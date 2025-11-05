Daniel Pancu (49 de ani) a susținut, astăzi, prima conferință în calitate de antrenor al echipei CFR Cluj.

Fostul selecționer al naționalei de tineret a avut un mesaj pentru noii săi jucători.

Pancu este al treilea antrenor al celor de la CFR Cluj din acest sezon, după Dan Petrescu și Andrea Mandorlini. A mulțumit conducerii clubului pentru încrederea oferită.

Daniel Pancu a fost prezentat la CFR Cluj: „Este o onoare”

„ Este o onoare pentru mine să antrenez cea mai titrată echipă din fotbalul românesc din ultimii 20 de ani și cred că e valabil pentru orice tip de antrenor.

Le mulțumesc celor din conducere pentru faptul că s-au gândit la mine! N-am avut mult timp la dispoziție, a fost din scurt”, a declarat Daniel Pancu, la conferința de presă.

Daniel Pancu a fost prezentat oficial la CFR Cluj (FOTO: Captură - Youtube @cfr1907official)

Daniel Pancu: „În clasament e dureros”

CFR Cluj se află într-o situație foarte dificilă în clasamentul Ligii 1. La sfârșitul turului sezonului regulat, „feroviarii” ocupă locul 13, cu 13 puncte.

„E o perioadă grea, complicată, cum au mai fost, dar nu ca asta în clasament, pentru că aici e dureros. Noi nu am făcut nici măcar un punct pe etapă.

Mai sunt 15 etape, mai sunt 45 de puncte puse în joc. Adică parcursul nostru ar trebui să fie unul de excepție pentru a ajunge acolo unde ne este locul.

Sigur că sunt perioade negre în istoriile echipelor, dar, parcă, aici s-au adunat foarte multe lucruri și au fost meciurile astea pierdute pe final, inclusiv ăsta cu Dinamo.

Totuși sunt prea multe. Nu putem să dăm vina doar pe noroc sau pe ghinion”, a spus antrenorul clujenilor.

Trebuie să găsim o soluție, să alternăm, pentru că nu mai sunt din punctul meu de vedere în momentul de față jucători sau nu sunt majoritatea pe profilul celor care au câștigat campionate. Daniel Pancu, antrenor CFR Cluj

Daniel Pancu, mesaj pentru jucători: „Dacă cineva își caută un alibi are o problemă cu mine”

Întrebat despre problemele financiare de la echipă, Pancu a explicat că patronul loan Varga i-a oferit asigurări că totul se va rezolva.

„Din ce știu, probleme au mai fost la CFR și s-au rezolvat toate. De fapt, asta a fost discuția cu patronul în prima zi. Exact lucrul ăsta mi l-a transmis. Au mai fost probleme. Nimeni nu a plecat neplătit de la Cluj”, a spus Pancu.

Tehnicianul a avut un mesaj și pentru noii săi elevi: „Le-am spus și jucătorilor, ieri, că nu sunt absurd, dar dacă cineva consideră că e lipsit de energie sau își caută un alibi pentru că nu este plătit, cu mine are o problemă ”.

Daniel Pancu nu va sta pe banca lui CFR până în decembrie

Noul antrenor al „feroviarilor” nu poate sta pe bancă la meciurile echipei și nu poate participa la interviuri, întrucât nu deține licența PRO.

Fostul selecționer al naționalei de tineret va primi licența pe data de 8 decembrie. Astfel, CFR va disputa încă 5 meciuri fără Pancu pe bancă:

9 noiembrie , Superliga, Unirea Slobozia - CFR Cluj

, Superliga, Unirea Slobozia - CFR Cluj 23 noiembrie , Superliga, CFR Cluj - Rapid

, Superliga, CFR Cluj - Rapid 29 noiembrie , Superliga, FC Argeș - CFR Cluj

, Superliga, FC Argeș - CFR Cluj 3 decembrie , Cupa României, Metaloglobus - CFR Cluj

, Cupa României, Metaloglobus - CFR Cluj 6 decembrie, Superliga, Universitatea Craiova - CFR Cluj

Antrenorul clujenilor a trecut toate examenele pentru a dobândi licența PRO, însă trebuie să mai realizeze activități tehnice.

„Mai am nevoie de două antrenamente și două meciuri amicale, pe care le voi bifa în cazul în care voi fi la CFR”, a explicat Pancu, săptămâna trecută, pentru GOLAZO.ro.

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport