„Kopic a gândit foarte bine meciul”  Andrei Nicolescu, după victoria cu Rapid: „Era o mare frustrare că nu reușeam să-i batem” +52 foto
Andrei Nicolescu FOTO: Raed Krishan (GOLAZO.ro)
„Kopic a gândit foarte bine meciul” Andrei Nicolescu, după victoria cu Rapid: „Era o mare frustrare că nu reușeam să-i batem”

alt-text Ștefan Ogrezeanu
alt-text Publicat: 27.04.2026, ora 00:06
alt-text Actualizat: 27.04.2026, ora 00:25
  • DINAMO 3-1 RAPID. Andrei Nicolescu (49 de ani), președintele lui Dinamo, a vorbit despre victoria echipei sale din derby-ul bucureștean.

Ca urmare a victorie cu Rapid, Dinamo a urcat pe locul al patrulea.

DINAMO - RAPID. Andrei Nicolescu: „Kopic a gândit foarte bine meciul”

„Cred că noi atunci când avem ghinioane, apropo de accidentări, știm să gestionăm mai bine astfel de momente. Am profitat azi, e foarte importantă victoria, că Musi și Cîrjan au înscris, că nu am avut accidentări, mai ales după acest forcing cu meci la trei zile după ce am jucat 120 de minute.

Noi suntem o familie, suntem foarte uniți, iar lipsa de rezultate nu se datorează faptului că nu avem calitate sau că nu jucăm bine, ci a fost un cumul de factori. Cred că sunteți de acord că meritam mai multe puncte în meciurile din play-off.

A fost un plan pe care l-a gândit Kopic încă de la început, pentru că știam că vom începe mai greu. Trebuia să avem pe bancă oameni care să fie cel puțin la intensitatea celor care ies.

S-au făcut niște calcule și e clar că am reacționat în repriza a doua și am trecut la sistemul de joc clasic, pentru că știam că se vor descoperi. Din punct de vedere tactic, Kopic a gândit foarte bine meciul”, a declarat Andrei Nicolescu, la Prima Sport.

„Era o mare frustrare că nu reușeam să-i batem”

Andrei Nicolescu a vorbit și despre perioada lungă în care Dinamo nu s-a impus în fața Rapidului:

„Toată lumea a fost super montată pentru rezultat. Nu conta cine intră, ci că cei care intră trebuie să facă totul așa cum trebuie. S-a văzut încă odată că am fost foarte uniți.

Nu știu pentru alții, dar pentru mine era o mare frustrare că nu reușeam să batem Rapidul. Am bifat încă un hop spre performanță, pentru că ăsta era unul dintre momentele pe care Dinamo trebuia să le bifeze pentru a face performanță.

Teoretic ar trebui să fie o bucurie foarte mare, dar eu sunt încă sub efectul semifinalei. Îmi revin în memorie și mi se pare incredibil să am pierdut acel meci cu mingea fiind la noi în minutul 118.

Am revăzut acea fază de zeci de ori. În 30 de secunde Craiova a înscris, iar asta mă macină în continuare”.

