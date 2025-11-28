„Suport la instigare!” Andrei Nicolescu a explicat de ce Dinamo a restricționat accesul fanilor Oțelului: „Ei vin pentru a crea ceva urât”
Andrei Nicolescu FOTO: FC Dinamo
Superliga

„Suport la instigare!” Andrei Nicolescu a explicat de ce Dinamo a restricționat accesul fanilor Oțelului: „Ei vin pentru a crea ceva urât”

alt-text Gabriel Neagu
alt-text Publicat: 28.11.2025, ora 22:49
alt-text Actualizat: 28.11.2025, ora 22:49
  • Andrei Nicolescu (49 de ani), președintele celor de la Dinamo, a explicat de ce clubul a impus, inițial, restricții de acces pentru suporterii oaspeților.
  • Oficialul „câinilor” a confirmat că restricția pentru fanii gălățeni a fost ridicată.
  • Meciul Dinamo - Oțelul se dispută mâine, de la ora 20:45, pe Arena Națională, în etapa #18 din Liga 1.

Partida va fi transmisă în format liveTEXT pe GOLAZO.ro și la televizor pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.

Dinamo contraatacă „Câinii” au reacționat rapid după ce Oțelul i-a acuzat că folosesc „metode securiste” » Echipele au ajuns la un compromis
Citește și
Dinamo contraatacă „Câinii” au reacționat rapid după ce Oțelul i-a acuzat că folosesc „metode securiste” » Echipele au ajuns la un compromis
Citește mai mult
Dinamo contraatacă „Câinii” au reacționat rapid după ce Oțelul i-a acuzat că folosesc „metode securiste” » Echipele au ajuns la un compromis

Andrei Nicolescu a reacționat după comunicatul dur de la Oțelul: „Înțeleg să îi apere”

Întrebat despre comunicatul emis de Oțelul Galați, Andrei Nicolescu a dezvăluit motivul pentru care Dinamo a decis, inițial, să restricționeze accesul suporterilor oaspeți la meciul de pe Arena Națională.

„Înțeleg, pentru că e normal să fie alături de suporterii lor, să îi apere și să dea un comunicat din ăsta care să sune frumos.

Singura discuție care a fost acolo, a fost despre potențiala alianță cu galeria Petrolului, adică nu vorbim de altceva.

Deci, de cei care sunt în grup organizat din galeria Petrolului, care vor să intre alături de cei de la Oțelul”, a spus Andrei Nicolescu, la Prima Sport.

Președintele a dat asigurări că restricția a fost ridicată, după ce Oțelul și-a asumat răspunderea pentru comportamentul fanilor din sectorul destinat oaspeților.

„Până la urmă, au discutat ofițerii de securitate și s-a reglat această problemă. Semnează (n.r. - Oficialii gălățenilor) un proces verbal prin care își asumă pagubele din sector și, pentru asta, noi le punem la dispoziție (n.r. - bilete), inclusiv pentru suporterii ploieșteni, dacă vor să vină”, a dezvăluit oficialul „câinilor.

Andrei Nicolescu: „Ei vin pentru a crea ceva urât”

„Istoria recentă ne arată că atunci când o galerie vine nu pentru a fi galerie pentru echipa care joacă, ci pur și simplu a fi suport la instigare, se produc chestiuni care sunt reprobabile”, a spus Andrei Nicolescu.

Președintele „câinilor” a amintit de incidentele violente de la meciul disputat de Dinamo împotriva celor de la UTA, în martie 2024.

„Ei vin tocmai pentru a crea ceva care să nu dea bine, ceva care să fie urât. Cum au venit cei de la CSA.

CSA-ul de ce a venit să susțină pe cei de la UTA? Aveau vreo treabă cu UTA?”.

Atunci, o parte din galeria celor de la CSA Steaua a fost prezentă alături de galeria „Bătrânei Doamne” în sectorul oaspeților. Spiritele s-au încins, iar ultrașii s-au bătut chiar pe terenul de joc.

Dinamo și Oțelul au căzut la pace după ce gălățenii i-au acuzat pe „câini” de „securism”

Scandalul a luat amploare după ce clubul din Galați a transmis un comunicat în care a condamnat inițiativa dinamoviștilor de a oferi acces în sectorul oaspeților doar persoanelor cu domiciliul stabil în județul Galați, catalogând decizia ca fiind una „securistă”.

Oficialii celor de la Oțelul au considerat gestul ca fiind discriminatoriu pentru suporterii echipei care locuiesc în alte județe și au anunțat că au depus plângere la Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării.

Dinamo a răspuns, prin intermediul unui comunicat, că restricția a fost ridicată după discuția cu oficialii gălățenilor.

Citește și

Dinamo contraatacă „Câinii” au reacționat rapid după ce Oțelul i-a acuzat că folosesc „metode securiste” » Echipele au ajuns la un compromis
Superliga
21:35
Dinamo contraatacă „Câinii” au reacționat rapid după ce Oțelul i-a acuzat că folosesc „metode securiste” » Echipele au ajuns la un compromis
Citește mai mult
Dinamo contraatacă „Câinii” au reacționat rapid după ce Oțelul i-a acuzat că folosesc „metode securiste” » Echipele au ajuns la un compromis
Kopic, la naționala României? Reacția antrenorului de la Dinamo, după ce ar fi fost pus pe lista posibililor selecționeri: „Merit și eu”
Superliga
20:17
Kopic, la naționala României? Reacția antrenorului de la Dinamo, după ce ar fi fost pus pe lista posibililor selecționeri: „Merit și eu”
Citește mai mult
Kopic, la naționala României? Reacția antrenorului de la Dinamo, după ce ar fi fost pus pe lista posibililor selecționeri: „Merit și eu”

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Istoricul care a prezis că va veni războiului când Putin și Biden negau susține că asistăm la „începutul sfârșitului războiului”. Pe ce se bazează 
Istoricul care a prezis că va veni războiului când Putin și Biden negau susține că asistăm la „începutul sfârșitului războiului”. Pe ce se bazează 
Istoricul care a prezis că va veni războiului când Putin și Biden negau susține că asistăm la „începutul sfârșitului războiului”. Pe ce se bazează 
dinamo bucuresti suporteri liga 1 superliga andrei nicolescu
Știrile zilei din sport
O infografie de Mondiale Proiect spectaculos marca GOLAZO.ro dedicat primului turneu cu 48 de echipe: CM 2026
Special
19.11
O infografie de Mondiale Proiect spectaculos marca GOLAZO.ro dedicat primului turneu cu 48 de echipe: CM 2026
Citește mai mult
O infografie de Mondiale Proiect spectaculos marca GOLAZO.ro dedicat primului turneu cu 48 de echipe: CM 2026
Șoc la Mondialul de handbal Medaliata cu argint din 2019, cu ex-selecționerul României pe bancă, învinsă de Insulele Feroe: „Pierderi de concentrare”
Handbal
11:30
Șoc la Mondialul de handbal Medaliata cu argint din 2019, cu ex-selecționerul României pe bancă, învinsă de Insulele Feroe: „Pierderi de concentrare”
Citește mai mult
Șoc la Mondialul de handbal Medaliata cu argint din 2019, cu ex-selecționerul României pe bancă, învinsă de Insulele Feroe: „Pierderi de concentrare”
„Poate fanii lui Dinamo nu sunt de acord” Declarație surprinzătoare a lui Andrei Nicolescu : „Acest meci e mai important decât cel cu FCSB”
Superliga
10:05
„Poate fanii lui Dinamo nu sunt de acord” Declarație surprinzătoare a lui Andrei Nicolescu: „Acest meci e mai important decât cel cu FCSB”
Citește mai mult
„Poate fanii lui Dinamo nu sunt de acord” Declarație surprinzătoare a lui Andrei Nicolescu : „Acest meci e mai important decât cel cu FCSB”
A pierdut 25 milioane de euro! Gaură imensă pentru un patron din Liga 1: „Îmi era rușine de oameni, eram îngrozit”
Superliga
28.11
A pierdut 25 milioane de euro! Gaură imensă pentru un patron din Liga 1: „Îmi era rușine de oameni, eram îngrozit”
Citește mai mult
A pierdut 25 milioane de euro! Gaură imensă pentru un patron din Liga 1: „Îmi era rușine de oameni, eram îngrozit”
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
12:31
„Nu mai calc pe Giulești cât oi trăi” Marius Șumudică, decizie radicală după momentul trăit la Rapid: „Nu pot să fiu chiar cârpă”
„Nu mai calc pe Giulești cât oi trăi”  Marius Șumudică,  decizie radicală după momentul trăit la Rapid: „Nu pot să fiu chiar cârpă”
11:38
„Cine l-a adus pe Blănuță?” Atacantul, contestat în mijlocul furtunii la Dinamo Kiev: „Cei mai slabi din istorie”
„Cine l-a adus pe Blănuță?” Atacantul, contestat în mijlocul furtunii la Dinamo Kiev: „Cei mai slabi din istorie”
12:12
„Mi-a dat mesaj la 2:30 noaptea” Ce au discutat Kopic și Nicolescu + Detalii despre comportamentul unui jucător: „Se antrenează 10 zile, stă 4-5”
„Mi-a dat mesaj la 2:30 noaptea” Ce au discutat Kopic și Nicolescu + Detalii despre comportamentul unui jucător: „Se antrenează 10 zile, stă 4-5”
11:44
Dat afară din primul 11! Staff-ul tehnic al campioanei FCSB cere acceptul lui Becali pentru o măsură radicală
Dat afară din primul 11!  Staff-ul tehnic al campioanei FCSB cere acceptul lui Becali pentru  o măsură radicală
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Despre o mistificare

Cristian Geambașu: Despre o mistificare

Cristian Geambașu: Despre o mistificare
De ce ne mirăm?!

Radu Naum: De ce ne mirăm?!

Radu Naum: De ce ne mirăm?!
Lecția de viață

Silviu Tudor Samuilă: Lecția de viață

Silviu Tudor Samuilă: Lecția de viață
Tăcerea campioanelor

Cristian Geambașu: Tăcerea campioanelor

Cristian Geambașu: Tăcerea campioanelor
De ce tace Nadia?

Dan Udrea: De ce tace Nadia?

Dan Udrea: De ce tace Nadia?
De ce a refuzat David Popovici o invitație a președintelui Nicușor Dan

Cătălin Tolontan: De ce a refuzat David Popovici o invitație a președintelui Nicușor Dan

Cătălin Tolontan: De ce a refuzat David Popovici o invitație a președintelui Nicușor Dan
O zi din viața lui Stipe Perica

Cristian Geambașu: O zi din viața lui Stipe Perica

Cristian Geambașu: O zi din viața lui Stipe Perica
Corecți cu David, dar și cu adevărul

Dan Udrea: Corecți cu David, dar și cu adevărul

Dan Udrea: Corecți cu David, dar și cu adevărul
Vă place Eissat?

Cristian Geambașu: Vă place Eissat?

Cristian Geambașu: Vă place Eissat?
Fără „licențe” la microfoane!

Silviu Tudor Samuilă: Fără „licențe” la microfoane!

Silviu Tudor Samuilă: Fără „licențe” la microfoane!
Ce nu acceptă Burleanu: incompetența e la fel de gravă cum e corupția. Iată dovada!

Dan Udrea: Ce nu acceptă Burleanu: incompetența e la fel de gravă cum e corupția. Iată dovada!

Dan Udrea: Ce nu acceptă Burleanu: incompetența e la fel de gravă cum e corupția. Iată dovada!
O „tâmpenie” necesară?!

Cristian Geambașu: O „tâmpenie” necesară?!

Cristian Geambașu: O „tâmpenie” necesară?!
Țară, importăm coloane. Vertebrale!

Cristian Munteanu: Țară, importăm coloane. Vertebrale!

Cristian Munteanu: Țară, importăm coloane. Vertebrale!
Un comunicat dezgustător

Cătălin Țepelin: Un comunicat dezgustător

Cătălin Țepelin: Un comunicat dezgustător
CR7 peste Elon și Tim

Cristian Geambașu: CR7 peste Elon și Tim

Cristian Geambașu: CR7 peste Elon și Tim
Nu vom fi la Cupa Mondială

Radu Naum: Nu vom fi la Cupa Mondială

Radu Naum: Nu vom fi la Cupa Mondială
Momentul memorabil al serii a durat 1 minut și 23 de secunde: absolut impresionant!

Dan Udrea: Momentul memorabil al serii a durat 1 minut și 23 de secunde: absolut impresionant!

Dan Udrea: Momentul memorabil al serii a durat 1 minut și 23 de secunde: absolut impresionant!
Negoro și Patriarhul țâfnos

Cristian Geambașu: Negoro și Patriarhul țâfnos

Cristian Geambașu: Negoro și Patriarhul țâfnos
Și în România se taie microfonul

Cătălin Tolontan: Și în România se taie microfonul

Cătălin Tolontan: Și în România se taie microfonul
Ne-au făcut țigani. Și noi ce am făcut? Nimic!

Dan Udrea: Ne-au făcut țigani. Și noi ce am făcut? Nimic!

Dan Udrea: <span>Ne-au</span> făcut țigani. Și noi ce am făcut? Nimic!
Top stiri din sport
Cum se pedepsesc scandările anti-PSD Decizia Comisiei de Disciplină a FRF, după ce fanii Chindiei au înjurat partidul condus de Sorin Grindeanu
Liga 2
28.11
Cum se pedepsesc scandările anti-PSD Decizia Comisiei de Disciplină a FRF, după ce fanii Chindiei au înjurat partidul condus de Sorin Grindeanu
Citește mai mult
Cum se pedepsesc scandările anti-PSD Decizia Comisiei de Disciplină a FRF, după ce fanii Chindiei au înjurat partidul condus de Sorin Grindeanu
„Suport la instigare!” Andrei Nicolescu a explicat de ce Dinamo a restricționat accesul fanilor Oțelului: „Ei vin pentru a crea ceva urât”
Superliga
28.11
„Suport la instigare!” Andrei Nicolescu a explicat de ce Dinamo a restricționat accesul fanilor Oțelului: „Ei vin pentru a crea ceva urât”
Citește mai mult
„Suport la instigare!” Andrei Nicolescu a explicat de ce Dinamo a restricționat accesul fanilor Oțelului: „Ei vin pentru a crea ceva urât”
„Metode securiste!” Oțelul, acuzații grave înainte de meciul cu „câinii”: „Dinamo nu se poate desprinde de propriul trecut obscur!”
Superliga
28.11
„Metode securiste!” Oțelul, acuzații grave înainte de meciul cu „câinii”: „Dinamo nu se poate desprinde de propriul trecut obscur!”
Citește mai mult
„Metode securiste!” Oțelul, acuzații grave înainte de meciul cu „câinii”: „Dinamo nu se poate desprinde de propriul trecut obscur!”
Popovici are un mural uriaș FOTO. Cum arată pictura de 400 de metri pătrați care îl are în centru pe campionul olimpic și unde o poți vedea
Înot
28.11
Popovici are un mural uriaș FOTO. Cum arată pictura de 400 de metri pătrați care îl are în centru pe campionul olimpic și unde o poți vedea
Citește mai mult
Popovici are un mural uriaș FOTO. Cum arată pictura de 400 de metri pătrați care îl are în centru pe campionul olimpic și unde o poți vedea

Echipe/Competiții

fcsb 96 CFR Cluj 24 dinamo bucuresti 30 rapid 10 Universitatea Craiova 22 petrolul ploiesti 19 Poli Iasi uta arad 6 farul constanta 3

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti Universitatea Craiova liga 1 europa league fcsb conference league
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Sondaj
29.11

FCSB și Craiova, în Europa Cine trece de faza principală?

Ajunge o echipă românească în primăvara europeană?

Doar FCSB %
Doar U Craiova %
Ambele %
Niciuna %
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share