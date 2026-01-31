Dinamo - Petrolul 1-1. Andrei Nicolescu, președintele „câinilor”, a anunțat în ce zone ale terenului vrea să aducă întăriri.

Perioada de transferuri se încheie pe 9 februarie.

Petrolul a smuls un punct pe Arcul de Triumf, după ce Gicu Grozav a profitat de gafa portarului Devis Epassy.

Andrei Nicolescu așteaptă transferuri: „Ne dorim să avem ceva noutăți”

Deși „câinii” au fost foarte activi pe piața transferurilor, Andrei Nicolescu încă așteaptă noi jucători.

„Dinamo mai caută soluții, dar nu vreau să discutăm, adică nu cred că face bine să discutăm asta înainte de a avea niște rezultate.

Cu siguranță și noi ne dorim să mai avem, până se închide perioada de transferuri, ceva noutăți din punctul ăsta de vedere.

Dinamo dorește să aducă jucători ce ar putea îmbunătăți ambele compartimente de joc.

Căutăm o soluție și în zona defensivă, și la mijloc, și în zona ofensivă căutăm o soluție. Suntem în niște discuții. Căutăm soluții suplimentare față de ce avem” , a spus Andrei Nicolescu, la Prima Sport.

Andrei Nicolescu îi ia apărarea lui Epassy: „Toți jucătorii au un caracter extraordinar”

La finalul duelului, Andrei Nicolescu i-a luat apărarea lui Devis Epassy după ce a comis eroarea din care Petrolul a restabilit egalitatea.

„Din perspectiva mea, a fost pus sub presiune la mingea de dinainte de gol, cea la care vorbiţi cu şutul, a sărit mingea în faţa lui. Cred că a fost pus sub presiune la faza de dinainte de gol, cumva l-a afectat.

Toţi jucătorii de la Dinamo au caracter extraordinar. Se întâmplă, fiecare dintre noi facem greşeli, când face portarul se vede mai clar, asta e” , a declarat Andrei Nicolescu.

Andrei Nicolescu: „Nu va fi decisiv meciul cu Petrolul”

Întrebat despre obiectivul echipei, accederea în cupele europene, Andrei Nicolescu nu crede că punctele pierdute cu Petrolul nu vor face diferența:

„Cred că se vor împărți multe puncte în etapele care vin, adică nu cred că astea sunt decisive.

E, cumva, frustrant că n-am luat toate punctele astăzi pentru că aveam toate atuurile să le luăm, dar nu cred că va fi decisiv”.

Președintele celor de la Dinamo speră ca elevii lui Zeljko Kopic să rămână în cărți pentru o clasare finală pe podium.

Pentru noi nici măcar nu contează dacă ne poziționăm când începe play-off-ul pe 1, 2 sau 3. Important e să fim foarte aproape și să putem să dăm bătălia decisivă după” .

Clasamentul în Liga 1

Loc Echipa M Puncte 1 U Craiova 23 46 2 Rapid 23 45 3 Dinamo 24 45 4 FC Argeș 23 40 5 Botoșani 23 38 6 Oțelul Galați 23 36 7 U Cluj 23 36 8 CFR Cluj 24 35 9 UTA Arad 23 35 10 Farul 23 31 11 FCSB 23 31 12 Petrolul 23 21 13 Unirea Slobozia 23 21 14 Csikszereda 23 19 15 Hermannstadt 23 14 16 Metaloglobus 24 11

VIDEO. Gafele lui Devis Epassy din Dinamo - Petrolul 1-1

