Andrei Nicolescu FOTO: GOLAZO.ro
Superliga

„Dinamo mai caută soluții" Andrei Nicolescu a anunțat țintele „câinilor" după egalul cu Petrolul + Ce a spus despre gafa lui Epassy

Gabriel Neagu
Publicat: 31.01.2026, ora 00:10
Actualizat: 31.01.2026, ora 00:10
  • Dinamo - Petrolul 1-1. Andrei Nicolescu, președintele „câinilor”, a anunțat în ce zone ale terenului vrea să aducă întăriri.
  • Perioada de transferuri se încheie pe 9 februarie.

Petrolul a smuls un punct pe Arcul de Triumf, după ce Gicu Grozav a profitat de gafa portarului Devis Epassy.

Andrei Nicolescu așteaptă transferuri: „Ne dorim să avem ceva noutăți”

Deși „câinii” au fost foarte activi pe piața transferurilor, Andrei Nicolescu încă așteaptă noi jucători.

„Dinamo mai caută soluții, dar nu vreau să discutăm, adică nu cred că face bine să discutăm asta înainte de a avea niște rezultate.

Cu siguranță și noi ne dorim să mai avem, până se închide perioada de transferuri, ceva noutăți din punctul ăsta de vedere.

Dinamo dorește să aducă jucători ce ar putea îmbunătăți ambele compartimente de joc.

Căutăm o soluție și în zona defensivă, și la mijloc, și în zona ofensivă căutăm o soluție. Suntem în niște discuții. Căutăm soluții suplimentare față de ce avem”, a spus Andrei Nicolescu, la Prima Sport.

Andrei Nicolescu îi ia apărarea lui Epassy: „Toți jucătorii au un caracter extraordinar”

La finalul duelului, Andrei Nicolescu i-a luat apărarea lui Devis Epassy după ce a comis eroarea din care Petrolul a restabilit egalitatea.

„Din perspectiva mea, a fost pus sub presiune la mingea de dinainte de gol, cea la care vorbiţi cu şutul, a sărit mingea în faţa lui. Cred că a fost pus sub presiune la faza de dinainte de gol, cumva l-a afectat.

Toţi jucătorii de la Dinamo au caracter extraordinar. Se întâmplă, fiecare dintre noi facem greşeli, când face portarul se vede mai clar, asta e”, a declarat Andrei Nicolescu.

Andrei Nicolescu: „Nu va fi decisiv meciul cu Petrolul”

Întrebat despre obiectivul echipei, accederea în cupele europene, Andrei Nicolescu nu crede că punctele pierdute cu Petrolul nu vor face diferența:

„Cred că se vor împărți multe puncte în etapele care vin, adică nu cred că astea sunt decisive.

E, cumva, frustrant că n-am luat toate punctele astăzi pentru că aveam toate atuurile să le luăm, dar nu cred că va fi decisiv”.

Președintele celor de la Dinamo speră ca elevii lui Zeljko Kopic să rămână în cărți pentru o clasare finală pe podium.

Pentru noi nici măcar nu contează dacă ne poziționăm când începe play-off-ul pe 1, 2 sau 3. Important e să fim foarte aproape și să putem să dăm bătălia decisivă după”.

Clasamentul în Liga 1

LocEchipaMPuncte
1U Craiova2346
2Rapid 2345
3Dinamo 2445
4FC Argeș2340
5Botoșani2338
6Oțelul Galați2336
7U Cluj2336
8CFR Cluj2435
9UTA Arad2335
10Farul 2331
11FCSB2331
12Petrolul2321
13Unirea Slobozia2321
14Csikszereda 2319
15Hermannstadt2314
16Metaloglobus 2411

VIDEO. Gafele lui Devis Epassy din Dinamo - Petrolul 1-1

dinamo bucuresti petrolul ploiesti superliga andrei nicolescu
