF face ordine?! CNCD e doar „pă” discriminare?!

Cristian Geambașu: LPF face ordine?! CNCD e doar „pă” discriminare?!

Cristian Geambașu: LPF face ordine?! CNCD e doar „pă” discriminare?!
Top stiri din sport
Seară nebună &icirc;n Ligă&nbsp;Interul lui Chivu &icirc;nvinge greu + Dragomir integralist &icirc;ntr-o victorie istorică pentru Pafos! Toate rezultatele
Liga Campionilor
10:44
Seară nebună în Ligă Interul lui Chivu învinge greu + Dragomir integralist într-o victorie istorică pentru Pafos! Toate rezultatele
Citește mai mult
Seară nebună &icirc;n Ligă&nbsp;Interul lui Chivu &icirc;nvinge greu + Dragomir integralist &icirc;ntr-o victorie istorică pentru Pafos! Toate rezultatele
Basel - FCSB  Live de la 19:45. Campioana României caută victoria după două înfrângeri consecutive în Europa League
Europa League
11:53
Basel - FCSB Live de la 19:45. Campioana României caută victoria după două înfrângeri consecutive în Europa League
Citește mai mult
Basel - FCSB  Live de la 19:45. Campioana României caută victoria după două înfrângeri consecutive în Europa League
Fără jocuri de noroc până la 21 de ani Un nou proiect de lege împotriva pariurilor: reclame doar noaptea și fără influenceri
Diverse
05.11
Fără jocuri de noroc până la 21 de ani Un nou proiect de lege împotriva pariurilor: reclame doar noaptea și fără influenceri
Citește mai mult
Fără jocuri de noroc până la 21 de ani Un nou proiect de lege împotriva pariurilor: reclame doar noaptea și fără influenceri
Rapid Viena - U Craiova LIVE de la 22:00, în etapa #3 din Conference League
Conference League
11:57
Rapid Viena - U Craiova LIVE de la 22:00, în etapa #3 din Conference League
Citește mai mult
Rapid Viena - U Craiova LIVE de la 22:00, în etapa #3 din Conference League

Echipe/Competiții

fcsb 59 CFR Cluj 40 dinamo bucuresti 23 rapid 18 Universitatea Craiova 35 petrolul ploiesti 3 Poli Iasi uta arad 2 farul constanta 4

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti Universitatea Craiova liga 1 europa league fcsb conference league
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Sondaj
06.11

FCSB și Craiova, în Europa Cine trece de faza principală?

Ajunge o echipă românească în primăvara europeană?

Doar FCSB %
Doar U Craiova %
Ambele %
Niciuna %
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share