Kopic, la naționala României? Reacția antrenorului de la Dinamo, după ce ar fi fost pus pe lista posibililor selecționeri: „Merit și eu”

Zeljko Kopic (48 de ani) a oferit o primă reacție după ce a aflat că a fost inclus pe o listă scurtă a posibililor selecționeri ai echipei naționale.

Rezultatele tehnicianului croat i-ar fi determinat pe oficialii FRF să-l ia în calcul pentru prima reprezentativă a României.

Sub comanda lui Zeljko Kopic, Dinamo ocupă locul 4 în prezent, la 4 puncte în spatele liderului Rapid, după primele 17 etape.

Zeljko Kopic: „Merit și eu câteva lucruri pozitive spuse despre mine”

Antrenorul croat a declarat că este bucuros de aprecierile primite, însă concentrarea sa este 100% pe Dinamo în acest moment.

„Da, am văzut. În primul rând, sunt mândru să mă aflu într-un astfel de context. E frumos să auzi asta. Pentru mine e important, pentru că e încă o dovadă care îmi confirmă munca depusă aici. Merit şi eu câteva lucruri pozitive spuse despre mine în România.

Strict despre funcţia de selecţioner, deja domnul Lucescu a spus că va fi acolo la baraj. Eu mă simt mândru, satisfăcut, mă face fericit să fiu în această discuţie. Dar eu mă concentrez doar pe Dinamo”, a declarat Kopic potrivit orangesport.ro.

Întrebat dacă ar accepta propunerea în cazul în care va fi contactat de FRF, Kopic a răspuns:

„Nici măcar nu gândesc la asta, ci doar la antrenamente şi la meciul de mâine. Dar e drăguţ să aud asta”.

Joi, lagazzetta.ro scris că oficialii Federației Naționale de Fotbal au creat o listă scurtă cu posibili înlocuitori ai lui Mircea Lucescu în funcția de selecționer al echipei naționale. Totul depinde de ce vor face „tricolorii” în barajul pentru calificarea la CM 2026.

Pe această listă scurtă s-ar regăsi foști selecționeri Edward Iordănescu și Mirel Rădoi, dar și Zeljko Kopic, antrenorului lui Dinamo.

Turcia - România, la barajul pentru CM 2026

Naționala pregătită de Mircea Lucescu va întâlni Turcia în deplasare, în semifinalele barajului pentru Campionatul Mondial din 2026.

Partida va avea loc pe 26 martie 2026, de la 19:00, și va fi transmisă în format liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct de Prima TV.

Câștigătoarea duelului din semifinale va juca pe terenul învingătoarei dintre Slovacia și Kosovo. Acea partidă va avea loc pe 31 martie.

Campionatul Mondial se va desfășura în perioada 11 iunie - 19 iulie 2026, în Statele Unite, Mexic și Canada.

Vineri, 5 decembrie (19:00, ora României), va avea loc tragerea la sorți a grupelor Mondialului din 2026.

Dacă va reuși să obțină calificarea la turneul final, atunci România va face parte din urna a patra valorică.

Urnele valorice pentru tragerea la sorți:

URNA 1: Canada, Mexic, SUA, Spania, Argentina, Franța, Anglia, Brazilia, Portugalia, Olanda, Belgia, Germania

Programul complet al barajului european pentru CM 2026

Ruta A

Italia - Irlanda de Nord

Țara Galilor - Bosnia (învingătoarea va găzdui finala)

Ruta B

Ucraina - Suedia (învingătoarea va găzdui finala)

Polonia - Albania

Ruta C

Turcia - România

Slovacia - Kosovo (învingătoarea va găzdui finala)

Ruta D

Danemarca - Macedonia de Nord

Cehia - Irlanda (învingătoarea va găzdui finala)

