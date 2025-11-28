„Suport la instigare!” Andrei Nicolescu a explicat de ce Dinamo a restricționat accesul fanilor Oțelului: „Ei vin pentru a crea ceva urât”

Andrei Nicolescu (49 de ani), președintele celor de la Dinamo, a explicat de ce clubul a impus, inițial, restricții de acces pentru suporterii oaspeților.

Oficialul „câinilor” a confirmat că restricția pentru fanii gălățeni a fost ridicată.

Meciul Dinamo - Oțelul se dispută mâine, de la ora 20:45, pe Arena Națională, în etapa #18 din Liga 1.

Andrei Nicolescu a reacționat după comunicatul dur de la Oțelul: „Înțeleg să îi apere”

Întrebat despre comunicatul emis de Oțelul Galați, Andrei Nicolescu a dezvăluit motivul pentru care Dinamo a decis, inițial, să restricționeze accesul suporterilor oaspeți la meciul de pe Arena Națională.

„Înțeleg, pentru că e normal să fie alături de suporterii lor, să îi apere și să dea un comunicat din ăsta care să sune frumos.

Singura discuție care a fost acolo, a fost despre potențiala alianță cu galeria Petrolului , adică nu vorbim de altceva.

Deci, de cei care sunt în grup organizat din galeria Petrolului, care vor să intre alături de cei de la Oțelul”, a spus Andrei Nicolescu, la Prima Sport.

Președintele a dat asigurări că restricția a fost ridicată, după ce Oțelul și-a asumat răspunderea pentru comportamentul fanilor din sectorul destinat oaspeților.

„Până la urmă, au discutat ofițerii de securitate și s-a reglat această problemă. Semnează (n.r. - Oficialii gălățenilor) un proces verbal prin care își asumă pagubele din sector și, pentru asta, noi le punem la dispoziție (n.r. - bilete), inclusiv pentru suporterii ploieșteni, dacă vor să vină”, a dezvăluit oficialul „câinilor.

Andrei Nicolescu: „Ei vin pentru a crea ceva urât”

„Istoria recentă ne arată că atunci când o galerie vine nu pentru a fi galerie pentru echipa care joacă, ci pur și simplu a fi suport la instigare, se produc chestiuni care sunt reprobabile”, a spus Andrei Nicolescu.

Președintele „câinilor” a amintit de incidentele violente de la meciul disputat de Dinamo împotriva celor de la UTA, în martie 2024.

„Ei vin tocmai pentru a crea ceva care să nu dea bine, ceva care să fie urât. Cum au venit cei de la CSA.

CSA-ul de ce a venit să susțină pe cei de la UTA? Aveau vreo treabă cu UTA?”.

Atunci, o parte din galeria celor de la CSA Steaua a fost prezentă alături de galeria „Bătrânei Doamne” în sectorul oaspeților. Spiritele s-au încins, iar ultrașii s-au bătut chiar pe terenul de joc.

Dinamo și Oțelul au căzut la pace după ce gălățenii i-au acuzat pe „câini” de „securism”

Scandalul a luat amploare după ce clubul din Galați a transmis un comunicat în care a condamnat inițiativa dinamoviștilor de a oferi acces în sectorul oaspeților doar persoanelor cu domiciliul stabil în județul Galați, catalogând decizia ca fiind una „securistă”.

Oficialii celor de la Oțelul au considerat gestul ca fiind discriminatoriu pentru suporterii echipei care locuiesc în alte județe și au anunțat că au depus plângere la Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării.

Dinamo a răspuns, prin intermediul unui comunicat, că restricția a fost ridicată după discuția cu oficialii gălățenilor.

